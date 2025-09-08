接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

【撰文 謝金河】

人生的路上，有人辭官歸故里，有人連夜趕考場，帶領鴻海前進的創辦人郭台銘和接他下一棒的劉揚偉正走在人生不同的跑道上。

劉揚偉帶領鴻海在新的賽道上

最近看到郭董的新聞都和他在高爾夫球場有關，有一次他一桿進洞，包了一個大紅包給桿弟，這次他沒有進入鴻海董事會，更加優遊自在，海濶天空。

而劉揚偉則埋首在拼事業的路上，同時他也當選台北市電電公會理事長。今年在Ai大浪中，台達電股價從275元漲到730元，市值衝破1.8兆台幣，穩居台灣第四大市值企業。台達電今年大起和整個Ai伺服器散熱的解決方案有關。

上半年Ai伺服器在生產製造上有一些瓶頸，下半年開始出量，這次在GB200及GB300的機櫃，鴻海至少分走57%，其次是緯創，緯頴，然後是廣達。鴻海累積幾十年代工的優勢，高階機櫃大半落在鴻海手上。

今年鴻海家族在上海，香港上市的轉投資公司股價紛紛大漲，這次上海A股創十年新高，鴻海持股84%的工業富聯股價從7.8漲到58元人民幣，市值跑到1.055兆人民幣，單是工業富聯股票的價值已遠遠超過鴻海。在香港上市的鴻騰也從0.88到6.05港元。一直虧損的富智康，今年股價從0.46漲到16.55。

鴻海家族股價大漲，也激勵鴻海的股價站上200元，看起來市值有機會突破1000億美元。過去在郭董的時代，凡事郭董說了算，財報也不太透明。到了劉揚偉，他努力和外資，國內法人溝通。昔日沒有兌現承諾的高雄投資，這次劉董主動去看陳其邁市長，加大力道增加在高雄的投資。

今年下半年，GB200及GB300克服技術瓶頸，在高頻高速銅箔缺貨漲價帶動下，下半年的鴻海機櫃成長空間有多大？可能是鴻海再進擊的新里程碑！

本文授權自今周刊，原文見此。

