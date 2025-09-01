川普開口全球都顫抖！不投資的風險更高…高股息ETF外 還有「另1種選擇」

【文．林韋伶】

「今年對投資人來說，真可謂度日如年。」 瀚亞投信投資長林如惠在週三（8/27）直言，從年初的Deep Seek事件到4月對等關稅，市場充滿不確定性，但近期情勢已有撥雲見日的跡象，儘管「美國總統川普一開口，全球都顫抖」，她強調「不投資的風險更高」。

「聯準會9月降息幾乎成定局，12月再降息一次機率亦高」

林如惠指出，過去市場常說「美國打噴嚏，全球就感冒」，如今更像是「川普一開口，全球都顫抖」。

然而在雜音頻仍之際，美中貿易談判並未撕破臉，反而延長協商，顯示雙方仍有進展，市場氛圍因此趨向樂觀。「若將川普視為美國這家企業的CEO，他的行事邏輯便更容易理解。」她認為，這樣的定位有助於市場接受其政策帶來的波動。

在貨幣政策方面，她分析，聯準會9月降息幾乎已成定局，12月再降息一次的機率亦高。至於10月是否可能額外降息，則需觀察接下來的就業數據與通膨表現。她提醒，雖然關稅可能對物價帶來壓力，但不至於失控，與疫情時期供需失衡引發的極端通膨截然不同。

企業獲利八成優於預期 基本面穩健下股市表現可期

從投資角度來看，林如惠強調，企業獲利才是影響股價的關鍵，「美國第二季標普500企業中，超過八成獲利優於市場預期，顯示基本面仍相當穩健。」此外，美元偏弱的走勢，歷來多利於股市，這也支持了她對後市的正面看法。

至於區域市場，她認為今年「遍地開花」。亞洲因AI與科技需求推升，台灣GDP大幅成長近8%；歐洲則在德國帶頭下，民間與政府共同宣布1600億歐元投資計畫，帶動市場活水。新興市場更因降息潮，展現債市與股市的吸引力。

林如惠總結表示，投資人常因短期雜音而退卻，但若拉長時間軸來看，全球股市走勢其實反映人類文明進步的曲線。「從疫情至今，全球股市年化報酬率仍超過15%，這正說明了不投資的風險其實更高。」

她笑言，科技創新已深深融入生活，從外送平台、Netflix到ChatGPT，都是不可或缺的工具，「既然不能沒有它們，就該投資它們。」

AI幫你選股最省力 投資還只知道美國、台灣恐怕不夠

在市場震盪與美元走弱的環境下，投資人如何兼顧穩健收益與成長潛力？瀚亞環球智慧數據股息基金擬任基金經理人賴盈良表示，全球資金正加速流向估值偏低且具備股息優勢的市場，投資策略已不能只侷限於單一區域或傳統方法，而需透過數據與AI模型，鎖定真正能創造超額報酬的企業。

賴盈良分析，美國經濟在疫情後持續加速成長，財政政策與貨幣政策並行推動，加上製造業回流與基建投入，帶動生產力明顯提升。然而，他提醒，雖然美股表現亮眼，但在高估值與美元走弱的情況下，外國投資人往往面臨「賺了股市、賠在匯率」的窘境。反觀歐洲、日本、亞洲等市場，估值相對合理，且股息率明顯優於美股，成為資金積極布局的對象。

先找好公司再選高股息 瀚亞投信逆向操作選好股

「股息率就是投資人的定心丸。」賴盈良強調，市場漲跌難以避免，但穩定的股息能幫助投資人穿越波動，持續累積報酬。以歐洲為例，其平均股息率優於台灣，英國、法國及瑞士更具吸引力。他建議投資人，應將部分債券部位轉向高股息股票，以提升投資組合韌性。

與一般高股息基金「先找高股息，再挑公司」不同，瀚亞環球智慧數據股息基金採用AI多因子模型，先自全球5萬6千檔股票中篩選優質標的，再滿足股息率要求。該基金的七大因子涵蓋價值、品質、動能、技術分析與市場情緒等，能因應不同市場週期靈活調整權重，確保投資組合兼顧成長與收益。

「這就像金庸筆下的張無忌，集各大門派武功於一身。」賴盈良笑言，基金不依賴宏觀預測，而是自下而上精準篩選股票，並透過AI演算模擬上萬種組合，最終只留下最佳配置。他舉例，基金近期納入的伊馬爾地產，雖非投資人熟知的標的，但在AI模型評估下，因兼具價值面與市場情緒優勢，展現亮眼表現。

賴盈良強調，投資趨勢已進入「股息＋AI」新時代。投資人不必再糾結於單一市場，而應透過全球配置，結合數據驅動的精準選股，抓住下一波成長與收益並行的機會。他總結：「美元偏弱、美股估值高企，此刻更需要用智慧工具，去全球尋找價值與高息的投資標的。」

七大因子選好股 各種門派都收攏

瀚亞投資團隊以七大個股因子，包括：相對同業價值、相對歷史價值、公司品質、低特定風險、動能、短期技術指標與市場情緒，研發專屬模型，用以挖掘全球股票的潛在超額報酬，並依據不同時機、地區與產業，靈活調整策略，發揮最大綜效。

瀚亞投信產品策略投資部協理鄭永欣表示，該模型投資策略具備兩大優勢：一、短中長期回測報酬皆優於MSCI全球國家世界指數；二、近十年回測股利率為MSCI全球國家世界指數的2倍。

此外，該模型選出來的持股，與大盤也有約16%的差距，可為投資人增加不同部位的配置，在動盪的市場中增加防禦力。

本文授權自今周刊，原文見此。

