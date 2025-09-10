緯創、廣達、聯電...避9月魔咒 15檔個股宜「居高思危」：AI族群回檔才是買點

撰文‧唐祖貽

台股八月後中小型股回神，但根據過往統計數據，台股、美股九月的表現往往欠佳，因此現階段宜居高思危，融資增、法人賣、籌碼混亂者應先避開。

進入第三季，加權指數不但創下歷史新高，原先漲幅落後的櫃買指數也急起直追，八月單月漲幅達9.9％。事實上，台股八月以來的漲勢，主要就是由中小型股帶動。

不過進入九月，從歷史數據顯示，通常是歐美股市全年表現最差的月分，且往往創下全年最大單月跌幅。例如《股票交易者年鑑》（Stock Trader's Almanac）就顯示，過去35年標普五百指數在九月平均下跌0.8％，並且單月呈現負報酬率有十八次，是統計35年來唯一下跌次數多於上漲的月分，所以，美股「九月魔咒」的確存在。

九月台股易跌難漲

高檔震盪期宜汰弱留強

而台股歷年九月的表現也欠佳，過去十年，加權指數只有3次上漲，且最近五年都是下跌，平均跌幅1.6％；櫃買指數則是近四年下跌，平均跌幅也有1.4％，台股九月的確也易跌難漲。

此外，即使美國聯準會九月降息態勢逐漸明朗，但從研究機構Northern Trust的統計顯示，降息時伴隨的經濟環境，將影響降息後股市的表現。據資料，若降息時景氣無衰退疑慮，則降息後三個月內，標普五百指數平均呈現約0.56％的跌幅，若拉長至一年後，漲幅可達2成以上。但若因景氣衰退而降息，則三個月內指數跌幅可達5.6％，且一年後的漲幅也大幅縮水。

從目前全球景氣狀況來看，並沒有明顯衰退的疑慮，聯準會的降息應是以前者為主，對股市中長線雖是利多，但短線上仍有回調的風險。加上今年股市從四月以來連漲四個月，累積獲利了結賣壓愈來愈大，因此全球股市目前都已進入高檔震盪，且有進一步回檔修正的疑慮。

在目前高檔震盪之際，是最適合進行汰弱留強的時機。尤其在近幾個月的漲勢中，有些獲利平平、僅靠題材就創下驚人漲幅的股票，本益比偏高已經是風險，若再加上法人減碼、融資增加，代表籌碼正從法人流入散戶手中，逐漸混亂，這些標的最好先行避開。

在此環境下，不妨檢驗八月以來法人減碼、融資增加或融資使用率居高的個股，並搭配基本面與技術面一併觀察，若籌碼結構轉差又跌破重要均線，不排除就是個股減碼的時機。

舉例來說，宏達電（2498）日前推出新產品VIVE Eagle智慧眼鏡，是首度採用開放式AI架構設計的穿戴裝置，能自由串接Google Gemini、OpenAI ChatGPT等大型語言模型，為消費者帶來高度個人化的AI助理體驗。而VIVE Eagle自八月中宣布推出後，宏達電股價也快速扶搖直上，創下三年以來新高。

AI族群長線利多

回檔後仍具投資契機

宏達電表示，九月初開賣後，預購情況超出預期的好，VIVE Eagle確實有機會為沉寂已久的宏達電注入新成長動能。不過，該公司過往幾年都是虧損狀態，今年上半年雖然每股稅後純益（EPS）有4元，但獲利主要來源，在於年初以2.5億美元出售旗下XR業務研發團隊給Google的業外挹注，預估今年本業仍將虧損。近期漲幅已大，且籌碼較為混亂，不建議追價。

另外，隨著AI伺服器對資訊傳輸量與速度的要求更大，且需耐高溫與散熱，因此PCB中的銅箔基板板材勢必得升級。這方面台光電（2383）技術與切入時間都領先台燿（6274）與聯茂（6213）等同業，因此若遇到股價回檔時，減碼台燿或聯茂，伺機買進或加碼台光電，也是汰弱留強的作法。經檢視，台燿近期法人賣、融資卻維持在高檔，從籌碼面判斷，也是可考慮伺機減碼的標的。

至於部分上半年表現不錯、但八月卻領先回檔的AI伺服器組裝廠，如廣達（2382）、緯創（3231）等，雖然這些公司受惠AI伺服器出貨成長，但在消費電子產品如NB的需求不佳，且下半年AI伺服器機種將由GB200轉至GB300，在新舊機種轉換期難免出貨會放緩等因素下，近來受到法人適度調節。

不過法人指出，GB300新平台會從九月開始出貨，且第四季將會放量，基本面不用太過擔心。目前這兩檔的股價雖都在月、季線之下，但已有止跌跡象，法人評估廣達今年EPS仍有18元以上、緯創也有8.5元，目前本益比都在合理水準，可等法人由賣轉買、融資減少時再行布局。

