快訊

輝達價位嚇人？彭博指這2檔「穩賺不賠」才危險 股價恐下殺3成

公寓樓頂板崩塌宛如被砲彈擊中 屋主：如果晚3分鐘去廚房就再見了

地牛又翻身！21:22東部海域規模4.3「極淺層地震」 最大震度3級

和泰車16.5萬輛年銷售目標不變 如何逆勢成長？ 看美國車零關稅 車市龍頭這麼說

聯合新聞網／ 今周刊
和泰車總經理蘇純興。記者黃淑惠攝
和泰車總經理蘇純興。記者黃淑惠攝

撰文‧黃靖文

國內汽車龍頭和泰汽車（2207）本周三（8/27）舉辦第二季法說會，近期由於美國對等關稅談判仍在進行，消費者觀望汽車關稅、貨物稅變化，導致國內車市急凍。

原本和泰車估計，2025年國內車市銷售量為45萬輛，與去年持平。如今，受到不確定因素影響，和泰車坦言，現階段難以更新全年車市展望，但強調公司全年16.5萬的銷售目標不變。

上半年獲利衰退近3成　和泰車：去年一次性利益致基期高

和泰汽車上半年財報，營收達1411億，歸屬母公司稅後淨利83億，較去年同期減少35億元，年減29.7% 。EPS 14.83元，較去年減少6.27元。

對於獲利衰退，和泰車說明，主要是去年有轉投資事業一次性利益，基期因素影響所致。

和泰車協理賴志偉說明，和泰興業、和潤去年同期認列處分大樓一次性利益，再加上和泰產險減資彌補虧損、產險認列1月份地震理賠損失，影響集團上半年獲利。

最大變數是川普　和泰車：盼政策及早定案

賴志偉表示，現行台灣車市仍算穩定，唯今年最大的變數是台美關稅談判的不確定性。不過，和泰仍維持原本全年的16.5萬輛銷售目標，其中，包含TOYOTA的13萬輛、Lexus的2萬8500輛、HINO 的6350輛。

賴志偉說明，目前最大的變數依然是美國總統川普的關稅政策與台美貿易談判進展。

他點出，這些因素難免讓需求提前或延後，對於後續影響仍待關稅政策確立，才得以評估。

和泰車銷量不減反增

值得留意的是，和泰車前7月共售出9.4萬輛車，與去年相當。且截至8月25日的銷量成績，更恢復微幅成長，並未隨著整體台灣車市走跌。關鍵在於和泰車旗下的Toyota Corolla Cross在7月份，銷量甚至衝破5000輛。

賴志偉分析，國內主要車款仍是以「非美製」車款為主，且4月之後，和泰車有更加著力在販售、促銷活動。至於旗下車款僅有SIENNA一款車型，屬於美國製的車款，影響相較並不大。

和泰車也說明，目前包含TOYOTA、LEXUS的在手訂單，總計仍有接近萬張待消化，包含TOYOTA ALPHA、LEXUS LM、TOYOTA Camry等車款。

進口車塞爆台北港？ 和泰車這麼看

值得留意的是，近期台北港屢次可見進口新車塞滿滿，遭各界解釋是因車商憂心關稅生變或銷售不佳，不願意提關。和泰車分析，4月初關稅剛開始談判，一般稅務是在提關時處理，因此的確各車商對於進口車提關，會特別小心。

此外，一般台灣民眾會希望趕在民俗月(鬼月)前夕交車，因此到港的車輛本就會在近月提高。只是的確也受到關稅談判因素，打亂車商提關腳步與銷售狀況。

有法人就指出，今年至6月30日為止，和泰車財報的「在途存貨」金額，相較於去年同期明顯增加。和泰車說明，在途庫存是指從日本進口的車輛、零件，已經從日本離港，但尚未到港、或尚未提關，會把它認列為在途庫存。

賴志偉說明，隨行政院透露談判方向，大致「僅針對美製車的關稅」以及非關稅障礙做調整，目前和泰車已恢復正常提關，預計第三季在途存貨的數字就會恢復正常

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

別再吃烤地瓜當早餐了！減重醫師成功逆轉「糖尿病前期」：4種「神級食材」增肌減脂

沒有富爸爸、前派出所長32歲存到1千萬！給年輕人的理財啟示：月存3千元，65歲退休就能月領2.3萬

00919配息0.72元？股價21.45破年線能買？達人公式揭甜價：月領股息1萬，本金只要這麼多

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

全球10大封測廠 7家都是客戶！高雄鐵皮屋工廠起家 「散熱片設備龍頭」如何登AI浪尖？

AI晶片功耗與散熱需求日益升高，竑騰憑技術創新與靈活布局，從鐵皮工廠躍升為自動化設備廠，在先進封裝與檢測領域持續拓展新機會。

和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

人稱齒輪大王的沈國榮，選在經營逆風時，交棒給小女兒沈千慈。他將心力投入和大集團轉型，瞄準半導體，衝刺300億元營收。

手搖飲UG樂己製茶、路易莎烘豆 漁業養殖的海下監測！一窺台灣最神AI特工隊

千行百業瘋AI，當你還在躊躇如何起步時，你的競爭對手或許已實現應用。愈來愈聰慧的AI，正在偷偷地蠶食鯨吞既有模式，重新改寫人類生產樣態。

開學倒數A流疫情爆發！「雙病毒」讓併發症不只肺炎？看最新疫苗、免疫竊盜真相

流感疫情再進入流行期！

貝萊德曾評台市場風險高...謝宛芝用700天化解質疑 催動資產管理龍頭在台首發ETF？

今年九月，台灣將成為安碩與貝萊德合併15年來第一個新市場，為貝萊德在台布局畫下轉捩點。除了全力打響第一炮，過去7年在台灣相對低調的貝萊德，還有更多反攻大計。

LINE Pay集點任務突結束！她差4點集滿「覺得被耍」 隱藏任務是什麼？每次不一樣？

你知道Line Pay有隱藏活動嗎？第三方支付龍頭Line Pay近期推出「八月好禮獨家送，滿288元最高享888點」活動，只要單筆消費滿288元達20次即可獲得幸運轉轉樂機會，最高抽888點。不過，有網友在Dcard上發文抱怨，稱已集滿16次後卻發現活動提早結束，讓原PO相當錯愕。貼文一出釣出不少苦主，對此，LINE官方回應了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。