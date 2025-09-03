東園少棒奪冠！要求品格、不准學生邊走邊吹口哨...鐵腕教頭這樣帶出冠軍隊

撰文‧徐采薇

美國時間8月24日，台北市東園國小在威廉波特少棒賽斬獲桂冠，這是台灣暌違二十九年再度奪冠，領隊人物，是東園國小總教頭賴敏男。他拚搏32年，終於成就這座冠軍。

最後一個出局數，全場屏息，幾秒後隨著一記左外野高飛球被接殺，宣告來自台灣台北市的東園國小，奪得今年「少年棒球聯盟世界大賽」（Little League Baseball World Series，LLBWS）冠軍。

瞬間，場上歡聲雷動，東園國小全員奔向彼此，總教頭賴敏男更是張開雙臂，躺在場中央，任由孩子們團團抱住，他臉上飽經風霜的皺紋，此刻全化為夢想成真的笑容。

這項賽事是少棒最高殿堂 ，每年固定在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉行，也稱「威廉波特少棒賽」。

1969年，台灣首度參賽，就由台中金龍少棒隊獲冠，到了1996年，台灣已囊括17座金盃。眼見台灣勢不可擋，美國幾次更改賽制和組隊方式，讓台灣前進威廉波特愈發困難，長達29年裡，再也無緣冠軍。

五度挑戰威廉波特

執教32年終於圓夢

直至今年，美國當地時間8月24日，才由東園國小打破魔咒，代表台灣重返榮耀。這也是東園國小教練賴敏男執教32年、五度征戰威廉波特以來，終於抱回的隊史首冠。

賴敏男與棒球有著不解之緣。他出生的1969年，正逢金龍少棒為台灣摘得威廉波特少棒賽第一冠，開啟台灣三級棒球熱潮。

「我爸爸喜歡棒球，半夜都會叫我起來看威廉波特的轉播。」他記得小學時，父子倆總盯著家中那台有門簾的黑白電視，替大海彼端的選手加油。那時，他對威廉波特的嚮往便悄然深種。

這般氛圍下成長的賴敏男，也對棒球產生興趣，國中起一路參加棒球隊，擔任投手，後考取台北體專（現為台北市立大學體育學院）。但他從不是天才選手，當兵時手又受傷，讓他決定報名國家考試轉任教練，繼續為棒球貢獻。他在九三年被分發到東園國小，便執教至今。

選手時期從未入選國手的他，卻在基層栽培出無數英才，包括去年十二強冠軍隊成員江坤宇、張奕，以及效力日職的孫易磊等，都是他的學生。

賴敏男的教育哲學，是不論球技或品格，都必須在少棒階段建立良好基礎，「我看過太多少年成名、不可一世，結果跌跤的例子。」他直言，正因如此，自己管理學生較為嚴格，不准邊走邊吹口哨，或在球場嚼口香糖。

從在電視機前加油的孩提時代，威廉波特冠軍，一直是賴敏男的夢想。但他生平前四次帶隊叩關威廉波特，都遺憾地鎩羽而歸。

這條冠軍路上有重重關卡，台灣隊伍必須先在國內奪冠，再努力從亞太區出線，才赴美參賽，還要在有十支隊伍的國際組拿下第一，方能與美國組冠軍爭冠。

賴敏男與東園國小最接近冠軍的一次，是2015年，他們在威廉波特的第四場比賽，慘遭墨西哥10比0淘汰。賽後記者會上，有著鋼鐵硬漢外表的他，流下不甘的淚水，「那時我就發誓，一定要再回到這裡奪得冠軍！」

十年來，賴敏男堅持日復一日帶領著學生，從體能、打擊、守備，一絲不苟地練習，但東園國小連在國內的戰績也起起伏伏。直到兩年前，他終於等到了一批十年一遇的好球員。

「這批學生素質整齊，四年級打贏五年級，五年級贏六年級，我就知道這屆有望了。」回憶發掘這批學生的情景，賴敏男難掩興奮。

發現學生練球鬆懈

藉停課導正孩子們心態

起初，資質優異的學生確實勢如破竹，但剛升上六年級時，卻在「勝求盃」等幾場賽事中接連失利，「這讓我警覺到，學生們有點飄了，練球時也開始鬆懈。」

「比如練習打擊，打出去2、300顆球，大家一起2分鐘就撿得完，他們卻想偷懶，花了10多分鐘。」觀察到這點，賴敏男決定好好整頓球隊態度。

他嚴詞告訴球員，「若你們態度不修正，我也不想練了，原先兩點開始練，你們四點來就好。」話剛出口的頭一天，球員們還不以為然，等到第三、第四天，真的沒球打，他們開始慌了，決定找教練求和，重啟練球慣例。

賴敏男強調，他不只重視球技，更注重品格，敦促孩子的態度，是希望他們面對比賽時保持謙遜。

修正心態的小選手，實力也愈發進步，今年三月順利擊敗勁旅桃園龜山國小，奪得國內冠軍，往國際邁進。

「東園投打兼備，且六年級就有四位投手的球速超過110公里，非常難得。」龜山國小棒球隊總教練李政達，也盛讚這批學生的資質。

不過，棒球終究是團隊運動，不是光靠一名教練、幾個天才球員就能贏球。與賴敏男一起奮戰的，還有2位年輕夥伴：今年34歲的駱政宇和26歲的藍振奕。

兩人過去都是賴敏男在東園的學生 ，後被其延攬回母校當教練，除了幫忙盯訓練，他們也會扮演總教練與選手間的調和劑。

年輕夥伴扮演調和劑

一軟一硬相輔相成

「像賴教練生氣，我就會跟球員說，這跟女友吵架一樣，說分手只是氣話，不是真心的。」駱政宇分享，他平時和學生相處就像朋友，與賴敏男一軟一硬，相輔相成。

不只隊內教練，曾是對手的龜山國小教練李政達，在國內賽事底定後，也成了東園的最佳顧問，協助分析他國球員特性和練習策略，「我們也有參賽經驗嘛！像那裡早上場地溼，最好去室內練，晚上再去室外。」李政達說。

正賽第一場，東園就對上十年前淘汰他們的墨西哥，「好像冥冥之中的安排。」賴敏男直覺，贏了這場，離冠軍也不遠了。

比賽過程幾乎沒有波瀾，東園主力投手林晉擇首局就敲出全壘打，前兩局更連續三振墨西哥7名打者，終場以3比0輕鬆過關，成功雪恥。一路過關斬將的東園，賽會中最驚險的一役，是在國際組冠軍戰，對上敗部復活的阿魯巴。

「賽前我看到（阿魯巴）從敗部打贏日本上來，就知道他們很有韌性。」賴敏男坦言。

戰況確實如預期膠著，東園國小打線熄火，只在三局上跑回一分。為了守這一分，選手們很緊張，「所以我一直喊聲，讓隊伍放鬆，也不斷提醒自己，沒有到最後一個出局數，都不能鬆懈。」捕手蔡瑀格回憶當下心境。

「最後半局要守成，前一名投手劉韋亨已經用了5、60顆球了，我們很猶豫要不要換投，不換，怕選手體力到極限；換，又怕還沒暖手直接炸鍋。」駱政宇透露，最後是由賴敏男拍板，換上陳啟盛，順利完封對手，以1比0險勝。

克服這場艱難比賽後，東園國小在冠軍戰完美發揮，以7比0擊敗美國隊拿下冠軍。王牌投手林晉擇，在這場比賽主投五局，僅被敲一安、無失分，球速更高達132公里，震撼國際。

「在牛棚時，教練們跟我說，只要把球丟到捕手手套裡，對方就打不到。」林晉擇說，正因有這份自信，他才能克服緊張情緒，帶領球隊邁向勝利。

賴敏男的鍥而不捨，等來一批難得的好選手，再加上眾人通力合作，成就了這座時隔29年的少棒冠軍。

然而，慶祝勝利的同時，東園國小教練團也想藉機為基層教練發聲。

「我們這種外聘教練薪水只有3、4萬，工時卻很長，在東園十年，支撐我的就是威廉波特這個目標，夢完成了，我也考慮離開了……。」駱政宇話中有滿滿無奈，他雖熱愛棒球，熱情卻難以支撐生活。

賴敏男也疾呼，「目前只有我一個專任教練，是靠家長後援會才有經費外聘教練，希望有關單位能提高待遇，讓年輕教練願意留下來。」他懇切地說。

透過這座冠軍，讓台灣棒球愈來愈好，才是它的意義所在。

