工程師買178檔股票「自組ETF」年賺10%！ 如何用Excel算股 創造第二份收入？

撰文‧李炳漢

一邊上班一邊投資，是現代上班族日常，但由於時間與精力有限，多數人最終只能選擇被動型的ETF。現職半導體機構工程師、財經作家吳宜勳，打造出報酬超越大盤的「自組ETF」，目前組合178檔股票。在《毛利小姐變有錢》節目中，他分享如何從零開始，篩選連續十年獲利好公司作為主要投資標的，建立一套讓上班族也能輕鬆執行的投資SOP，創造第二份收入。

自組ETF獲利秘訣：左側投資與長期持有

「我會持有這麼多檔股票，主要就是因為太忙。」吳宜勳坦言，他之所以建立起超過178檔股票的投資組合，初衷是為了分散風險，讓自己能在市場波動中抱得住股票。這套方法背後，核心精神是「左側投資」與「長期持有」。

吳宜勳解釋，他的策略是在股價下跌時，分批買進體質良好公司。這種「左側投資法」雖然看似風險較高，可能會愈買愈跌，但他嚴設每檔股票資金佔比最多3%到4%，買滿就不再加碼，避免在下跌過程中將資金耗盡，也能降低投資組合風險。

「賺錢股票，就放著不要理它。」吳宜勳指出，從過去經驗學到頻繁地停利，往往只會錯過真正主升段。長期持有不預設賣出時間，讓好公司為他持續創造獲利。這種佛系的「左側買、不賣出」策略，正是他能在市場中穩健前行關鍵，目前他的「自組ETF」年化報酬率接近10%，也讓他在工作之餘多一份穩定收入。

ROE搭配EPS，篩出百檔優質投資標的

「設定太多篩選股票條件，反而會把好公司篩掉。」吳宜勳分享，他篩選核心指標相當單純，就是「股東權益報酬率（ROE）」與「每股盈餘（EPS）」。

吳宜勳認為，ROE代表公司賺錢效率，是評估一家企業經營能力關鍵。他的篩選標準並不嚴苛，只要一家公司「連續十年ROE大於10%」，就符合他的低標。他進一步說明，一家公司若能歷經十年的景氣循環與產業逆風，並且每年都能為股東創造超過10%報酬率，就證明其體質足夠穩健，值得納入投資組合。

除了穩健型公司，他也希望投資組合中能包含一些具備成長潛力的「轉機股」，他以欣興電子（3037）為例，該公司隨著AI伺服器等新興應用崛起，產業生態發生改變，反而具備了轉虧為盈的成長潛力，這類公司也會是自組ETF的標的之一。

EPS是確認公司獲利指標，基本上ROE表現優異的公司，EPS表現也不會太差，吳宜勳強調，這套選股邏輯核心，就是找到「連續十年都賺錢」的好公司。不過，他認為一家公司的成長性遠比當下的殖利率更重要，若是投資人過度追求高配息，有時反而會買到成長停滯，可能無法填息的股票。

上班族也能輕鬆投資！Excel搞定上百檔持股

聽到要管理上百檔股票，許多上班族可能認為此投資方法需耗費大量時間，但吳宜勳強調，他其實有90%時間專注工作本業，他的管理股票秘訣，在於建立一套自動化追蹤系統。

吳宜勳透露，他設計了一套Excel表格，只要睡前按下一鍵，系統就會自動上網抓取他每一檔持股收盤價，並計算出當前成本、獲利與持股比例。這讓他能夠在幾分鐘內，清楚掌握投資組合狀況。這套方法將複雜管理工作，簡化為一個簡單日常習慣，讓他得以在不影響本業情況下，輕鬆駕馭龐大投資組合。

「如果沒有那麼多熱情去選股，那就直接買被動型ETF。」吳宜勳熱衷於主動選股及擇時投資，因此才會採取自組ETF方法，但對於單純想參與市場成長的投資人來說，他建議可投資像是0050或追蹤美股大盤的ETF，比較合適。

更多關於吳宜勳從早期投資期貨大賠，到成功透過大量持股打敗大盤過程，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】