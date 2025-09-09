智邦股價5元→1085元憑啥底氣？呂宗耀點關鍵地位！科技股會泡沫？看輝達就知道

【文．林韋伶】

美國股市還能再漲嗎？呂張投資團隊總監呂宗耀給出了驚人答案：「在美國總統川普的第二任期，美股有機會再漲6成。」 而在中美角力下，呂宗耀說台灣或許首當其衝，但不應僅看「痛苦的一面」。呂宗耀以智邦為例分析，該公司憑藉在資料中心交換器的關鍵地位，股價由2008年的不到5元飆升至1085元之上，正是AI帶來的實際效益。 「台灣有陽光的一面，執政者必須更強力地對外論述，凸顯台灣在全球產業鏈中的優勢，而不只是陷在被動的壓力中。」呂宗耀這樣分析。

呂宗耀在最新一集《數字台灣》節目中指出，美國第25任總統麥金萊在任4年內，帶動股市上漲6成；在川普的第一任期，股市同樣上漲6成。如今川普再度入主白宮，他的戰略極有可能複製這段歷史。

呂宗耀進一步解釋，川普的就職典禮時，道瓊指數落在4萬2千點左右，若依循「6成漲幅」的歷史規律，未來指數有機會挑戰近7萬點。他強調，這並非隨口推測，而是來自清晰的戰略與政策基礎，由於川普鎖定重演麥金萊時代的黃金年代，將透過關稅與美元政策重新鞏固美國帝國地位，對投資人而言，這是「要謹慎但更要安心」的信號。

回到麥金萊年代：川普戰略的歷史藍圖

呂宗耀指出，川普在就職演說中開宗明義宣示「美國的黃金年代開始了」，並多次提及麥金萊總統的施政模式。回顧麥金萊在1897年至1901年間，透過關稅保護與對外戰爭，奠定美國崛起為世界強權的基礎，在他任內，美國經濟脫離衰退、通膨率趨近零、失業率降至4.5%，股市大漲6成。

「川普要複製的，正是這段黃金年代。」呂宗耀認為，川普的戰略主要圍繞三點：反聯準會、反精英、反現狀。尤其在全球化20多年後，新興市場GDP佔比已從2000年的20%升至2024年的42%，威脅到美國霸權，川普擬透過關稅等手段，把新興市場的GDP比重拉回30%左右，這相當於22兆美元的價值重分配。

穩定幣與AI浪潮：美國霸權的雙引擎

除了關稅戰，呂宗耀特別提醒投資人留意「穩定幣」的推進。他指出，美國國會已通過相關法案，將於2026年1月18日正式生效，要求每一單位穩定幣都需有1比1美元或國債支持，這意味著未來5年，將有高達1.5兆美元流入美國金融體系，成為支撐美國資本市場的新力量。

「這是美元霸權的新武器。」呂宗耀分析，未來美元、國債與穩定幣將形成三角循環，讓新興國家更難擺脫美元依賴。

輝達股價漲6倍但獲利成長17倍 呂宗耀：何來泡沫？

同時，AI浪潮正推升美國科技巨頭市值。全球前10大企業中，除台積電與沙烏地阿美，其餘8家皆為美國科技公司，且與AI高度連動，「不同於2000年的網路泡沫，這波AI是有獲利支撐的。」以輝達為例，股價雖然2年漲6倍，但同期獲利成長17倍，本益比仍僅41倍，遠低於當年思科的泡沫水準。

呂宗耀強調，四大雲端服務巨頭（微軟、谷歌、Meta、亞馬遜）正以前所未見的速度投入AI資本支出，2025年預估達6000億美元，且完全零負債，顯示這波AI投資「既真實、又可持續」。

台灣的「陽光面」：AI順風與出口優勢

在中美角力下，台灣或許首當其衝，但呂宗耀提醒，不應僅看「痛苦的一面」。他指出，今年台灣對美出口將突破千億美元，甚至超越人口13億的印度，顯示台灣在AI供應鏈中的不可取代性，「AI晶片需求與台灣出口順差，呈現高度正相關。」

呂宗耀以智邦為例分析，該公司憑藉在資料中心交換器的關鍵地位，股價由2008年的不到5元飆升至千元以上，正是AI帶來的實際效益。「台灣有陽光的一面，執政者必須更強力地對外論述，凸顯台灣在全球產業鏈中的優勢，而不只是陷在被動的壓力中。」呂宗耀這樣分析。

智邦(2345)股價走勢圖

圖/雅虎奇摩股市

中國的「內捲」困境：從平台經濟到新能源

相較美國「造夢」，中國則陷入「內捲」。呂宗耀點名三大領域：

平台經濟——阿里、京東、美團三巨頭近3個月砸下2000億人民幣補貼，但每筆訂單獲利不到1元，血流成河。

汽車產業——33家車企6年來累計庫存金額翻倍至4000億人民幣，負債更突破1兆，資金鏈極度緊繃。

房地產——量、價、投資全面下滑，跌幅5%至18%，尚未見復甦曙光。

「中國正陷入消耗戰，缺乏創造高附加價值的能力。」呂宗耀直言，這與美國透過華爾街與矽谷不斷「造夢」形成鮮明對比。

2025關稅年、2026匯率年：台灣企業「口袋要厚」

展望未來，呂宗耀將2025年定調為「關稅年」，2026年則是「匯率年」，因為美國國債壓力龐大，勢必透過弱勢美元來增加出口收入，屆時全球資金流向將劇烈變動。

「台灣企業必須讓口袋更厚。」他提醒，上市公司應趁國內資金充裕時，積極強化資本結構，為之後的匯率變化作準備。

在產業上，他看好兩大主軸：一是歐洲因俄烏戰爭帶動的國防與能源基礎建設，預估將釋放上兆美元投資機會；二是AI與相關零組件，仍是最具確定性的成長領域。

呂宗耀強調：「台灣的節拍一定要踩對，才能在國際競爭中站穩腳步。」他強調，台灣既要正視川普新政帶來的挑戰，更要積極向世界展示自身的產業優勢，才能在這場全球權力重分配的棋局中，找到屬於自己的光芒。

