快訊

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」 1周內還有更強熱帶擾動發展

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

「網紅稅」新制上路！YT創作分潤、直播抖內、廣告分潤…條件規則、課徵範圍一次看

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

【陳彥澐 整理】

網紅要課稅了！YouTuber、KOL注意，財政部於近日公布稅務新制規範，針對常於社群平台、影音平台等網路媒介發表創作的網紅，訂定報繳營業稅的相關規定。

不管是廣告分潤收入、抖內收入等，只要是符合條件的網紅，皆須辦理稅籍登記及報繳營業稅。此舉預計將影響網紅及創作者們未來的商業營運模式。

財政部於近日發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，針對常於網路上（例如：社群媒體、影音平台等線上媒體）發表創作或分享資訊的網紅，以及利用網紅資訊內容播放廣告或提供相關付費服務的平台，皆須辦理稅籍登記及報繳營業稅準據。此規範涵蓋創作者個人及涉及付費交易行為的網紅創作平台，確保制度的一致性及公平性。

哪些網紅或創作者需要辦理稅籍登記？

財政部明定「境內網紅」符合以下任一條件，即應辦理稅籍登記：

1. 在我國設有實體固定營業場所

2. 具備營業牌號

3. 僱用人員協助處理銷售事宜

4. 透過網路銷售，且當月銷售額達營業稅起徵點。（貨物達10萬元、勞務達5萬元）

網紅平台交易模式說明

財政部表示，網紅授權平台使用上傳的創作及資訊內容（例如：影音、圖文等）播放廣告或提供相關付費服務，只要形成網紅、平臺、廣告主與觀眾四方連結之交易，便符合新興網路交易型態模式。平台向廣告主或觀眾收取收入，而創作者依此種新興交易方式取得報酬，四方的交易關係及課稅原則如下：

1. 網紅符合營業人要件，提供的表演勞務不屬於專業性勞務及個人受僱提供勞務

2. 平台從廣告主或付費觀眾取得勞務收入、網紅自平台取得的分潤收入

3. 稅務規範除依勞務契約規定外（網紅＆平台），同時須以觀眾所在地為考量。若付費／免付費觀眾於我國境內，則屬我國營業稅課稅範圍。

實例說明

財政部舉例說明，假設一名境內網紅為營業人，授權YouTube其創作內容，並從YouTube上取得分潤性質勞務收入65元。其中源自境內付費或免付費觀眾收看部分占80%（即52元），因網紅表演勞務提供地、表演收看及使用地均在境內，由甲按稅率5%報繳營業稅（但甲為查定計算營業稅額之營業人，依稅率1%課徵）；至於源自境外付費或免付費觀眾收看部分占20%（即13元），因網紅表演勞務提供地在境內、表演收看及使用地在境外，得適用零稅率報繳營業稅。

輔導期間免罰則

財政部考量新規上路初期將進行輔導及宣導事宜，自即日起至115年6月30日止（申報截止至115年7月15日）為輔導期間，該期間內網紅及平台若有未依規定辦理稅籍登記、開立並交付統一發票或報繳營業稅之情形者，將暫不除罰。

財政部也呼籲網紅及平台方配合辦理，若違反稅法規定者，應主動補報補繳，以維護自身權益。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

領隊帶團「整團都法師」，每住一間旅館都說「不乾淨」...晚上升壇作法、瑞士山上燒紙錢，結局超展開

天氣／颱風米塔最新路徑圖曝光！「既強又大」這3天最靠近台灣：不排除直撲...10日天氣預報先看

和泰促銷、特斯拉降價、福特優惠…7車廠殺紅眼：百萬零利率低月付、抽Switch 2…歐系直砍40萬

我在家帶孩子，5年賺500萬，還讀完博士！家庭主婦如何擠出錢，買3間老公寓當包租婆？財富自由3策略

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

「網紅稅」新制上路！YT創作分潤、直播抖內、廣告分潤…條件規則、課徵範圍一次看

網紅要課稅了！

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

美軍飛彈擊中UFO影片曝！碎後續飛行「碎片一起消失」…眾議員嚇傻、國防部回應

美媒ABC新聞報導，美國國會議員週二(9/9)公佈的一段從未公開過的影片顯示，在2024年10月30日一枚美國軍用地獄火飛彈，被在葉門海岸附近被追蹤的明亮閃亮物體彈開。 眾議院政府監督小組委員會聽證會上，共和黨眾議員埃里克·伯利森（Eric Burlison）播放了一段他稱「有人提供」的影片，並聲稱該影片是由MQ-9死神無人機拍攝的。 「你可以看到它被擊中後碎裂、但仍繼續飛行」，伯利森沒有透露如何獲得這段影片的細節。

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

台灣和南韓的一段不堪回首往事 昨晚入住首爾明洞艾美酒店，早上起床拉開窗簾，映入眼簾的是中國大使館，我從12樓居高臨下，整個大使館看得清清楚楚。這也讓我想到33年前的往事。

逾三分之二民眾願挺身保家衛國！美智庫：台灣不缺戰鬥意志 真正困境是老問題

中共近年除了多次發動海空軍環台軍演外，戰機逾越台灣海峽中線，闖進台灣各空域已成常態，日前更以殲轟-7、殲-10戰機無預警逼近台灣民間的醫療專機，不少台灣人視為日常，讓許倭美國專家對「台灣大眾似乎漠不關心」為之困惑。

最新民調／42%民眾同意柯文哲冤獄、北檢偵辦表現一面倒負評 輿論兩極傳遞何種訊息

前民眾黨主席柯文哲涉京華城和政治獻金案疑雲，台灣民意基金會週五（9/12）公布最新民調指出，柯文哲案是否如柯他自己所說是「冤獄」，42%民眾基本上同意、38%不同意，同意比不同意多3.4%。 柯文哲日前以7000萬元交保，但因被拍到與證人陳智菡同車，台北地檢署認為此舉違反不得接觸證人的交保條件，已提起抗告，高等法院預計於週五（12日）裁定結果。 同時，台北地方法院日前續審京華城案，原本被視為柯營「友性證人」的前都委會委員徐國城，在法庭上明言京華城案決策是由當時主席、前副市長彭振聲拍板，對柯文哲與已認罪的彭振聲都相當不利。 在此關鍵時刻釋出相關民調數字，也在法界和政治圈都引發聯想，其他民調業者也分析，要如何檢視民調的結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。