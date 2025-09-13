逾三分之二民眾願挺身保家衛國！美智庫：台灣不缺戰鬥意志 真正困境是老問題

文．數位內容部

中共近年除了多次發動海空軍環台軍演外，戰機逾越台灣海峽中線，闖進台灣各空域已成常態，日前更以殲轟-7、殲-10戰機無預警逼近台灣民間的醫療專機，不少台灣人視為日常，讓許多美國專家對「台灣大眾似乎漠不關心」為之困惑。

台灣真正問題在政治兩極化，而不是戰鬥意志

美國智庫蘭德公司（RAND）台灣政策倡議主任郭泓均（Raymond Kuo）與助理研究員Catherine Kish9月5日在美國War on the Rocks網站撰文指出，「台灣真正問題在政治兩極化，而不是戰鬥意志。」

文中指出台灣癱瘓的政治源自於政治體制的弱點，在地方勢力的庇護下，政黨可訴諸狹隘的選民群體，而忽略更廣泛的民意。政客藉此煽動人們對美國支持的質疑，並指責民防努力是戰爭販子。

作者引用前文化部長龍應台曾感嘆，台灣缺乏對國防至關重要的「戰鬥意志」；也指現任美國國防部次長柯伯吉批評台灣「在強化防務上展現出讓人震驚的缺乏緊迫感」。柯伯吉曾質疑：若台灣不願自我防衛，美國為什麼要防衛台灣？

但蘭德公司發現，台灣真正的問題是政治兩極化，而不是戰鬥意志。並以多項指標重疊證明，大多數台灣人都有保衛國家的動力，渴望組織和領導，並對民防培訓機會深感興趣。

超過三分之二台灣人願在中國入侵時參戰保衛祖國

調查顯示，超過三分之二的台灣人願在中國入侵時參戰保衛祖國。台灣民眾對徵兵的支持率高於韓國，即使在適齡人口中也是如此。文中也以熊本學院和前進聯盟的民防培訓課程為例，指早在幾個月前就被預訂一空，醫生們排隊參加創傷醫學和槍傷治療課程。

文中指台灣在過去兩年已將軍事預算增加了10%以上，自2016年以來更是增加76.8%。國防支出在2024年佔中央政府預算的15%，在2025年提升到22%，兩個比例都高於美國。台灣政府也宣布，到2026年，國防預算將達GDP的3.32%，並以3%作為未來的最低水準。

這筆金額還不包括「全社會韌性」的支出—包括民防、軍方和政府的共同備戰。許多美國人認為台灣的冷漠，其實只是缺乏方向與組織。作者指這是一項艱鉅的任務，以美國來說，自冷戰結束後，還沒進行過協調性的全國性民防演習。

台灣展示的防禦能力和準備越多，美方就越願意提供支援

他們觀察，賴清德政府已強化漢光演習的真實性和全面性。演習時長增加一倍，模擬更廣泛的城市作戰，採用非腳本演練，並顯著增加預備役部隊的參與。演習還增加了民防和基礎設施保護，包括疏散演習以及透過台北地鐵運送部隊和裝備。

台灣展示的防禦能力和準備越多，美方就越願意提供支援。台灣民眾參與民防準備的程度越高，中立派面臨的社會壓力就越大，促使他們也參與其中。

文中指出，台灣真正的障礙是政治兩極化。反對黨抨擊執政的民進黨在國防改革上的嘗試。國民黨甚至指責賴清德為個人政治利益挑起戰爭。

反對黨立委批評「漢光演習」是政府試圖製造國家即將滅亡的恐懼。他們甚至在2024年提案修訂《民防法》和《國家總動員法》，阻止平民支持防禦性軍事行動。

政治兩極化 削弱「全社會動員」效率

蘭德公司最近的一份報告發現，台灣內部的政治兩極化削弱「全社會動員」的效率。缺乏跨黨派對民防的支持，動員規劃、韌性相關工作以及公眾參與計畫將面臨巨大阻力。由於反對黨在地方縣市首長占多數，地方層級的全社會韌性參與一直斷斷續續。部分政客甚至指責民防組織利用兩岸局勢從中牟利，並將發動調查。

但文中認為，美國的角色不僅在提供台灣軍購，還能有助台灣建構民防，即使略微表態、合作或政策調整，都能在局勢上產生很大效果。

最重要的是，美國政府可以公開讚揚台灣在社會韌性上的努力。這將有助打破台灣政治兩極化，為各市縣參與中央國防準備提供政治正當性。

美國將對台灣出口產品徵收20%的對等關稅，使其與日韓等競爭對手相比處於劣勢。今年夏天，川普政府還取消賴清德消原定在紐約和達拉斯的訪問，以確保與北京的貿易談判等順利進行。

台灣已向美支付215.4億美元軍購仍在等待交件

然而台灣民防最終仍符合美國利益。台灣社會凝聚力和組織性越強，就越能有效地調動和補給灘頭陣地的部隊，甚至徹底擊敗擬入侵的中國軍隊。台灣儲備的食物、水和能源越多，民眾在封鎖中生存的時間就越長。台灣堅持的時間越長，華盛頓、東京和其他國家應對的決策空間就越大。

理想情況下，台灣需要在提升社會韌性的邊際效益與進一步採購武器間取得權衡。台灣已向美支付的215.4億美元軍購仍在等待交件，即使這些武器立刻交貨，台灣軍方仍需花數月時間訓練。

相較於此，加強民防可更直接地促進台灣的整體安全，同時減少對美國生產能力或預算的壓力。美國軍方、政界和商界領袖可為台灣基層政府、民間社會和軍方領導人提供危機決策培訓。華府也可以促進台灣與其他正在民防領域創新的國家的接觸。

面對來自中國多重挑戰，台灣在政府、社會和軍隊上的準備已有大進展。華府則面臨一個關鍵機會，可以打破台灣政治兩極化，並助攻台灣強化國防，讓台灣的防禦能量延伸到整個社會。

