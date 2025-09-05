台積電ADR她5月掃貨20萬股！女股神談魏哲家：繼任者將DNA留存、甚至更強大

【撰文林韋伶】

有女股神稱號的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），週四（8/28）旋風訪台只待8小時，在中信投信的邀請下，首度面對台灣投資人進行公開演說，分享她對創新科技投資的看法，並盛讚台灣是AI的心臟與靈魂。

大買20萬股台積電ADR，「相信繼任者將DNA留存甚至更強大」

由伍德領軍的方舟投資在今年5月大買20萬股台積電ADR股票，媒體詢問是否看好其後市，又是否有找到機會拜訪台積電公司或是台積電董事長魏哲家？伍德回應：「我還沒有跟現任董事長見過面，但我跟台積電創辦人張忠謀見過幾次。當時我還在另外一間公司工作，有幾次來台灣的機會都有去拜訪他，他有時到美國去我們也會碰面。」

談到對張忠謀與對台積電的印象，伍德認為：「張忠謀為台積電注入DNA、成就了台積電，他身邊還有一群非常聰穎的團隊，我相信繼任者也是由他親自挑選的，因此這樣的文化與DNA肯定能留存下來，甚至可能更強大。特別是目前正在AI技術的重要發展階段，台積電的角色更為關鍵。」然而，她並沒有回答是否將進一步加碼台積電。

此外，伍德認為，台灣處於AI發展的核心位置，並擁有技術驅動的文化基因，「台灣民眾的高度技術敏感度及技術取向的DNA，使你們在AI創新浪潮下擁有獨特優勢」。

針對AI帶來的全球創新機遇，伍德表示，其團隊對全球市場保持密切關注，致力於尋找具潛力的科技企業，她認為台灣也是一個極具創業精神的地方，並看好台灣新一代創業者利用AI工具創建新興業務帶來的發展潛能，相信隨著AI和其他尖端技術在全球迅速傳播，創新和創意將更具廣泛的賦能效應，台灣的深厚技術文化將在進程中發揮重要作用。

遭質疑是反指標 伍德喊冤說明原委

對於許多投資人經常戲謔稱她為「反指標」一事，伍德也喊冤表示，若排除疫情期間市場急劇反彈和回落對績效產生的影響，其核心基金自2014年成立以來的年化報酬率約為14%，表現並不差。

她解釋，自己成立的方舟投資與其它投資機構不同的是，其中一個核心理念是希望能起到教育投資人、甚至是教育全民的效果，因此在2020年的疫情期間，他們透過提供免費研究報告，希望讓更多人了解科技的變革，並提供可能的投資方向。

她回憶，在疫情期間，由於全球都在居家隔離狀態，讓投資人行為發生改變，出現全民瘋投資的情況，她旗下的基金因此在11個月內績效飆漲360%，「當時我就一直建議大家，應該要保留一些資金，我知道這漲勢來的太快、太大，雖然長線上的確看好。」隨後，市場果然如她預期消風。

她強調，這樣的「繁榮與破滅」是特定歷史情境下的產物，要再重演的機率不高，因為她認為美國政府已經認知到大規模財政與貨幣支出產生的影響，了解未來應更謹慎。

長期看好科技創新與市場增長 越過估值壓縮考驗

展望未來，伍德認為所有科技正在匯聚，創造出爆炸性的成長機會，「即使企業的估值下降，但我認為企業的營收、獲利成長幅度大得驚人，已經完全抵消了估值壓縮的影響。雖然我不確定估值會不會再下調，但我們並沒有把希望寄託在估值上，而是依靠營收成長與獲利動能。」

她也強調，方舟投資的基金長期表現良好，即便經歷過疫情期間的劇烈榮枯循環，長期成果依然不錯，「在我們投資組合中任何股票的五年最低報酬門檻，都是至少15%。而我們相信，後續投資企業的營收和獲利成長潛力，將遠遠超過這個數字。」

伍德也說明，儘管現在每天新聞上都有許多負面的頭條訊息，「但我認為這其實是我職涯中最大牛市之一的起點，我相信川普政府正在營造出正確的背景環境。」

自駕技術贏者通拿 可望開啟8至10兆美元市場潛能

至於女股神認為未來AI帶來的創新主要會落在哪些領域？她回應：自駕車與醫療生技。她預估，在未來5至10年中，除了生產力提升，自駕技術將成為AI的重要應用場景之一，全球自駕技術市場規模可望達8至10兆美元。

她以特斯拉的Robotaxi技術為例，指出這是機器人技術、AI與電動車能源儲存技術融合的最佳體現，她也預估在美國自駕技術將形成「贏者通拿」的格局，主要競爭者為Alphabet的Waymo與特斯拉，其中，特斯拉被認為有望主導該領域的市場。

AI在醫療保健領域的未來應用備受期待，其中包括基因定序技術、基因編輯技術（如CRISPR）及AI演算法的結合，這些技術平臺的融合不僅能有效治愈如連鎖細胞貧血、地中海貧血等疾病，未來更可望根治高膽固醇等慢性疾病。

全球股市驚驚漲 女股神：市場攀越擔憂的高牆

儘管近期市場因受關稅政策反覆影響而出現劇烈波動，但同時也可以看到但市場似乎正在攀越擔憂的高牆，伍德認為在這樣的環境下，牛市具有長期穩定增長的潛力，即使偶有小幅修正，整體增長趨勢依然明顯。

對於認同女股神投資邏輯與遠景的投資人，目前可以透過買入中信ARK創新主動式 ETF（00983A）的方式來參與。00983A是台灣首檔海外主動式ETF，布局全球顛覆式創新產業，涵蓋AI、區塊鏈、雲端運算、生技醫療等新興科技領域。

00983A自今年6月成立至今，規模成長到約台幣20億元，成立至今報酬率約15%。目前00983A的前十大持股為：特斯拉、Shopify、Tempus AI、Roblox、Roku、Palantir、Robinhood、Coinbase、AMD、Spotify。值得注意的是，輝達與台積電分別為00983A 的第25大與第27大持股，投資比例為1.29%與1.13%。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

漢唐(2404)從60元抱到1200元，孝媳神操作！孫慶龍少賺1億元慘痛教訓，點名下一檔潛力股是它，已默默買進400多萬

Nano Banana是什麼？Gemini公仔指令2步驟「10秒1張免費玩」！Nano Banana公仔指令教學實測

2025蘋果發表會》iPhone 17價格、上市時間、規格升級7大重點！iPhone 17 Air更期待？

林智勝引退賽》9/5連3天嘉賓有誰？「大師兄」引退賽門票、轉播時間、直播平台、現場贈品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】