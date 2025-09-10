阿茲海默症能提早15年預測？研究：1器官疾病是早期警訊！這飲品可預防發病

【文．黃明惠】

你聽說過阿茲海默症嗎？它是一種常見的神經退化性失智症，好發於65歲以上之老人，曾有調查指出台灣80歲以上的老人每5人即有1人罹患此疾病，迄今未研發出有效藥物可治癒或減緩阿茲海默症的病程。 據外媒報導，美國專業研究團隊檢視了155項與腸道及代謝疾病相關的診斷後發現，多種營養與消化系統問題與阿茲海默症或帕金森氏症風險增加有關聯。 難道沒方法可減緩罹病機率嗎？美國農業部人類營養抗衰老研究中心研究發現，多攝取茶、漿果及蔬菜等富含類黃酮的食物，有助於減緩阿茲海默症及相關失智症的發生率。

阿茲海默症是一種常見的神經退行性疾病，主要影響老年人，導致記憶力、思維能力和行為的逐漸衰退。雖然阿茲海默症的病因尚不明確，但專家認為，該疾病可能由於基因突變和生活方式選擇（如缺乏運動、不健康飲食和社會孤立）而引發。

根據每日郵報報導，目前阿茲海默症與帕金森氏症的病例持續增加，估計全球已有超過4億人受影響。罹患帕金森氏症的症狀包括無法控制的震顫、動作遲緩和肌肉僵硬。此外，思考和記憶力也會受到影響，包括變得更加健忘。

長期以來，醫學界也已證實腸道發炎會引發多種健康問題，包括影響腦部功能。

美國阿茲海默症與相關失智症中心（Center for Alzheimer’s and Related Dementias）研究團隊，檢視155項與腸道及代謝疾病相關的診斷發現，多種營養與消化系統問題與阿茲海默症或帕金森氏症風險增加有關聯。

消化問題導致高機率罹患阿茲海默症

研究人員在《科學進展》雜誌上撰文：「了解腸腦軸疾病與神經退化性疾病之間的聯繫可以為治療幹預提供有用的見解，對預防和治療疾病具有重要意義」。

研究指出，克隆氏症、潰瘍性結腸炎等發炎性腸道疾病（IBD）、胃酸逆流、糖尿病及腸躁症患者，日後罹患阿茲海默症的機率較高；至於帕金森氏症則與腸躁症、胰臟賀爾蒙異常（如糖尿病），以及缺乏維生素B密切相關。

根據帕金森基金會分析，消化問題是帕金森氏症最常見的症狀之一，其中便秘影響了高達 70% 患者。

專家表示，消化問題通常在明顯運動遲緩、其他阿茲海默症狀出現之前就可能浮現，甚至可能早了15年。

國衛院研究團隊發現腸道可以影響阿茲海默症病程

事實上，過去國家衛生研究院就曾指出，β類澱粉蛋白沉澱在大腦，引起大腦神經元發炎，被認為是造成阿茲海默症的主因；然而引起大腦發炎的源頭也可能來自於腸道。

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所莊志立研究員團隊透過果蠅動物模式，發現腸道與大腦交互調控阿茲海默症的機制。此二個器官間的交流對話，可透過腸道感染並動員免疫血液細胞，吸引這些免疫細胞到阿茲海默症腦部，並影響神經退化。

莊志立研究員指出，雖然尚未經人體的相關研究證實，但就動物器官間免疫生理平衡的共同特性，團隊合理推論阿茲海默症的病人應避免腸道感染以免加劇病情。

此外，雖然目前研究看到的是腸道對大腦的負面影響，但若純粹只以兩者溝通的角色來思考，此研究發現也暗示著腸道與大腦之間的免疫溝通，是一種控制大腦發炎以及神經退化性的重要機制。因此，並不排除腸道也可能正面影響大腦的健康。

五種語言異常：阿茲海默症早期徵兆

胸腔暨重症專科醫師黃軒曾指出，阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，影響詞彙提取與語意處理。美國神經學期刊研究指出，語言障礙平均比記憶衰退早2~3年出現，而這才是關鍵的預警訊號。

黃軒列出早期阿茲海默症患者會出現五大異常語言模式

1、詞窮現象：用模糊詞取代具體名稱

當患者無法想起「雨傘」，會說：「那個…下雨用的東西」。研究顯示，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40%。

有人被問「說出三種魚」，可能只說出「鯉魚」，然後愣住說：「其他的…忘了。」

2、分類錯亂：混淆物品基本屬性

將「智慧型手機」稱為「小電視」，或把「辣椒」歸類為水果。有人可能把「蘋果」說成「橘子」，或把「桌子」叫成「椅子」。這就是說源於語意網絡斷裂，患者難以區分概念邊界。

功能性磁振造影（fMRI）證實，這些患者大腦中負責分類的角回區域活化程度顯著降低。

3、敘事簡化：失去細節描述能力

健康的人描述做菜會說：「先熱鍋倒油，爆香蒜末後下青菜快炒」，患者則重複：「把菜放進鍋子…然後炒一炒」。

這是因為額葉功能退化導致語言組織能力下降，患者使用連接詞（然後、後來）頻率比常人高3倍，一直在「然後」。

一位長輩描述假日活動時說：「我去公園，『然後』走路，『然後』看到花，『然後』回家。」這種「然後」連篇、缺乏細節的表達，可能暗示語言組織能力減弱。

4、逃避指令：無法說明操作步驟

被問到「如何使用微波爐」時，患者會轉移話題：「現在的機器太複雜了！」這反映執行功能障礙，大腦無法規劃多步驟任務。臨床研究發現，此現象與前扣帶皮層萎縮密切相關。

5、專業詞彙流失：特定領域能力衰退

原擅長烹飪者，說不出「汆燙」，改用「用熱水弄熟」；資深編輯忘記「校對」等術語。這屬於語意型失智症特徵，患者保留日常對話能力，卻喪失他自己專業上特定知識庫的專業術語

類黃酮保護認知健康

阿茲海默症導致失智，雖然目前無法治癒，但早期診斷對於獲得更好的治療結果至關重要，因為治療可以對抗症狀並減緩病情進展。

根據2021年美國疾病管制與預防中心數據統計，估計有580萬65歲或以上的美國人患有阿茲海默症，到了2160年這數字將增加近三倍；而美國農業部的研究可能已經找到了一種能減緩發病速度的方法。

發表於《美國臨床營養學雜誌》的一項研究顯示，富含類黃酮(flavonoids)的飲食可以保護認知健康。

類黃酮是一種植物營養素，存在於茶、漿果、黑巧克力等食物中，因其抗氧化、抗病毒及抗癌等特性而聞名，而蔬菜、水果、堅果及種子等也是優良類黃酮的重要來源。

根據每日郵報報導，新研究發現綠茶中的2種天然化合物可以形成強大的大腦清潔劑，從而預防阿茲海默症。

這項研究發表在《老年科學》雜誌上，將這兩種天然化合物鑑定為菸鹼醯胺（維生素 B3 的一種）和表沒食子兒茶素沒食子酸酯（綠茶中的一種抗氧化劑）。

表沒食子兒茶素沒食子酸酯可以幫助恢復為腦細胞提供能量產生的關鍵分子；而菸鹼醯胺是維生素 B3 的一種，由富含菸鹼酸的食物（如穀物、魚類、堅果、豆類和雞蛋）在體內自然產生。

研究人員發現，這兩種化合物治療的神經細胞不僅可能可預防年齡衰退，還增強了清除澱粉樣蛋白的能力，而這是阿茲海默症的標誌性特徵。

本文授權自今周刊

