「網紅稅」新制上路！YT創作分潤、直播抖內、廣告分潤…條件規則、課徵範圍一次看

網紅要課稅了！YouTuber、KOL注意，財政部於近日公布稅務新制規範，針對常於社群平台、影音平台等網路媒介發表創作的網紅，訂定報繳營業稅的相關規定。 不管是廣告分潤收入、抖內收入等，只要是符合條件的網紅，皆須辦理稅籍登記及報繳營業稅。此舉預計將影響網紅及創作者們未來的商業營運模式。

財政部於近日發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，針對常於網路上（例如：社群媒體、影音平台等線上媒體）發表創作或分享資訊的網紅，以及利用網紅資訊內容播放廣告或提供相關付費服務的平台，皆須辦理稅籍登記及報繳營業稅準據。此規範涵蓋創作者個人及涉及付費交易行為的網紅創作平台，確保制度的一致性及公平性。

哪些網紅或創作者需要辦理稅籍登記？

財政部明定「境內網紅」符合以下任一條件，即應辦理稅籍登記：

1. 在我國設有實體固定營業場所

2. 具備營業牌號

3. 僱用人員協助處理銷售事宜

4. 透過網路銷售，且當月銷售額達營業稅起徵點。（貨物達10萬元、勞務達5萬元）

網紅平台交易模式說明

財政部表示，網紅授權平台使用上傳的創作及資訊內容（例如：影音、圖文等）播放廣告或提供相關付費服務，只要形成網紅、平臺、廣告主與觀眾四方連結之交易，便符合新興網路交易型態模式。平台向廣告主或觀眾收取收入，而創作者依此種新興交易方式取得報酬，四方的交易關係及課稅原則如下：

1. 網紅符合營業人要件，提供的表演勞務不屬於專業性勞務及個人受僱提供勞務

2. 平台從廣告主或付費觀眾取得勞務收入、網紅自平台取得的分潤收入

3. 稅務規範除依勞務契約規定外（網紅＆平台），同時須以觀眾所在地為考量。若付費／免付費觀眾於我國境內，則屬我國營業稅課稅範圍。

實例說明

財政部舉例說明，假設一名境內網紅為營業人，授權YouTube其創作內容，並從YouTube上取得分潤性質勞務收入65元。其中源自境內付費或免付費觀眾收看部分占80%（即52元），因網紅表演勞務提供地、表演收看及使用地均在境內，由甲按稅率5%報繳營業稅（但甲為查定計算營業稅額之營業人，依稅率1%課徵）；至於源自境外付費或免付費觀眾收看部分占20%（即13元），因網紅表演勞務提供地在境內、表演收看及使用地在境外，得適用零稅率報繳營業稅。

輔導期間免罰則

財政部考量新規上路初期將進行輔導及宣導事宜，自即日起至115年6月30日止（申報截止至115年7月15日）為輔導期間，該期間內網紅及平台若有未依規定辦理稅籍登記、開立並交付統一發票或報繳營業稅之情形者，將暫不除罰。

財政部也呼籲網紅及平台方配合辦理，若違反稅法規定者，應主動補報補繳，以維護自身權益。

