陌生來電騙走上千萬！繳孩子學費驚見「存款全空」 他痛悟：都是詐騙集團在演戲

暑假剩下不到一周就要開學了，又到了繳學費的時候，有位民眾準備幫孩子繳學費，登入網路銀行才發現，帳戶上千萬積蓄竟然全部被轉走，當下整個人陷入一片空白，才驚覺自己竟然遇上「假檢警」詐騙。 原來該位民眾6月接到陌生電話，對方自稱是「165反詐騙專線」警員，聲稱他的身分證件遭盜用，涉及刑案，要求配合調查。他一聽到「刑案」二字就緊張起來，逐步陷入陷阱，最後將網銀帳號密碼全都交出去，千萬元積蓄全數遭詐騙集團轉走了。 「這件事也讓我徹底明白，電話裡再怎麼逼真、再怎麼嚴厲的聲音，都可能是詐騙集團在演戲，永遠要保持理性，謹慎思考、小心求證」。

詐騙手法不斷翻新，民眾不可不防，接到陌生電話應小心謹慎。內政部警政署「165打詐儀錶板」分享最新詐騙案例。有位民眾在6月接到一通陌生電話，對方自稱是「165反詐騙專線」的警員，說他的身分證件遭到盜用，在某家銀行開設帳戶，涉及刑案需要立即配合調查。聽到「刑案」兩個字，民眾立刻緊張起來。

沒多久，電話被轉接到一個自稱「主任」的人，他口氣嚴厲，說如果不趕快配合，很可能會被認定是共犯。還要求他加一個LINE帳號，這樣才能「即時聯繫」。他因為太害怕了，就照做。

為了「排除嫌疑」，必須提供網銀帳密

對方在LINE上跟他說，為了「排除嫌疑」，必須要提供網銀帳號和密碼，讓他們「監管資產」，避免被犯罪集團繼續利用。他原本覺得這要求很奇怪，但想到如果不配合，可能真的會惹上官司，就硬著頭皮把資料交出去。

之後過了1個月，他沒有特別注意帳戶的狀況，直到近期孩子要繳學費，才趕緊登入網銀。一看才發現帳戶裡的錢全部都已經被轉走了，上千萬的積蓄在不知不覺間全都沒了。

永遠要保持理性，小心求證

該位民眾表示「當下整個人陷入一片空白」，才驚覺自己竟然遭遇了所謂「假檢警」詐騙。最後只能含淚去報案，想到錢可能已經回不來了，心裡後悔萬分，恨自己當時沒有發覺。這件事也讓他徹底明白，電話裡再怎麼逼真、再怎麼嚴厲的聲音，都可能是詐騙集團在演戲，永遠要保持理性，謹慎思考、小心求證。

詐騙話術解析

1.假165警員用私人電話聲稱身分遭冒用，稱轉接主管要求配合。 2.假警察以涉及洗錢為由，威逼勸誘，要求交付提款卡釐清金流。 3.假警察取得網銀帳號後，提領其中款項，消失無蹤。

防詐小撇步

1.檢察官、警察、政府機關不會以電話方式說要扣押、處分你的財產，或調查刑案。 2.接到電話說政府要求提款、交付款項、提供網銀帳號密碼等方式供查證金流、監管帳戶，都是詐騙。 3.警方不會用私人手機號碼撥打給您，若有務必當心是詐騙。 4.接到不明電話，有任何疑慮，務必先撥打165詢問。

本文授權自今周刊，原文見此。

