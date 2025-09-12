最新民調／42%民眾同意柯文哲冤獄、北檢偵辦表現一面倒負評 輿論兩極傳遞何種訊息

文．蘇芳禾

前民眾黨主席柯文哲涉京華城和政治獻金案疑雲，台灣民意基金會週五（9/12）公布最新民調指出，柯文哲案是否如柯他自己所說是「冤獄」，42%民眾基本上同意、38%不同意，同意比不同意多3.4%。 柯文哲日前以7000萬元交保，但因被拍到與證人陳智菡同車，台北地檢署認為此舉違反不得接觸證人的交保條件，已提起抗告，高等法院預計於週五裁定結果。 同時，台北地方法院日前續審京華城案，原本被視為柯營「友性證人」的前都委會委員徐國城，在法庭上明言京華城案決策是由當時主席、前副市長彭振聲拍板，對柯文哲與已認罪的彭振聲都相當不利。 在此關鍵時刻釋出相關民調數字，也在法界和政治圈都引發聯想，其他民調業者也分析，要如何檢視民調的結果。

民意基金會：結果分歧 多數傾向是冤獄

財團法人台灣民意基金會周五（9/12）早上發表「國人對柯文哲案的相關態度 」即時民調，「柯文哲9月8日說：這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。請問您同不同意他這個看法？」結果顯示，18.5%非常同意，23.1%還算同意，19.9%不太同意，18.3%一點也不同意，13.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。

民意基金會指出，二十歲以上台灣人，42%基本上同意柯案就如柯文哲所說的是冤獄，38%不同意。同意比不同意多 3.4%。

民意基金會解讀，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，國人對柯案是否是冤獄，看法相當分歧，但多數傾向認為是冤獄；這必然會滋生強烈政治效應，帶來可觀政治後果，因為柯文哲不僅是前民眾黨主席，也是2024年獲高票落選的總統候選人。

民調進一步分析，至少有四點值得注意：

第一，從年齡層看，除了65歲及以上者外，每一個年齡群組都呈現多數或一面倒同意。具體數字如下：

20-24歲，四成二同意，二成六不同意；

25-34歲，五成九同意，二成四不同意；

35-44歲，四成五同意，三成四不同意；

45-54歲，四成六同意，四成一不同意；

55-64歲，四成四同意，三成六不同意；

65歲及以上，二成四同意，五成四不同意。

第二，從教育背景看，高中/高職及以上教育程度者，多數同意柯文哲案是冤獄，而初中/國中及以下教育程度者，一面倒不同意。具體數字如下：

大學及以上教育程度者，五成一同意，三成四不同意；

專科教育程度者，四成八同意，四成不同意；

高中/高職教育程度者，四成一同意，三成六不同意；

初中/國中教育程度者，二成二同意，四成五不同意；

小學及以下教育程度者，一成八同意，五成不同意。

第三，從職業背景看，除自營商/企業主、家庭主婦及退休人員外，其他職業類別，包括高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、農民、學生、無業/待業者，皆呈現多數同意柯文哲案是冤獄。

第四，從政黨支持傾向看：

民進黨支持者，一成四同意柯文哲案是冤獄，七成六不同意；

國民黨支持者，六成一同意，二成四不同意；

民眾黨支持者，九成六同意，2.1%不同意；

中性選民（獨立選民），二成九同意，二成四不同意。

北檢偵辦滿意度 54%民眾不買單

民調也詢問國人對北檢偵辦柯文哲案整體表現的態度，題目詢問：「一般說來，您對台北地檢署偵辦 柯文哲案的整體表現，滿不滿意？」

結果發現：5.4%非常滿意，21.4%還算滿意，28.8%不太滿意，25.2%一點也不滿意，12.8%沒意見，6.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，54%不滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，27%滿意，19%沒意見、不知道、拒答。不滿意者比滿意者多27.2 %。

民意基金會認為，與8個月前相比，國人對北檢偵辦柯文哲案整體表現的態度有極大的不同。滿意者大幅下降13.7個百分點，不滿意者飆升17.9個百分點。這是民意的巨大轉變，影響非同小可，箇中原因為何？值得有關方面深入探究。

除了20-24歲 其餘年齡層都不滿北檢偵辦表現

民調認為，進一步分析，至少有四點值得一提：

首先，從年齡層看，除了20-24歲滿意與不滿意旗鼓相當外，25歲以上年齡群組都呈現一面倒不滿意北檢偵辦柯文哲案的整體表現。具體地講：

20-24歲，四成五滿意，四成四不滿意；

25-34歲，二成三滿意，五成八不滿意；

35-44歲，二成四滿意，五成六不滿意；

45-54歲，二成九滿意，五成六不滿意；

55-64歲，二成滿意，六成四不滿意；

65歲及以上，三成一滿意，四成四不滿意。

第二，從教育程度看，不分教育程度高低，都呈現一面倒不滿意北檢偵辦柯文哲案的整體表現。具體地講：

大學及以上教育程度者，二成九滿意，五成八不滿意；

專科教育程度者，一成九滿意，七成不滿意；

高中/高職教育程度者，二成八滿意，五成二不滿意；

初中/國中教育程度者，三成滿意，四成三不滿意；

小學及以下教育程度者，二成二滿意，三成六不滿意，四成六沒意見、不知道。

第三，從政黨支持傾向看：

民進黨支持者，五成六滿意北檢偵辦柯文哲案的整體表現，二成九不滿意；

國民黨支持者，一成三滿意，七成六不滿意；

民眾黨支持者，3.9%滿意，九成三不滿意；

中性選民（獨立選民），一成六滿意，四成三不滿意，四成一沒意見、不知道。

第四，從全國各行政區域角度看，每一個區域都呈現一面倒不滿意北檢偵辦柯文哲案的整體表現，包括南台灣，民進黨大本營。具體地講：

台北市，三成三滿意，五成九不滿意；

新北市，二成四滿意，五成八不滿意；

桃竹苗，二成三滿意，五成一不滿意；

中彰投，三成滿意，五成五不滿意；

雲嘉南，二成六滿意，五成三不滿意；

高屏澎，二成九滿意，五成二不滿意；

基宜花東金馬，二成五滿意，五成一不滿意。

法界分析：證人證詞不利 只能改訴諸群眾

法界人士分析，京華城案審理已經到尾聲，而除了捐款給柯文哲的證人，博弈大亨陳盈助、基隆市長謝國樑等人全都已經證實金額和送錢方式之外，本來被柯陣營視為友好的證人、前都委會委員徐國城也說出極為不利的證詞，這顯示柯陣營不得不將原本在法庭的攻防，轉移到群眾上。

另一名法界人士指出，柯文哲京華城案經台北地方法院密集審理，朱亞虎（沈慶京心腹）認罪行賄、彭振聲認罪圖利及邱佩琳（基隆市副市長）證實，經手謝國樑母親200萬捐民眾黨，卻由柯文哲私收等事證浮現，罪證已臻明確。

此外，原本被視為柯營「友性證人」的前都委會委員徐國城，在法庭上明言京華城案決策是由當時主席、前副市長彭振聲拍板，對柯文哲與已認罪的彭振聲都相當不利。在此審判關鍵時刻釋出相關民調數字，是否政治干預審判，在法界引發聯想。

民調業者：只有2題是關鍵

不具名民調公司業者也分析，這份民調只公布了2個問題，以手機、市話的調查來說較為少見，因為手機市話的調查成本較高，通常會在同一次調查中詢問多個問題。

業者進一步指出，從這份已公布的民調，無從得知是否有其他問題、以及問題是否具有誘導、順序設計等干擾因素，這些都是讀者在檢視每一份民調時，可以參閱的重點。

另一名民調專家則表示，台灣民意基金會原本就會分段、切割公布民調，所以可能要看後續是否有公佈其他內容，再一併檢視。

此民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 9 月 8-10 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。

有效樣本 1077 人，市話 753 人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源為財團法人台灣民意教育基金會。

本文授權自今周刊，原文見此。

