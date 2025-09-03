易遊網訂房補貼年逾上億 折扣碼＋讓利黏住消費者！4招成為「最懂我」的平台

【文．彭蕙珍】

國際旅遊平台像是Agoda、Booking等，憑藉強大技術、資源搶攻市場，易遊網則是逆勢崛起，繼2019年創下15億全球訂房營收後，於疫情時的2021年再創新高，營收達20億。 2022年24億、2023年50億，2024年突破60億，連年業績成長，2024年業績更較2019年（疫情前）大幅成長300%。 易遊網總經理陳志豪說明：「我們的優勢是了解在地用戶，越是紅海越能殺出藍海。」

在網路平台訂房，商品的差異不大，如何創造特色，讓消費者在易遊網下單？有4個作法。

作法1：掌握價格優勢

現在人很習慣在網路訂房，網路的優點是方便，缺點也是太方便了，一個按鍵就能比價，只要想訂的房間再便宜一點，就會流失客戶。

「在高度比價的市場中，價格對了，才有機會被點進來。」

他說明：「在消費者眼中，訂房商品的差異性其實不高，價格就是第一道篩選條件。」

「易遊網是訂房量最大的台灣OTA，多年來與飯店業者深度合作關係，擁有議價與預購的主動權。我們會依據數據與趨勢大膽決策，以飯店來說，我們是年採購破億的業者，在第一線就能取得有競爭力的價格。」

他強調：「除了買得更便宜，還要讓消費者買得安心，價格做得誠實，不會有誤導或亂價等欺騙的情況發生。」

作法2：主動讓利

陳志豪表示，易遊網不只是停留在價格，還會主動讓利，「我們持續投入 App 訂房折扣碼，培養『行動下單更划算』的想法，也因訂房量大帶來的商機，吸引銀行夥伴一起加入，能提供比其他平台更深的疊加優惠。」

他舉例：「用易遊網聯名卡訂房，我們會讓利，再省300元，銀行也會再讓利300元，一間房消費者就省了600元。」易遊網每個月都會設計不同的活動，像是5~10日是會員周，還有特別殺的價格。

他透露，易遊網一年的補貼金額破億，「砸了很多錢回饋，就是為了搶市占，因此做了很多預算及技術的投入，將預算回饋給消費者，讓他們更有感。」

不只掃折扣碼補貼，易遊網也建立「價格的節奏感」。他說明：「從去年開始，固定在每週五推出訂房日、每月初推出會員日優惠活動，用固定頻率養成用戶『知道什麼時候最划算』。」

「我們希望顧客記得：易遊網什麼時候訂，可以獲得更多優惠的策略，是從『被動比價』到『主動教育』，讓價格成為品牌認知的一部分。」

作法3：優化預訂體驗

用戶的體驗，在網路平台更是決勝點之一，如何讓消費者「找得到、選得快、決策短」，是影響轉換與忠誠度的關鍵。

「我們在流程上一直在優化，不只電腦版好用，手機APP更好用；現在人7成是在手機上操作，手機的消費者可以快速找到他想要的，快速預訂。」

陳志豪解釋，不斷優化App與網站的預訂體驗，就是要讓「用戶少一點猶豫、多一點順手」。因此做了以下3件事：

1. 親子搜尋引擎：將飯店的兒童預訂政策一目了然的呈現給消費者，爸媽可以快速篩選親子飯店，不用怕訂錯。目前，易遊網的親子搜尋比例就占25%以上。

2. 延後付款：2024年上線的全新付款機制，可以讓消費者先訂房後付款，「延後付款是在入住的前3天才會扣款，客戶可以隨時取消」，也不用預先支付費用就能保留房間，而且可以免費取消，讓消費者更有彈性，也可減少猶豫期，加速決策，現在的使用比例超過55%。

3. 折後價展示： App會自動推薦最划算的折扣碼，直接顯示「折後價」，讓最終價格一目了然。消費者不須再去比價，希望打造更透明化的價格呈現。

4. 地圖搜尋：近2年使用率快速上升的功能，特別是海外訂房，消費者會直接用地圖找飯店，很快的協助用戶找到飯店。他解釋：「我們有和Google合作。」

作法4：大數據洞察，掌握消費者的消費旅程

近年AI應用很普及，易遊網透過AI 和大數據，試著「讀懂」消費者的旅遊消費歷程。

現在的市場競爭，不只是看誰的價格低、介面好用，更關鍵的是誰更懂用戶的下一步。

陳志豪表示，易遊網在機票市場在業內也是排名第一，「很多人訂旅遊，第一步就是先來我們平台買機票，我們就能從在第一時間分析用戶接下大概什麼時候會查飯店。」

「我們會預測消費者的下一步的行為，並在最適合的時機，用推播或 EDM 提醒他有折扣、推薦他適合的飯店。」

他強調：「這不是促銷，而是貼近他的需求節奏，在他剛好需要的時候出現。」

個人化商品推薦 猜到你要什麼

易遊網最近在首頁上線全新的個人化商品推薦（Personalized Product Recommendation），當會員登入後，系統會根據他的瀏覽行為、搜尋紀錄與消費偏好，即時推薦他可能有興趣的商品或飯店。

每一個人打開首頁，看到的都是為自己量身打造的「下一步可能會需要的選項」。

他解釋，現在的行銷，已經再是「我想推什麼」，而是「他剛好想要什麼」。這樣一來，不只提升轉換率、也大幅拉高回訪率，更重要的是品牌體驗的深化，用戶感受到：「這個平台真的懂我。」

「我們的目標很簡單：不只是知道你買了什麼，而是能在你「還沒說出口前」就猜到你要什麼。」

「我們相信：行銷的終極目標，不是把東西推給人，而是讓人主動想起你。」

陳志豪表示，易遊網不只靠砸錢硬拚，透過更多的數據分析與精準溝通，一步步把「易遊網最划算、最好用、最懂我」的印象，種進消費者心裡，而有今日的好成績。

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】