甲骨文14兆AI肥單之謎！靠OpenAI助攻 訂單一季增230％、創辦人登1日全球首富

撰文‧今周刊編輯團隊

自從2023年AI浪潮興起以來，每隔一段時間，資本市場總有「一日暴富」的驚奇戲碼震撼登場。

甲骨文(Oracle)，這家老牌科技巨頭終於重新奪回世人目光。9月10日，甲骨文的股價單日暴漲36%，公司市值最高飛到9222億美元，幾乎摸到1兆美元天際線，雖仍略遜台積，但已跨過摩根大通，擠身全球第12大企業。

股價衝高的延伸好戲更令股民目眩神迷。隨著市值飛奔，持股4成的甲骨文創辦人賴瑞‧艾利森（Larry Ellison）身價瞬間驟增千億美元，據彭博全球億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)即時計算，美國時間9月10日上午10點10分，艾利森的個人財富來到3950億美元。

然而，撇開首富跑馬燈的戲劇性，甲骨文股價驟升對AI革命的背後意義究竟為何？9月10日的股價飆、市值衝，來自於前一天甲骨文的一場財報發布會。而且是被一個不在財報表格裡的數字，完全振奮！

4533億美元、約當14兆台幣。這個數字被揭露於財報的附註，一個簡稱「PRO」的項目中。這三個字母代表「剩餘履約義務（Remaining Performance Obligation）」，白話解釋，就是還沒交貨收錢的在手訂單餘額，是預測「未來收入」的指標。

「我們上一季與3家不同客戶簽署4份、數十億美元的合約，這使 RPO累積金額年增359％ ，達到4553億美元。」甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）淡定表示。

若看2020年以來甲骨文歷年財報的附註揭露，在手訂單金額成長最多的是2023年，當年底的訂單餘額比前一年多了約46%。而如今這個4553億美元所代表的，是比「3個月前」增加了230%，莫怪市場為之瘋狂。

不過，若定睛細看財報中關於這4553億美元的更多解釋，會發現甲骨文預估其中僅有10%可望在本財年實現營收。

「投資者可能誤解了RPO對甲骨文的影響程度，」在甲骨文財報發布隔天，摩根大通（J.P. Morgan）隨即發出警訊，「首先，我們不知道4553億美元中，有多少來自單一客戶 OpenAI，所以很難評估集中度風險，以及未來履約能力。」

OpenAI是一家仍在虧錢的新創公司，6月曾揭露年收入僅約100億美元，對比它給甲骨文的那份「平均每年支付600億美元」訂單，全年營收還不到履約金額的五分之一。

除此之外，「另一個不知道的細節是，甲骨文RPO實現期間有多長？」摩根大通在報告中繼續質疑。雖說甲骨文在財報裡概略說明了不同時段的訂單預期實現比率，然而，4553億美元中畢竟仍有31%是「預計5年後」才能實現，沒有實際的達陣界線。

而在業界的解讀中，無論如何，已代表甲骨文在「科技巨頭商戰」縫隙裡卡到漂亮位置，這項成果的擴展潛力，仍然不容小覷。

甲骨文創辦人艾利森日前表示，「我們預期多雲業務營收，在未來數年每一季都將大幅成長，因為我們將為三大雲端合作夥伴交付37座資料中心，總計達到71座資料中心。」在商戰邊緣蹲踞多年，甲骨文終於等到美國總統川普推動的「主權AI」、「AI外交」東風吹起，迎風起飛。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1500期)

延伸閱讀》

領隊帶團「整團都法師」，每住一間旅館都說「不乾淨」...晚上升壇作法、瑞士山上燒紙錢，結局超展開

微熱山丘月餅發霉：停止出貨全退款！億元檔期沒了，網讚了不起負責…董座許銘仁曾說：糟糕事搞不好是好事

颱風米塔最新路徑圖曝光！「既強又大」這3天最靠近台灣...10日天氣預報先看