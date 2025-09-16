台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
甲骨文（Oracle）。美聯社

【文．謝金河、數位內容部整理】

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

科技軟體公司甲骨文(Oracle)一夕暴漲36%，市值接近1兆美元，而台積電ADR同步收盤創260.44美元天價，漲幅3.79%，市值高達1.351兆美元，激勵台股周四(9/11)開高來到25541.44點再創新高，而台積電(2330)也一鼓作氣攻上1260元天價。

財信傳媒董事長謝金河說，甲骨文、博通和台積電，加上先前的輝達，超微和Palantir，與AI有關的公司股價奔馳，正帶領世界快速前進，國家和產業的命運也呈現不同的變化。

甲骨文一夕漲幅35.95%，市值接近1兆美元

謝金河在臉書上發文提到，現在是冰火兩重天的世界：AI帶來的新撞擊。週三(9/10)美國股市收盤，最突出的亮點集中在甲骨文，博通及台積電ADR三家公司。

「威力驚人的甲骨文最高來到345.72美元，收盤大漲86.82美元或35.95%，收在328.33美元，市值衝高到9222.22億美元接近1兆美元，另個是博通大漲32.9美元，漲幅9.77%，市值推進到1.738兆美元，今年初博通才超車台積電ADR，市值飛越1兆美元，如今正快速往2兆美元的方向前進」。

甲骨文分時走勢圖

台積電ADR創264.58美元天價，謝金河：和AI有關的公司正帶領世界快速前進

謝金河說，台積電ADR也在週三盤中創下264.58美元天價，收盤漲9.52美元，漲幅3.79%，收260.44，市值高達1.351兆美元。再加上先前的輝達，超微及Palantir，和AI有關的公司股價奔馳，正帶領世界快速前進，國家和產業的命運也呈現不同的變化。

台積電ADR分時走勢圖

隨著台積電股價上漲，台股市值將水漲船高

他說，台灣是AI的受益者，台股市值在台積電帶領下，已經來到81.2兆台幣，根據先前Market Cap Watch統計，台股總市值2.76兆美元，台灣已經是全球第9大股市，隨著台積電股價上漲，台灣股市的市值將水漲船高。

「最近瑞士銀行統計，台灣人均資產全球排名第15，富比士全球富裕國家台灣排在第14，安聯的人均淨資產排名台灣第5，這些調查排名台灣都名列前茅，但也突顯更多的問題」。

謝金河認為，AI帶來的新浪潮，改變了財富價值，和AI有關的企業和國家，個人快速奔馳，但沒有AI的變成「BI」，股價下跌，國家財富縮水，台股正在反應這個現象，這就是大家常說的有感經濟。

「AI帶來的財富集中化也會帶給執政者極大壓力，因為AI受益者少，沒有沾到AI的人多，這也會形成政壇大地震，政黨輪替的現象，這是一個冰火兩重天的世界」！

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

