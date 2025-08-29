南極旅遊團費80萬、最貴200萬…2030年可達28萬人次 謝金河：恐成暖化推手

快訊

【文．謝金河】

其實我們都在不知不覺中破壞地球！

看過舒夢蘭執導的「誰來守護我們的星球？」看到南極企鵝，北極熊及冰山壯觀的景象，心想人類該如何來守護自己的星球？一直想說一些看法。今天看到戴勝通先生的董事長旅遊刊登廣告，是在召集南極的旅行團。

董事長旅遊過去以台灣境內旅遊為主，現在以國外旅遊為主，這次聚焦在南極。我發現週遭很多朋友最近都很熱衷南極的旅遊，因為世界之大，大多數地方都去過，剩下極地還沒有去。這個旅遊必須花比較長時間，短的廿天，長的兩個月，團費大約七，八十萬，最貴的近200萬，這是有錢又要有閒的旅行。

這些年南極團成為旅遊熱門項目，不過我看到一個數字嚇一大跳，去年到訪南極的全球旅客高達12.5萬人次，30年前是8000人次，隨著每年升高的旅遊人次，到2030年可能達到28萬人次，最高可能到45萬人次⋯⋯

這讓我想到，每個人都知道要保護我們的地球，但是眾多的人跑到南極去觀光，這當中帶來的排碳，破冰船帶來的人潮踩踏，龐大的旅遊市場很可能也是南極暖化的推手！

要不要去南極看看？我的心中打起退堂鼓！

本文授權自今周刊，原文見此

