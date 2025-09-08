快訊

衰！他車停妥莫名窗戶碎成蜘蛛網 警一查竟這原因釀禍

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

聯合新聞網／ 今周刊
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影

【撰文 謝金河】

人生的路上，有人辭官歸故里，有人連夜趕考場，帶領鴻海前進的創辦人郭台銘和接他下一棒的劉揚偉正走在人生不同的跑道上。

劉揚偉帶領鴻海在新的賽道上

最近看到郭董的新聞都和他在高爾夫球場有關，有一次他一桿進洞，包了一個大紅包給桿弟，這次他沒有進入鴻海董事會，更加優遊自在，海濶天空。

而劉揚偉則埋首在拼事業的路上，同時他也當選台北市電電公會理事長。今年在Ai大浪中，台達電股價從275元漲到730元，市值衝破1.8兆台幣，穩居台灣第四大市值企業。台達電今年大起和整個Ai伺服器散熱的解決方案有關。

上半年Ai伺服器在生產製造上有一些瓶頸，下半年開始出量，這次在GB200及GB300的機櫃，鴻海至少分走57%，其次是緯創，緯頴，然後是廣達。鴻海累積幾十年代工的優勢，高階機櫃大半落在鴻海手上。

今年鴻海家族在上海，香港上市的轉投資公司股價紛紛大漲，這次上海A股創十年新高，鴻海持股84%的工業富聯股價從7.8漲到58元人民幣，市值跑到1.055兆人民幣，單是工業富聯股票的價值已遠遠超過鴻海。在香港上市的鴻騰也從0.88到6.05港元。一直虧損的富智康，今年股價從0.46漲到16.55。

鴻海家族股價大漲，也激勵鴻海的股價站上200元，看起來市值有機會突破1000億美元。過去在郭董的時代，凡事郭董說了算，財報也不太透明。到了劉揚偉，他努力和外資，國內法人溝通。昔日沒有兌現承諾的高雄投資，這次劉董主動去看陳其邁市長，加大力道增加在高雄的投資。

今年下半年，GB200及GB300克服技術瓶頸，在高頻高速銅箔缺貨漲價帶動下，下半年的鴻海機櫃成長空間有多大？可能是鴻海再進擊的新里程碑！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

普發一萬現金確定了！卓榮泰宣布增加預算「1類人」也能領、最快10月入帳，可申領對象一文看

2家電信「停售4G吃到飽」！中華電信會跟進？為何1700萬4G用戶不願升級5G？專家曝最大關鍵

江祖平懶人包／面對龔益霆引發的一切，三立副總龔美富請辭！metoo延燒她喊身心俱疲「想這樣做」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

美日關稅雖在7月下旬達成協議，但川普遲未簽署行政命令。 9月5日美方終於敲定內容並簽署文件，確認日本稅率是15%不疊加，也將汽車關稅從27.5%降低到15%。

接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

人生的路上，有人辭官歸故里，有人連夜趕考場，帶領鴻海前進的創辦人郭台銘和接他下一棒的劉揚偉正走在人生不同的跑道上。

東園少棒奪冠！要求品格、不准學生邊走邊吹口哨...鐵腕教頭這樣帶出冠軍隊

美國時間8月24日，台北市東園國小在威廉波特少棒賽斬獲桂冠，這是台灣暌違二十九年再度奪冠，領隊人物，是東園國小總教頭賴敏男。他拚搏32年，終於成就這座冠軍。

高階核廢選址期限剩3年 至今沒法源！避免地方公投卡關 核廢難題怎解套？

無論核電廠是否重啟，台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法，對照過去的失敗經驗，這一回在地方溝通、補償回饋的機制上，應如何補強？

「蔡依林標準時間」你睡了嗎？ 睡對才能變美 各年齡怎麼睡營養師報你知

你聽過「蔡依林標準時間」嗎？台灣天后蔡依林（Jolin）為新專輯《Pleasure》開設新的Podcast節目《Pleasure Talks》，其中一集透露自己有21:30睡覺的習慣，更恨不得演唱會辦在下午，讓自己可以維持早睡的作息。沒想到此舉意外在社群媒體上引爆話題，讓網友們紛紛效仿卻又大喊太難了！

台積電ADR她5月掃貨20萬股！女股神談魏哲家：繼任者將DNA留存、甚至更強大

有女股神稱號的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），週四（8/28）旋風訪台只待8小時，在中信投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。