瑞士懸崖餐廳、秘境法羅群島…10天跑5國不流行了！這9個歐洲主題行程超搶手

疫情改變了人們的旅行想法，想要玩得久一點、深一點。雄獅旅遊總經理兼發言人賴一青表示，近幾年歐洲線表現很好「是黑馬」，以上半年來說，約占總體營收的2成以上。 雄獅歐洲旅行分為3類：旗艦、經典、特選，從最貴到平價。2019年旗艦約占4%，今年已到了15%；經典從28%，上升到56%；最平價的特選從2019年的68%，降到 29%。 她說明：「歐洲產品不只是天數上的變化，而是質量上的變化，還有價格上的變化，對總體營收是重要的。」

賴一青表示，消費市場已經在轉變了，歐洲產品的能見度到2026年6月，「現在可以看得到10個月後的商品。」

在產品的『質』上，雄獅也做了「大躍進」，推出有特色的產品，包括瑞士懸崖餐廳、客人敲碗的丹麥海外自治領地—法羅群島，以及近年來很夯的西班牙朝聖之旅。

歐洲旅行 有3個趨勢

雄獅旅遊董事總經理林淑貞笑道：「過去到歐洲旅行，10天跑5個國家，一天拉車8小時，客人抵達飯店都搞不清楚自己現在那個國家，但現在不同了，挑選的國家品味越來越挑。」

她觀察有3個新趨勢。

趨勢1：長天數

2019年以前到歐洲旅行大多是10天以下，以7~10天為主。現在12天以上的團，較2019年成長4倍以上，尤其瑞士在疫後大熱門，有2位數成長。

旅行天數拉長後，行程規劃採雙點進出航班，或以鐵路銜接，提升行程效率也增添豐富性。

她指出，瑞士因較自然，受到不少台灣旅客的喜愛，挑選秘境小鎮，並推薦新興打卡點，曾上《國家地理雜誌》封面的「懸崖餐廳」，「這個團推出後，一團25~32人，團團爆滿。」

近來巴爾幹半島也掀旅遊熱潮，此地是歷史的十字路口，融合古羅馬、鄂圖曼與斯拉夫等文化，雄獅推出15日的巴爾幹7國行程，每人145,900元起。

雖然巴爾幹半島看似冷門，行程卻大受歡迎，她觀察：「疫後遊客喜歡到特別的國家旅行。」

趨勢2：城市慢遊夯

針對二訪或追求深度體驗的旅客，希望在一座城市或國家慢遊，特別是捷克、義大利、法國等熱門目的地，趨勢更為明顯。

林淑貞表示，獅設計「經典奧地利冰川公路10日」安排3晚維也納，悠閒品味哈布斯堡王朝的壯麗，走訪團體行程少去的大鍾山冰川公路，見證歐洲最美的景觀公路。

賴一青補充：「近期有一支短打商品，推巴黎5晚旅行，有1~2天自由行，6萬多元，很受歡迎，已經訂到明年1月，目前只剩很少的名額。」

近年歐美旅客口耳相傳的秘境「法羅群島」，是一位雄獅客人敲碗，因而首度推出「法羅群島系列行程」安排連泊3晚，探索世界最高的海上懸崖與峽灣。

「歡迎大家來許願，針對難抵達、交通不方便的地方，開許願清單。」林淑貞說。

趨勢3：主題行程超搶手

西班牙朝聖之路近年頗受台灣人喜愛，雄獅安排走法國之路，「11天的行程，只走最後115公里，但保證拿得到證書，也不會太累，平均一天走15~25公里。」林淑貞說明：「這一團安排的朝聖者，不會超過15人；平均每個月走2團。」

雄獅於8到10月推出北義多洛米緹健行主題，每人團費高達183,900元同樣深受喜愛，包括白朗峰「天空之路」、三尖峰健行等行程，上架即秒殺。

冬季鎖定極光黃金季，推出「經典極光狩獵破冰船玻璃屋11日」行程，安排專業導遊帶領3晚極光狩獵行動，結合極光船夜航、馴鹿雪橇等體驗，讓旅客在極地探險與夢幻極光之間一次滿足，每人199,900元起。

雄獅旗下高端品牌「璽品假期」則推出「北極×羅浮敦群島銀海郵輪18日」企劃，行程將於明年初夏啟程，旅客將從挪威登船，每人團費79萬9,000元起，隨銀海郵輪探險隊深入極地，穿越浮冰區、探索偏遠島嶼，盡覽壯麗冰川奇景。在無人島上感受荒野靜謐，並觀察北極熊與海象群，體驗前所未有的極地冒險。

上半年EPS 8.51元 毛利率為3年同期新高

觀察雄獅營運實績，上半年合併營收149.93億元、年增12.17％，為同期第3高，營業利益9.16億元、年增27.37％，歸屬母公司稅後淨利7.94億元、年增28.15％，每股盈餘8.51元，三者都改寫同期新高，毛利率16.67％更是近3年同期高，營益率6.11％也是同期新高。

本文授權自今周刊，原文見此。

