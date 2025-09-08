美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

【撰文 數位內容部】

美日關稅雖在7月下旬達成協議，但川普遲未簽署行政命令。 9月5日美方終於敲定內容並簽署文件，確認日本稅率是15%不疊加，也將汽車關稅從27.5%降低到15%。

然而，行政院前院長施俊吉卻在社群發文指出，《金融時報》在6日報導，美日有「密約」，直指日本必須投資美國5,500億美元的部分，其密約如下：

一、 日本同意由川普決定這筆錢怎樣投資。

二、 川普指定之投資，限日本資金於45日內到位，否則提高關稅。

三、 兩國平均分配投資所得到之回報，直到日本的投資成本完全回收為止，並從那一刻起，美國分90%，日本分10%的投資利得。

四、 由美國商務部長 Howard Lutnick 主持的投資委員會將潛在的投資項目提交給川普挑選和決定。

五、 投資委員會在可能的情況下可以擇選日本供應商提供投資所需之商品與服務。

對此，施俊吉指出，美國會不會以此模式要求韓國（3,500億美元）和歐盟（6,000億美元）比照辦理，目前不得而知。但他對我們政府提出示警，認為台灣現在應該問的問題是：

一、 美國有沒有要求台灣去投資？

二、 投資總額是多少？

三、 民間去投資（設廠或入股）算不算？

四、 是不是只有政府去投資才算？

五、 如果只有政府去投資才算，國家哪來的錢？

六、 如果可以公、民合資去投資，什麼樣的企業願意接受川普的條件與政府共赴國難？

七、 我們該怎麼辦？

