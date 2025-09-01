陸被爆「地下產業鏈」 走私大量輝達晶片 影響有多大？謝金河：輝達的關鍵時刻

【文．謝金河】

輝達的關鍵時刻！ 美國著名的YouTuber，Gamer Nexus的總編，外號「耶穌」的Stephen Burke最近完成了一個長達3.5小時的影片，把輝達最高階H100，A100透過地下管道賣到中國，他把這個地下產業鏈活絡的程度做了一個深入的報導。

而這個時候，輝達也公布第二季財報，除了美國市場，全球第二大的市場是新加坡，今年第二季輝達賣到新加坡的高階Ai晶片佔比是22%，上半年是21%。以新加坡發展Ai的實力，這大部分的晶片看起來都流向中國。

從拜登時代的晶片法案，也包括將華為，中芯國際列入清單，限制高階晶片流入中國，但都斬斷不了地下管道的通暢。後來黃仁勳建議川普解禁，輝達特別為中國生產降規的H20晶片，黃仁勳認為全面禁止無效，在Ai的賽道上要加速領先中國的差別，輝達也取得合法出口到中國的權利。

今年中國推出Deepseek，一度讓美國人感受到壓力，很多人都認為美國的史普尼克時刻降臨，後來發現Deepseek沒有預期那麼厲害，輝達股價從86.62美元大漲，並且成為史上第一家市值逾4兆美元的企業。

最近中國的寒武紀股價大漲，眾多中國發展Ai的企業，被要求晶片國產化，必須使用寒武紀，華為或壁仞的晶片。另一方面，中國也害怕降規的H20有後門，禁止使用H20，市場傳聞輝達已停產H20。

中國一方面停止採用H20，又大力要求使用國產晶片，另一方面，又透過地下管道大量囤積A100，H100，這個效應對輝達帶來的影響有多大？後續值得關注！

