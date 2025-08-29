台灣要成為全世界的科技島！鴻海發展無可限量 聯友金屬更掌握鎢、鈷等稀有金屬

【文．彭蕙珍】

要讓台灣成為全世界的科技島！福邦創投董事長黃顯華表示，台灣小到研發，例如張量科技，大到像鴻海、電子五哥等製造業，能夠到全世界，這就是台灣的底氣。 儘管傳統的製造、工業在川普關稅政策下碰到挫折，「我告訴他們要活下來。」

謝金河在周日（25日）播出的《數字台灣》節目，邀請聯友金屬（7610）總經理吳永中、以及黃顯華。

謝金河表示，在美中關稅角力中，豁免90天的談判焦點在稀土。

成立不到8年 聯友金屬上創新板

成立不過7~8年的聯友金屬，掌握了重要的稀有金屬原料。聯友金屬成立於2018年，是台灣首家以循環資源為概念，將回收硬質合金還原為鎢及鈷金屬原料。

吳永中表示，2018年中國禁廢，造成全世界鎢原料、廢鎢去處，產生很大的缺口。當時政府推動「5加2產業」，其中有資源循環，「政府在鼓勵、金融業在推 ESG，政府也大力推減碳，那個時機台灣成熟了，我覺得這家公司滿有潛力。」

當時，他們就朝上市櫃方向經營公司，「從會計帳、公司經營、環保各方面都很嚴謹」，2019年Covid-19，隔年全世界封鎖，原料沒地方去，就來到了台灣。

「一家公司從成立到現在能上創新板，其實不是那麼容易，在台灣平均要15年，我們發展很快。」聯友金屬於8月25日至27日進行創新板競價拍賣，預計9月9日正式掛牌上市。

鎢半導體也可用 鈷從無人機到飛機都用

吳永中指出，鎢在全世界含量約千分之2，極有商業開採價值，在實際應用上，可以用在PCB刀具、車金屬也需要鎢合金、螺絲業、鋼鐵業，以及手機裡的震盪器，「鎢的比重跟黃金一樣，高比重合金必須用到鎢，在生活裡無所不在，只是一般人看不到它。」

「至於鈷，最重要的應用在電動車電池，但它的應用更廣，包括：無人機、機器人的磁鐵；國防工業、飛機噴射引擎的葉片，也用到鎳基與鈷的超級合金。」

他強調，公開發行往資本市場走，是未來發展，「我們希望跟台灣的產業結合，台灣其實在原料端一直都是相對弱的；以前地球是平的，現在好像不太平了，大部分的國家也把資源當成武器，所以我們要保障自己的資源。」

他說明，

鎢在半導體的應用非常多，像是半導體的測試探針是鎢探針；高階半導體的封裝模具也會用到鎢。

循環要和產業結合 深耕台灣

吳永中說明：「循環不是只是把東西回收回來，而是再跟產業結合，譬如矽晶圓，有些廢矽晶圓回收，還沒辦法跟產業結合。」

「其實不是政府單方面要做，國際像蘋果、台積電，他們也希望很多原料可以回收；鎢行業最主要是用在汽車行業，回收率目前大概只有30%。」

他表示，台灣一年產生1000到1500噸廢料，足夠供應公司生產50%。希望透過環境部和廠商合作，將原料留在台灣，往下游走，和產業結合，讓產業在台灣循環。

「最終我們希望跟台灣最好的市場──半導體結合。

其實這兩個金屬他們也都有用到，一步步朝這方向走，但這需要時間。因為台灣長期在金屬冶煉方面的人才並不是強項。」

他強調：「目前鎢價一直在創新高，鈷價也還在不錯的狀況，我們希望未來順著這個企圖心，將公司做得更好，在台灣能夠扎根更深。」

工具機受關稅影響大 要撐下去

謝金河表示，川普關稅戰這一次疊加20%，很多工具機業者就跳腳了，「川普對鋼跟鋁都課50%，影響非常大，所以鋼鐵跟鋁現在其實是相對比較沉重。」

黃顯華說明，關稅和匯率提升，台灣企業在今年都過了非常辛苦的第2季，除了半導體和伺服器行業以外，「經濟部分析，關稅影響台灣比較多的是傳統產業。過去工具機的這些老闆，也累積相當的技術，累積相當的財富，可以撐得下去。」

「我跟很多公司董監事上課，勉勵他們：活著就有機會。當初郭台銘也是跑3點半跑出來的，但是活下去就有今天的鴻海。」

成為全世界的科技島 張量科技很驚豔

「台灣要活出本身的價值。台灣的科技含量是非常強，從AI、半導體、半導體AI，台灣要利用在半導體跟AI培養出來的能量，繼續把台灣培養成全世界的科技島。」

黃顯華表示，像聯友，在稀有金屬的提列，像特用化學蓬勃發展，台灣變成全世界的科技島，全世界就需要台灣，半導體只是一項而已。

他最近3個月參訪一些企業，在板橋的張量科技讓他驚豔，「那家公司做球型馬達，用在低軌道衛星、機器人、無人機。」

我問董事長：「你哪裡畢業？」 他說：「我台大電機沒有畢業。」 我說：「你是電機研究所沒畢業？還是大學沒畢業？」 他說：「大學就沒畢業。」 我說：「你跟比爾蓋茲一樣！你幾年次？」 他說：「我是89年次。」我說：「1989？」 他說：「不是，是民國89，千禧年出生的。」

他今年才25歲，已經創業5年。20歲就創業，他的客戶都是全世界一級的公司。

台灣產業生命力 每天都在成長

另外一個，宇越生技，董事長秦嘉鴻90歲，「他是做CAR-T的，現在也簽給我輔導，他本身是益州集團。」

他也到台南，參觀做太陽能的安集科技，「安集科技它本身是做太陽能模組，後來做電廠，7年前就跨入3D列印，金屬3D列印，聽說產能已經包滿，而且已經要大幅擴充。」

另外，還有創業30年、在高雄的星博，做的是摩托車的馬達控制器，「他的馬達也是一流的，我去看屏東廠，真是開了眼界，他的SMT是台灣最好的；他是工業4.0，幾乎都是自動化生產。」

「像這樣的老闆，每天都在吸收新知識，都很樂觀。這就是台灣產業的生命力。在關稅跟匯率下，台商還是每一天不斷地在積極成長。」

鴻海有底氣 有錢投入研發

黃顯華曾輔導鴻海上市，「前陣子我去鴻華先進授課，董事長劉揚偉親自來聽，我跟他講說：『你鴻海集團一年賺1000多億，這個就是底氣。』」台灣最強的是代工，但可以將代工做到淋漓盡致，目前鴻海本身的科技含量是非常非常深的。

「鴻海賺的錢可以往下扎根，培養ICT第一隻腳，第二隻腳就是伺服器，一年一兆。劉揚偉的企圖心，就是要把電動車作為他的第三隻腳。」

他說明：「鴻海投入製造已經50年，郭台銘資深團隊打下的基礎是非常強，他掌握全世界最珍貴的製造的Data，所以他和軟銀一起做資料中心，這是有道理的。他可以做的事情太多了，幾十年的製造的Data，可以用AI在那發展出來未來新的技術，他的發展是無可限量。」

鴻海一年賺1000多億，配50%給股東，還有7、800億的獲利，這就是底氣。

黃顯華表示，鴻海因此有錢投資更多研發。

劉揚偉公司治理透明 法人敢買

謝金河詢問：「郭台銘董事長團隊，傳承到劉揚偉，差異在哪裡？」

黃顯華表示，鴻海在發展的過程當中，過去所有的布局和技術都不願意讓人家知道。劉揚偉上任後，公司治理透明化，「過去大家都搞不清楚鴻海，現在鴻海大家都搞得很清楚，所以法人就開始有信心進來。」

「郭台銘很霸氣，劉揚偉很斯文，兩個不一樣的世代。劉揚偉是郭台銘選出來的，表示他有他的智慧。」

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源《今周刊》,謝謝】