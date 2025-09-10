漢測連虧10年後業績大爆發 探針卡是未來成長關鍵 能重演漢微科傳奇？

撰文‧王子承

半導體設備代理大廠漢民集團旗下漢測，曾連虧十年、多次轉型。如今靠自主研發客製化設備、探針卡業務崛起，去年業績爆發，能否重演漢微科傳奇，備受矚目。

曾經孕育出台股股后漢微科的半導體設備代理大廠漢民集團，如今再次於資本市場端出小金雞登板亮相，漢民旗下專攻晶圓測試配套設備與耗材的漢民測試系統（簡稱漢測），預計將於九月中登錄興櫃掛牌。

雖是資本市場的新兵、也有漢民集團這個富爸爸加持，但其實2004年就已成立的漢測，至今已在半導體測試領域走了超過20年。一位半導體業者描繪：「就算爸爸（漢民集團）不缺錢，但孩子（漢測）大了，終究也該自食其力。」這個說法，鋪陳著漢測過去二十年跌宕起伏、終於在去年迎來業績爆發的過程。

2024年漢測營收大增97％，今年上半年每股大賺5元，獲利年增5.6倍……，單看去年以來的業績，漢測確實金光閃閃。不過，這家公司在創立後曾經連虧十年、多次減資，而在業績爆發前的2023年，公司還曾慘虧一個股本，保留盈餘是負數。

做自己的設備 打造客製模組

漢測是由漢民副董事長林淑玲創立，初期主要代理DRAM記憶體測試設備廠皇虎（KingTiger）的在台銷售，因業績不佳，一度轉型為測試廠，但表現仍不理想，2015年再度減資償債後，隔年，現任漢測總經理王子建受集團之命、轉赴救援。

「2016年我被派來這裡當總經理，本來以為可以學到一些新東西，沒想到，帳上周轉資金只剩4千萬元。」王子建打趣地說，「我深刻體會到，什麼叫做『沒錢萬萬不能』。」

原本期待的「新東西」缺乏資源推進，王子建索性轉念，決定端出自己長年累積的壓箱寶來尋求解答。過去他曾是漢民測試設備部門主管，早自1994年起就在晶圓測試領域深耕：「既然沒錢投資新產業，不如將重心轉向自己過去熟悉的領域。」

原來，漢民自2012年開始代理日本半導體設備龍頭的晶圓針測機，隨後因應台灣客戶需求，漢民組成工程師團隊，向日系大廠技轉、開發出第一台由台灣製造的晶圓針測機。王子建就是團隊要角之一。

當初跟著王子建打天下的班底，也成為漢測轉型的基礎。2016年，公司朝晶圓針測機的「裝機、移機、維修」技術服務轉型，改組後第一年，漢測終於轉虧為盈。但王子建深知不能一直「幫別人的設備打工」，「我們始終想做自己的設備。」累積幾年資金，2020年漢測再次轉型，「我們成立研發團隊，打造測試設備會使用到的客製化模組。」

三大營收布局 探針卡成關鍵

王子建解釋，當時設備大廠傾向賣標準產品，不願為單一客戶的特定需求投入研發，而身為在地廠商，更該發揮快速回應客戶的優勢。他舉例，當客戶提出希望將晶圓溫度控制在攝氏25度，漢測就導入類似替紅酒櫃降溫的製冷晶片，取代傳統散熱渦流管方案，做到精準、可用軟體控制的溫控系統，目前該系統已出貨超過一千套，為漢測最熱賣的設備之一。

此外，也有客戶曾反映探針卡厚度不一，導致晶圓針測機每每更換探針卡就須重新調整，漢測為此耗費數月，開發出不須另做轉換的萬用探針卡乘載臂，順利賣給客戶。

漢測也持續擴大散熱產品線，王子建表示，因為晶片愈做愈大、變得容易發熱，但負責檢測的探針卡卻難散熱，因此容易變形、移位。漢測為此開發出能降低探針卡溫度的散熱模組，進而延長壽命，預計在今年下半年正式出貨。

在種種新產品的自行開發過程中，漢測也在2020年透過日商美科樂（MJC）技轉，開始自行製造懸臂式探針卡，主要應用於驅動IC、Wi-Fi晶片等，目前已出貨給日本、台灣客戶，並與新加坡客戶驗證中。另方面，公司看準薄膜式探針卡需求，亦在此期間積極布局，嘗試進入適用於高頻晶片測試的利基市場。

一樁一樁的新品開發，都須投入硬體設備，雖然近年陸續開花結果，但在2022年全球半導體景氣瞬間急凍的時刻，漢測不僅營收大減，各項投資所造成的折舊費用更成了壓垮獲利關鍵的稻草，導致公司2023年每股慘虧10.5元。直到2024年景氣轉佳，且自主研發的各種客製化設備放量，以及替日系大廠在中國經銷晶圓針測機業績大好，漢測才終於贏來爆發成長。

談起公司下一步的發展，王子建指出，目標是讓工程服務、客製化設備以及探針卡／清潔材料各占營收1/3，「尤其，希望探針卡能快速成長。」不過一名關注探針卡產業的分析師指出，漢測的探針卡技術來自美科樂，其邏輯製程有待加強，因此預估其產業地位恐與龍頭旺矽仍有差距。

成立21年，直到掛牌前2年才迎來爆發，漢測的這段過程，不免讓人聯想到原本同屬漢民集團的漢微科。在創立後連虧12年的漢微科，同樣是在掛牌前2年扭轉虧損，但掛牌後股價一路衝高，2016年更以每股1410元賣給艾司摩爾（ASML）而下市。

漢測能否再為漢民集團重演一齣灰姑娘傳奇？是市場話題，也仍待考驗。

