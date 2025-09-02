川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

【文．謝金河】

川普點到莫迪的死穴！

一直以來和中國關係緊張的印度，自從被川普開徵50%高關稅後，印度和美國關係緊張，外電報導，莫迪四次拒接川普電話。前不久，中國外長王毅到印度，這兩天，莫迪到了上海參加上海合作組織峰會，中國，印度重新結盟，號稱是龍鳳共舞，但是莫迪這回卯上川普，看起來印度未來路會更難走。

這兩天看了一部影片，名稱是「印度國運戛然而止」，這是從中國角度看印度。莫迪和川普交惡，是因為川普課印度50%關稅，最重要原因是印度一直都買俄羅斯的原油，川普要求印度要完全切斷俄羅斯的原油供應，但印度做不到，原來這是印度生存的重要命脈。

俄烏戰爭剛開始，印度每天向俄羅斯採購原油約5到7萬桶，如今暴增到每日215萬桶，印度除了自用，同時再把精煉的油賣到歐洲，印度三大石油公司獲利超過8250億盧比，這是印度創匯很重要的收入，現在川普要把這扇門關起來，莫迪當然做不到。

現在川普祭出50%稅率，一方面，印度一年對美國450億美元的貿易順差可能不保。印度出口三大產業從仿製藥，生物相似藥，到珠寶，IT產品的出口都受影響，印度經濟可能陷入困境。

但如果要抗拒俄羅斯原油，或者是對美國開放農產品進口，莫迪農村的鐵票可能弄丟！

對莫迪來說，每一個抉擇都很困難。而印度過去是IT產業外包中心，如今AI時代已經完全取代這個角色，而印度這次支持以色列，也開罪中東各國，導致僑匯收入銳減。再加上印度內循環實力有限，得罪川普，印度左支右絀，形勢更加嚴峻。

這次莫迪想要靠擺中國，俄羅斯，從中找出路，看起來只會把病情加重！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

是你嗎？國民年金要退費，至今仍逾億元未領！20萬人需主動申請，僅來了125人...申請條件一次看

星巴克買一送一「連3天」！那堤、焦糖瑪奇朵、星沁爽、星冰樂都有？16款飲品一次看…加碼超商咖啡優惠總整理

48歲外科醫罹腎臟癌告白：長期熬夜、愛喝冷飲…6公分腫瘤是我親手「養」出來的！靠5習慣抗癌13年不復發

高鐵對號座、自由座買票注意！6大新制9月上路…取消「彈性乘車」、推寧靜車廂，還有哪些一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】