65歲少年家！92歲打棒球、70歲玩電競...超高齡化社會 他們如何打破「老」的迷思？

盛夏的朝陽起得很早，清晨六點半，日光已把整座台中東興棒球場的草皮照得鮮亮，92歲的莊銘石、89歲的陳登旺正在場上揮灑汗水，他們是「不老棒球聯盟」藍興虎隊隊員。

2012年「不老棒球聯盟」正式成立，發展至今已有20支隊伍，軍容壯盛。聯盟所有球員年齡平均68歲，如果以「65歲」這個國際通用的「老」標準來說，他們確實都老了，但只要目睹長輩在球場上的英姿，就能知道，他們活力無限。

在《英雄聯盟》的戰場上，也有一群6、70歲的大哥大姊組成的「弘光尚青」全心投入。從單場30殺的高手到祖孫同玩的阿嬤，他們證明電競不只是年輕人的遊戲，更是連結世代的橋梁。

按照世界衛生組織定義，一個社會裡65歲以上人口占比達21％，就正式邁入「超高齡化社會」，截至7月底，台灣65歲以上人口占總人口比率19.64％。台灣距離「超高齡化社會」看起來只差臨門一腳。

比起「65歲」這種實際年齡，更值得被參考的年齡標準，或許應是「死亡年齡」。死亡年齡確實是不斷被推遲的，1970年的台灣「65歲男性」真的老了，因為過了65歲，只剩兩年好活，現在卻至少還有15年的歲月能夠利用。

「超高齡化社會」來襲，但「長壽新人生」也在發生。如何為長輩打造一個友善、有所選擇的共好環境，正是未來社會必須面對的挑戰。

位在雲林的華南社區，只住了110多人，平均年齡超過75歲，然而這裡卻是「老卻年輕」的高齡聚落典範。

去年，華南社區獲頒「第三屆全國金牌農村競賽」金獎，理事長劉清極是村子裡的靈魂人物。華南村裡長輩精力十足，活到老學到老。村子裡110人中，就有30多位長輩擁有心肺復甦術證照。

七月，丹娜絲颱風肆虐，華南社區受災嚴重，到處都是斷樹，劉清極和其他大哥騎著機車，帶著鏈鋸，爬上爬下砍樹讓社區回到生活軌道。

現在，華南社區裡的華南實驗國小現在有近120名學生，但2006年，華南國小卻因為全校只有23名學生，一度面臨要和隔壁村學校併校的窘境。

劉清極與當年華南國小的校長陳清圳攜手，讓學校與社區接軌，更將學校保健室改為醫療站，一步步改變整個社區。學生家長、中壯年人口也逐漸移入社區，長輩、村人向心力也越來越凝聚。

無論是藍興虎隊員、華南社區的大哥們，都不斷「選擇」著自己想過得生命，走出了不老的長壽新人生。然而，台灣政府、企業或個人要破解「老迷思」，都還有一段路得走。

從台灣高齡法規《老人福利法》名稱就能看出來，這部法重視的是長輩的「福利」，與保障青少年的法規《兒童及少年福利與權益保障法》不同，沒有「權益」，未能彰顯「長者發展權」。

《就業保險法》等勞動法令，仍有相關65歲年齡上限規定，換言之，65歲以上的長輩若持續留在職場，無法享有失業給付、職訓補助等福利。

按《全民健康保險法》規定，65歲以上長輩如果退休沒有正職工作，必須以眷屬身份依附子女或配偶才能繼續納保，除非單身沒配偶、子女，或是家人都沒工作，就不能獨立納保，退休長輩在法規上，被直接視為依附者。

台灣現在已經站在「超高齡社會」或「新長壽元年」的交叉路口，該怎麼走？要怎麼打破年齡迷思？現在已到了關鍵時刻。

