南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

文．謝金河

台灣和南韓的一段不堪回首往事 昨晚入住首爾明洞艾美酒店，早上起床拉開窗簾，映入眼簾的是中國大使館，我從12樓居高臨下，整個大使館看得清清楚楚。這也讓我想到33年前的往事。

1992年8月24日，我們的外交部長錢復用很嚴厲的語氣，宣布台灣和南韓斷交！其實中國醖釀跟南韓建交由來久矣，台灣最後一任駐韓大使金樹基努力斡旋，仍難挽頹勢，台灣和南韓斷交終成定局。

不過，南韓政府並沒有留給台灣政府一絲情面，除了勒力使館人員24小時離境，最令台灣難堪的是，南韓政府在沒有和台灣恊商的情況下沒收有歴史淵源的大使館，並且將這座大使館送給中國當禮物。

這座明洞中國大使館最早源自袁世凱時代，在南韓的華僑活動都在這一帶，如果以今天的價值來衡量可能達數百億台幣，但南韓政府在沒有照會台灣政府的情況下將之沒收，再交給中國，留下令台灣難堪的斷點。

到今天為止，很多中華會館，華僑小學都在這一區，早上我出去看一下，發現大使館對面有一幢白色建築，上面還有國民黨黨徽，外面的牆壁還有一大片法輪功的廣告。

這兩天，李在明任命盧泰愚的兒子盧載憲出任駐中國大使，盧泰愚兒子還陪同中國駐韓大使戴兵到盧泰愚墳前上香，這又讓大家想起33年前往事，和台灣斷交正是盧泰愚主導，這次李在明用盧泰愚兒子盧載憲為駐中國大使，似乎有深層意義！

