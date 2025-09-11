清潔隊員「回收電鍋」送拾荒嬤變貪污 同行曝黑暗內幕：別怪檢察官

撰文‧黃明惠

台北市一名黃姓資深隊員，因同情拾荒老婦人，於是把回收車撿到一個仍堪用的大同電鍋轉送她，沒想到此舉動涉貪污罪因此被移送。黃男出庭時表示，原本只是想廢物利用做好事，沒想到事情會變得這麼嚴重，說第一次碰到這種事情很害怕，不知道會不會被關。 由於黃男認罪且電鍋殘值僅剩32.56元，檢方向法院建請從輕處理。對此，環保局表示過往案例不至於會坐牢，易科罰金或緩刑也不會被解僱。 事件在網路上引發討論，不少人替黃男抱不平，但有清潔隊員逆風直言，說只要上垃圾車或回收車就屬於公物，要大家別怪檢察官、法官。

清潔隊員自掏腰包換電鍋 自首仍被送辦

回顧整起事件，黃姓清潔隊員去年7月於執勤時，在回收車上發現一只外觀完好的大同電鍋。出於同情，黃男將電鍋帶回家測試後，送給一名常見的拾荒老婦人，希望她能用來煮飯，讓她日子過得好一點。

清潔隊發現此事後，要求黃男歸還電鍋，因不便向婦人索討拿回，於是黃男還自掏腰包買了一只新的電鍋給婦人，再把舊的要回來，當作替換。

黃男事後向上級主管自首，坦承此事。北市環保局認為黃員是公務人員，不得擅自處分財物，因此依法將其送辦。

廢物利用反成貪污

士林地檢署以貪污罪起訴黃員，考量其犯後態度良好，且情節輕微，並主動自首認罪，因此建議法院從輕處理。

黃男出庭時表示，自己從沒亂撿過東西，這次只是動了惻隱之心，希望她能用來煮粥、煮飯。​他出庭時情緒沮喪說，「原本只是想廢物利用做好事，沒想到事情會變得這麼嚴重，第一次碰到這種事情很害怕，不知道會不會被關。」

擔心會被關 北市環保局：不會被解雇

對於會不會被關一事，北市環保局出面說明：「黃男為了助人、沒有歹念，因為被檢舉，經內部查證記過，他也向政風單位自首，但過往案例不至於坐牢，有機會獲得緩刑且不會被解雇」。

不過，環保局也強調，資源回收物收集後變賣仍是市府資產，不是被丟棄的物品就是垃圾，環保局平時都有對內宣導，回收來的物品是公物品，不能拿，黃男可能較年長、一心助人，可惜了一念之差。

由於此案正在等待宣判，因屬於微罪，環保局認為還有機會緩刑，過往案例不至於到坐牢，即使易科罰金或緩刑也不會被解僱。

據聯合報報導，北投區清潔隊長卓昕岑表示，平時都有向同仁宣導不能任意拿走資收物，同仁間都會互相提醒否則會觸法。希望「勿以惡小而為之」，為了幾十元的東西被治罪，得不償失。

因為犯法行為已發生，經8月中旬職工考核委員會審議，黃男被記過1次，該行政處分將影響今年度考績。

好心沒好報？清潔隊員解釋規定

事件曝光後，引發社會大眾對於基層公務員好心卻沒好報的討論，一句話道出基層公務員的心酸與無奈。

有網友在Dcard發文，覺得看到這起案例真的很心酸，因為清潔員出於一片好意，把還能用的電鍋送給拾荒阿嬤，未料原本的善意幫助卻意外成為貪污指控，因此感到憤憤不平，「說實話這種善意被法律制裁，真的讓人很無奈，法理情之間該怎麼平衡？」

討論文曝光後，網友幾乎一面倒回應，「一堆動機不單純、貪更多的不去查、不去抓，抓這種的...感覺可以說是浪費司法資源」、「32.56元回收價的電鍋檢察官還能起訴？該辦的案子不去辦，找這些弱勢者麻煩是要做什麼？浪費司法資源，破壞社會和諧」、「到底是誰去檢舉這個」。

不過，該則文章下方有名自稱是新北清潔隊員的網友解釋，「這事情固然很瞎，但沒辦法法律就是法律，規定就是規定，因為東西只要上垃圾車或資源回收車後，就屬於公物，就連擦過排泄物的衛生紙也是，尤其對方資歷深厚，照理不該不知道這項規定。」

該位清潔員也猜測內幕，斷定這位好心的隊員一定是被自己人或是其他眼紅、相處不好的民眾檢舉，最後他只能感嘆，「畢竟遊戲規則早就說好了，大家別怪檢察官、法官吧！」

