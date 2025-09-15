快訊

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影
財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影

文．謝金河

台灣和南韓的一段不堪回首往事

昨晚入住首爾明洞艾美酒店，早上起床拉開窗簾，映入眼簾的是中國大使館，我從12樓居高臨下，整個大使館看得清清楚楚。這也讓我想到33年前的往事。

1992年8月24日，我們的外交部長錢復用很嚴厲的語氣，宣布台灣和南韓斷交！其實中國醖釀跟南韓建交由來久矣，台灣最後一任駐韓大使金樹基努力斡旋，仍難挽頹勢，台灣和南韓斷交終成定局。

不過，南韓政府並沒有留給台灣政府一絲情面，除了勒力使館人員24小時離境，最令台灣難堪的是，南韓政府在沒有和台灣恊商的情況下沒收有歴史淵源的大使館，並且將這座大使館送給中國當禮物。

這座明洞中國大使館最早源自袁世凱時代，在南韓的華僑活動都在這一帶，如果以今天的價值來衡量可能達數百億台幣，但南韓政府在沒有照會台灣政府的情況下將之沒收，再交給中國，留下令台灣難堪的斷點。

到今天為止，很多中華會館，華僑小學都在這一區，早上我出去看一下，發現大使館對面有一幢白色建築，上面還有國民黨黨徽，外面的牆壁還有一大片法輪功的廣告。

這兩天，李在明任命盧泰愚的兒子盧載憲出任駐中國大使，盧泰愚兒子還陪同中國駐韓大使戴兵到盧泰愚墳前上香，這又讓大家想起33年前往事，和台灣斷交正是盧泰愚主導，這次李在明用盧泰愚兒子盧載憲為駐中國大使，似乎有深層意義！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

微熱山丘月餅發霉：停止出貨全退款！億元檔期沒了，網讚了不起負責…董座許銘仁曾說：糟糕事搞不好是好事

第一名店董座王義郎辭世享壽86歲…從工友到銀行員、航空業總座再創業：我愛工作創新「一生都要學習」

教學越認真，被投訴得越嚴重！曾是甄試榜首、12年資深國中教師「裸辭」告白：揭露校園濫訴的恐怖現狀

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

