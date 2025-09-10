「陸版輝達」寒武紀股價年漲5倍、市值破2.2兆 陳氏兄弟如何打造AI中國夢？

今周刊編輯團隊

由中國科學院計算技術研究所協力創辦的民營企業「中科寒武紀科技」（以下稱寒武紀），近期在上海證券交易所上演一場有如公司名稱的「寒武紀大爆發」戲碼。

這家中國土生土長的AI晶片公司，今年8月28日盤中股價一度突破1595元、超越貴州茅台，短暫登上A股股王寶座，也被中國媒體譽為「中國版輝達」，股價年漲5倍、市值破2.2兆。

比起輝達這家純私人企業，由陳雲霽、陳天石兩兄弟共同創立的寒武紀，獲得中國政府大力支持，成立隔年就由中國國有的「國投集團」領投、搭配阿里、聯想旗下創投，提供1億美元A輪融資，瞬間成為備受期待的中國獨角獸。

或許因為如此，寒武紀的基因裡，一直有股書生報國的浪漫情懷。

「我們的目標是做世界上最好的人工智慧處理器，推動中國在這一領域不落後於人，而且要走在前面。」擔任寒武紀執行長的陳天石在2017年接受專訪時，自信地說。

兩兄弟的自信，源於升學路上，總是能在激烈的競爭中脫穎而出。

出身於江西南昌的陳氏兄弟，從小就被視為天才兒童。陳雲霽9歲從小學畢業、修完所有初中數學課程，14歲考進頂尖高校中國科學技術大學少年班，24歲拿到中科院計算所博士並取得教職。陳天石也不遑多讓，除了晚哥哥兩歲才考進大學，幾乎完美複製陳雲霽走過的道路。

陳雲霽的研究領域是CPU這類的硬體晶片設計，陳天石則專攻人工智慧演算法。約莫在2010年，兩人萌生了共同打造「人工智慧專用晶片」的構想，並且在AlphaGo擊敗韓國職業棋士李世乭那年，決定創業。

沉穩內斂卻有商業敏銳度的陳天石，直接辭去中科院計算所公職，出任民營企業董事長兼執行長；性情外向、熱愛探索技術的陳雲霽，則隱身幕後擔任首席科學家，但仍保留研究員職務。

創業第二年，陳雲霽決定離開寒武紀，回歸全職研究者身分；寒武紀則因為將自行研發的AI晶片IP（矽智財），授權給當時的全球電信設備龍頭華為，製造出AI手機晶片「麒麟九七○」，而聲名大噪。

但好景不常，在華為自研AI晶片後，寒武紀陷入長期虧損，直到2022年底美國政府一系列禁令，讓中國孵育「國產替代」供應鏈的決心更加堅定，才有了轉機。

乘著半導體國產替代的上位政策，寒武紀2024年營收首度突破10億元門檻，且在第四季首次實現單季盈利。今年初，隨著DeepSeek橫空出世，推升中國市場對AI訓練及推論晶片的需求，四月間川普政府禁止輝達對中國出口H20晶片，讓寒武紀營運狀況再攀高峰，上半年獲利就超過10億元，股價也一飛沖天。

但寒武紀大爆發的勢頭能否延續，仍存在不小疑問。

在技術層面上，大多數中國企業的AI模型開發，依舊是在輝達的生態系中建構，若要轉換至中國生態系，就像把同樣一種作物移植到不一樣的農地上，需要耗費大量的時間與成本。

至於攸關競爭力的AI晶片算力與性能，需要仰賴先進精密的半導體製程，「業界都知道中芯的七奈米良率不是太好，現在往五奈米突破，良率只會更差，短期內宣傳效果大於實質效果。」一位中國半導體材料供應商這麼分析。

況且，近期除了華為，中國雲端服務商與晶片公司也紛紛投入國家重點支持的AI晶片賽局，會不會出現如電動車般的內捲亂象，沒人說得準。

因政府栽培而暫居領先位置的寒武紀必須先挺過國內的殘酷競爭，才有資格談與輝達較勁。

