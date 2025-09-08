快訊

衰！他車停妥莫名窗戶碎成蜘蛛網 警一查竟這原因釀禍

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

聽新聞
0:00 / 0:00

美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

聯合新聞網／ 今周刊
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

【撰文 數位內容部】

美日關稅雖在7月下旬達成協議，但川普遲未簽署行政命令。

9月5日美方終於敲定內容並簽署文件，確認日本稅率是15%不疊加，也將汽車關稅從27.5%降低到15%。

然而，行政院前院長施俊吉卻在社群發文指出，《金融時報》在6日報導，美日有「密約」，直指日本必須投資美國5,500億美元的部分，其密約如下：

一、 日本同意由川普決定這筆錢怎樣投資。

二、 川普指定之投資，限日本資金於45日內到位，否則提高關稅。

三、 兩國平均分配投資所得到之回報，直到日本的投資成本完全回收為止，並從那一刻起，美國分90%，日本分10%的投資利得。

四、 由美國商務部長 Howard Lutnick 主持的投資委員會將潛在的投資項目提交給川普挑選和決定。

五、 投資委員會在可能的情況下可以擇選日本供應商提供投資所需之商品與服務。

對此，施俊吉指出，美國會不會以此模式要求韓國（3,500億美元）和歐盟（6,000億美元）比照辦理，目前不得而知。但他對我們政府提出示警，認為台灣現在應該問的問題是：

一、 美國有沒有要求台灣去投資？

二、 投資總額是多少？

三、 民間去投資（設廠或入股）算不算？

四、 是不是只有政府去投資才算？

五、 如果只有政府去投資才算，國家哪來的錢？

六、 如果可以公、民合資去投資，什麼樣的企業願意接受川普的條件與政府共赴國難？

七、 我們該怎麼辦？

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

普發一萬現金確定了！卓榮泰宣布增加預算「1類人」也能領、最快10月入帳，可申領對象一文看

2家電信「停售4G吃到飽」！中華電信會跟進？為何1700萬4G用戶不願升級5G？專家曝最大關鍵

江祖平懶人包／面對龔益霆引發的一切，三立副總龔美富請辭！metoo延燒她喊身心俱疲「想這樣做」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

美日關稅雖在7月下旬達成協議，但川普遲未簽署行政命令。 9月5日美方終於敲定內容並簽署文件，確認日本稅率是15%不疊加，也將汽車關稅從27.5%降低到15%。

接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

人生的路上，有人辭官歸故里，有人連夜趕考場，帶領鴻海前進的創辦人郭台銘和接他下一棒的劉揚偉正走在人生不同的跑道上。

東園少棒奪冠！要求品格、不准學生邊走邊吹口哨...鐵腕教頭這樣帶出冠軍隊

美國時間8月24日，台北市東園國小在威廉波特少棒賽斬獲桂冠，這是台灣暌違二十九年再度奪冠，領隊人物，是東園國小總教頭賴敏男。他拚搏32年，終於成就這座冠軍。

高階核廢選址期限剩3年 至今沒法源！避免地方公投卡關 核廢難題怎解套？

無論核電廠是否重啟，台灣都須面對既有核廢料的存放問題。經濟部近期將推動高階核廢選址立法，對照過去的失敗經驗，這一回在地方溝通、補償回饋的機制上，應如何補強？

「蔡依林標準時間」你睡了嗎？ 睡對才能變美 各年齡怎麼睡營養師報你知

你聽過「蔡依林標準時間」嗎？台灣天后蔡依林（Jolin）為新專輯《Pleasure》開設新的Podcast節目《Pleasure Talks》，其中一集透露自己有21:30睡覺的習慣，更恨不得演唱會辦在下午，讓自己可以維持早睡的作息。沒想到此舉意外在社群媒體上引爆話題，讓網友們紛紛效仿卻又大喊太難了！

台積電ADR她5月掃貨20萬股！女股神談魏哲家：繼任者將DNA留存、甚至更強大

有女股神稱號的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），週四（8/28）旋風訪台只待8小時，在中信投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。