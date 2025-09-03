幫小孩買儲蓄險期滿 竟被追稅76萬！ 專家：投保時要保人、受益人這樣規畫

【文．李炳漢】

現代許多父母都會為子女規劃儲蓄險，希望能存下一筆教育或創業基金。然而，這份美意卻可能隱藏著意想不到的稅務地雷。國際認證高級理財規劃顧問駱潤生在《毛利小姐變有錢》節目中，解析保單傳承財富，如何避免贈與稅陷阱、善用壽險法律優勢，將財富精準無憂傳承給下一代。

幫小孩保儲蓄險？小心被課贈與稅！

為何幫孩子買儲蓄險，期滿領錢會被課贈與稅？駱潤生指出問題在於「要保人」與「受益人」不同。由於保單具現金價值，是屬於「要保人」的財產。當要保人是父母，受益人卻是子女時，這筆滿期金轉移到子女手上，在稅法上就構成贈與行為。一旦金額超過當年度的贈與免稅額244萬元時，就必須依法課徵贈與稅。

該如何從一開始就做對規劃？駱潤生建議，最簡單且無爭議方式，就是投保時讓子女同時擔任要保人與受益人。如此一來，保單自始至終都是子女財產，期滿領回時自然沒有贈與稅問題。

但如果已經規劃錯誤，保單又繳了好幾年，該怎麼辦？「父母可把受益人改回自己！」駱潤生指出，要保人在保單期滿前依然保有變更受益人權利，可選擇將受益人改為自己領回滿期金，再透過分年贈與，在免稅額度內將資金轉給子女。或將自己與子女並列受益人，並設定子女領取金額比例，控制在244萬元免稅額度內，能有效避免被國稅局追稅窘境。

壽險保單作為財富傳承的好處

「在對的時間，把對的錢，用對的方式，給對的人。」駱潤生認為，儲蓄險規劃著重生前資產累積，而真正能體現財富傳承強大功能，其實是「壽險保單」。

首先，也是最重要優勢是「理賠金不列入遺產」，根據保險法與遺產稅法規定，指定受益人的人壽保險金，不計入被保險人遺產總額。一般來說，遺產必須在被繼承人身故後六個月內完成申報，並在繳清遺產稅後，才能進行分割與過戶。但壽險理賠金是只要受益人提出申請，就能在短時間內直接撥款，不受遺產法限制。

其次，壽險也是「預留稅源」工具之一。許多高資產人士財產，大多都以不動產或股票等非現金形式存在，因此當面臨高額遺產稅時，繼承人常因手上現金不足，被迫在短時間內賤賣資產來籌措稅款，進而造成巨大損失。而一筆規劃得宜的壽險理賠金，就能讓繼承人從容繳稅，完整保全上一代累積的財富。

最後，壽險具備「免除特留份限制」功能。由於遺產在分配時有「特留分」規定，保障每位法定繼承人都能分得最低限度遺產，即便立了遺囑也不能完全剝奪。被保險人可透過指定受益人及比例，將這筆錢完全按照自己意願分配，例如可給予照顧自己最多的子女多一些，或留給需要特別關照的家人一份保障。

駱潤生也提醒防止保單被濫用，國稅局設有「實質課稅原則」，會審查高齡、重病、鉅額、躉繳等八種樣態投保行為。一旦被認定是意圖規避遺產稅，理賠金雖在民法上仍不是遺產，但在稅法上這筆錢還是會被計入遺產總額課稅。

哪些人適合透過保單傳承財富給下一代？

保單傳承，許多人會誤以為這是高資產人士專利，但駱潤生建議，其實不同族群都能善用保單，達到不同的傳承目的。

「最需要規劃壽險的是家庭經濟支柱。」駱潤生舉例，這類型家庭傳承的目的不在於節稅，而是對於遺族責任的延續。此時，父母應估算家庭所需的保障總額，包含剩餘房貸、子女未來到成年的教育與生活費，以及留給配偶的緩衝生活金。萬一家庭支柱不幸倒下，這筆理賠金就能確保家人的生活不致陷入困頓。

更多透過保單財富傳承重點，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

星巴克買一送一「連3天」！那堤、焦糖瑪奇朵、星沁爽、星冰樂都有？16款飲品一次看…加碼超商咖啡優惠總整理

9月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金…勞保局20筆給付領到月底，這筆錢月初就給，一次入帳近4萬

老AI股漲不動？333元廣達(2382)、128元緯創(3231)套牢中...90%散戶不知道，賺錢遊戲規則變了「這4檔便宜也別上車」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】