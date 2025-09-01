快訊

陽光行動／罷免、公投狂燒15億公帑 勞民傷財

徐斯儉將接駐美代表？國安、外交系統角力

聽新聞
0:00 / 0:00

陸被爆「地下產業鏈」 走私大量輝達晶片 影響有多大？謝金河：輝達的關鍵時刻

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)

【文．謝金河】

輝達的關鍵時刻！

美國著名的YouTuber，Gamer Nexus的總編，外號「耶穌」的Stephen Burke最近完成了一個長達3.5小時的影片，把輝達最高階H100，A100透過地下管道賣到中國，他把這個地下產業鏈活絡的程度做了一個深入的報導。

而這個時候，輝達也公布第二季財報，除了美國市場，全球第二大的市場是新加坡，今年第二季輝達賣到新加坡的高階Ai晶片佔比是22%，上半年是21%。以新加坡發展Ai的實力，這大部分的晶片看起來都流向中國。

從拜登時代的晶片法案，也包括將華為，中芯國際列入清單，限制高階晶片流入中國，但都斬斷不了地下管道的通暢。後來黃仁勳建議川普解禁，輝達特別為中國生產降規的H20晶片，黃仁勳認為全面禁止無效，在Ai的賽道上要加速領先中國的差別，輝達也取得合法出口到中國的權利。

今年中國推出Deepseek，一度讓美國人感受到壓力，很多人都認為美國的史普尼克時刻降臨，後來發現Deepseek沒有預期那麼厲害，輝達股價從86.62美元大漲，並且成為史上第一家市值逾4兆美元的企業。

最近中國的寒武紀股價大漲，眾多中國發展Ai的企業，被要求晶片國產化，必須使用寒武紀，華為或壁仞的晶片。另一方面，中國也害怕降規的H20有後門，禁止使用H20，市場傳聞輝達已停產H20。

中國一方面停止採用H20，又大力要求使用國產晶片，另一方面，又透過地下管道大量囤積A100，H100，這個效應對輝達帶來的影響有多大？後續值得關注！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

別再唱衰高股息！平準金指引卡不住配息，00919配0.72元，至少還能撐9季...一表看懂月領1萬「哪檔最划算」

是你嗎？國民年金要退費，至今仍逾億元未領！20萬人需主動申請，僅來了125人...申請條件一次看

陌生來電騙走上千萬！他繳孩子學費驚見「存款全空」，痛悟：再怎麼嚴厲的聲音，都是詐騙集團在演戲

南亞(1303) 股價26➝43元，可以買嗎？小金雞南電(8046)、南亞科(2408)助攻…「3個原因」法人最新上修目標價曝光

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

川普開口全球都顫抖！不投資的風險更高…高股息ETF外 還有「另1種選擇」

「今年對投資人來說，真可謂度日如年。」 瀚亞投信投資長林如惠在週三（8/27）直言，從年初的Deep Seek事件到4月對等關稅，市場充滿不確定性，但近期情勢已有撥雲見日的跡象，儘管「美國總統川普一開口，全球都顫抖」，她強調「不投資的風險更高」。

陸被爆「地下產業鏈」 走私大量輝達晶片 影響有多大？謝金河：輝達的關鍵時刻

輝達的關鍵時刻！ 美國著名的YouTuber，Gamer Nexus的總編，外號「耶穌」的Stephen Burke最近完成了一個長達3.5小時的影片，把輝達最高階H100，A100透過地下管道賣到中國，他把這個地下產業鏈活絡的程度做了一個深入的報導。

全球10大封測廠 7家都是客戶！高雄鐵皮屋工廠起家 「散熱片設備龍頭」如何登AI浪尖？

AI晶片功耗與散熱需求日益升高，竑騰憑技術創新與靈活布局，從鐵皮工廠躍升為自動化設備廠，在先進封裝與檢測領域持續拓展新機會。

和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

人稱齒輪大王的沈國榮，選在經營逆風時，交棒給小女兒沈千慈。他將心力投入和大集團轉型，瞄準半導體，衝刺300億元營收。

貝萊德曾評台市場風險高...謝宛芝用700天化解質疑 催動資產管理龍頭在台首發ETF？

今年九月，台灣將成為安碩與貝萊德合併15年來第一個新市場，為貝萊德在台布局畫下轉捩點。除了全力打響第一炮，過去7年在台灣相對低調的貝萊德，還有更多反攻大計。

南極旅遊團費80萬、最貴200萬…2030年可達28萬人次 謝金河：恐成暖化推手

其實我們都在不知不覺中破壞地球！ 看過舒夢蘭執導的「誰來守護我們的星球？」看到南極企鵝，北極熊及冰山壯觀的景象，心想人類該如何來守護自己的星球？一直想說一些看法。今天看到戴勝通先生的董事長旅遊刊登廣告，是在召集南極的旅行團。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。