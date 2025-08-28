LINE Pay集點任務突結束！她差4點集滿「覺得被耍」 隱藏任務是什麼？每次不一樣？

撰文‧陳彥澐

你知道Line Pay有隱藏活動嗎？第三方支付龍頭Line Pay近期推出「八月好禮獨家送，滿288元最高享888點」活動，只要單筆消費滿288元達20次即可獲得幸運轉轉樂機會，最高抽888點。不過，有網友在Dcard上發文抱怨，稱已集滿16次後卻發現活動提早結束，讓原PO相當錯愕。貼文一出釣出不少苦主，對此，LINE官方回應了！

隱藏任務差四點達標！LINE Pay喊卡釣出一排苦主

一名網友在Dcard上發文表示，8月份用Line Pay結帳只要單筆滿288元都會跳通知有集點，集滿20點就能夠參與轉轉樂活動。由於最高可以抽888點，原PO便一直默默集點。沒想到就在集滿16點時，活動時間被改成提早結束，被迫中止，直呼像是被Line Pay耍了。

貼文一出，釣出不少苦主回應「我也到第16個，剛剛消費發現沒跳通知，點進去看活動時間竟然被改到8/25」、「我也是…今天消費了兩筆想說怎麽都沒跳出解鎖通知…」、「上個月的受害者在這裡…上個月是2888六次，也是六次之後發現在中午截止」、「昨天刷到第19筆，想說怎麼沒有跳！」，大批網友回覆有參加活動，活動卻突然中止，直呼再也不會參加。

不過，也有網友緩頰「確實是有可能被領滿額度了」、「這個集點活動我參加過好幾次，本來額滿就會提早結束啊」、「8/1就開始的活動，消費力高一點的人不會拖到最後幾天，提前結束很正常」。

有網友則認為，雖然活動內容有說明名額有限，點數發完為止，但參加者無從得知名額剩多少，沒有給參加者客觀的評估方式，造成資訊不對等。建議官方應公布剩餘名額或點數，避免爭議。

LINE Pay：因點數達回饋上限，已增加明顯圖示標註活動額滿

對此，LINE Pay稍早回應，「本活動因達點數回饋上限，故根據活動辦法提前公告結束。經用戶反應後，已增加更明顯圖示標註活動額滿。未來將持續優化活動公告機制，並評估使用其它方式揭露活動進度，以利用戶即時確認和決定是否繼續參加。」

LINE Pay隱藏任務是什麼？每個月都不一樣？

LINE Pay的隱藏任務有點像是遊戲中觸發任務一樣，必須要達成某個任務的指定條件才會觸發。一名網友先前就曾收到過「LINE Pay提醒」的通知，由於網路上查不到相關資料，一度誤以為是詐騙訊息。

其實，LINE Pay不定期會推出隱藏任務活動，像是「消費滿4888元達6次最高抽888點」、「Uber及Uber Eats完成雙任務最高抽800點」、「完成雙任務最高抽150點」...等活動，並於觸發任務後透過擁有官方標示的「LINE Pay提醒」發送通知。

本文授權自今周刊，原文見此。

