貝萊德曾評台市場風險高...謝宛芝用700天化解質疑 催動資產管理龍頭在台首發ETF？

撰文．李瑞瑾

今年九月，台灣將成為安碩與貝萊德合併15年來第一個新市場，為貝萊德在台布局畫下轉捩點。除了全力打響第一炮，過去7年在台灣相對低調的貝萊德，還有更多反攻大計。

全球規模最大的ETF品牌安碩（iShares），目前在世界各市場發行超過1600檔ETF，但自2009年被資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）合併後，至今15年從未開闢新市場；直到今年九月，這個現象將被台灣打破，安碩併入貝萊德後第一個全新市場，就在台灣。

代號009813的「貝萊德iShares安碩標普五百卓越五十ETF」，預計將在9月30日正式開募。這檔ETF在台發行的背後意義，除了是安碩近15年來第一個新市場，更代表貝萊德將對台灣市場發動「全面反攻」。而無論是哪一層意義，其中的核心人物，都是現任貝萊德投信董事長謝宛芝。

謝宛芝是在2008年加入香港安碩，2009年隨著兩公司合併進入貝萊德集團，她在亞太區總部任職長達14年，並擔任貝萊德安碩台灣區主管。同時具有「最懂安碩」與「最懂台灣」兩項特質的她，在2023年獲調回台擔任董事長，協助貝萊德布建台灣ETF業務。在接受《今周刊》獨家專訪時，她娓娓道出貝萊德集團對台策略轉變的歷程，以及對台灣市場的信心。

貝萊德過去曾因世界礦業、黃金等原物料基金在台紅極一時，「當年，這些基金都堪稱『國民基金』，但因之後原物料行情整理許久，導致投資人對持有基金的信心頗受打擊。」某基金界資深人士回憶。

曾被同業笑「不接地氣」

不只投資人有疑慮，在貝萊德集團總部眼中，過去曾有一段期間，也認為台灣市場並非十分健康、甚至是存在較高風險的市場。因此，約從2019年起，相較於其他境內外基金業者，貝萊德在台業務的推展其實不算積極。

回顧貝萊德近十年在台發行的境內基金，確實「寥寥無幾」。2014年，貝萊德有3檔境內基金供投資人申購，其後雖陸續發行新基金，但至2018年貝萊德境內基金最多的時期，也僅有10檔標的。此後，數檔基金更陸續合併、清算，僅在2022年新發行貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金。截至去年底，貝萊德在台灣的境內基金只有六檔，規模不到百億元，市占率僅0.07％，總受益人1202人。

謝宛芝無奈坦言，「發境內基金時，比較困擾的現象是IPO做完、閉鎖期一打開，投資人的錢就流走了。有的基金甚至被贖回六、七成！」這個現象，讓貝萊德集團對台灣零售市場打上一個大問號。

總部的質疑眼光不僅於此。在台灣，部分業者會透過「海量發行商品」提高市占率，部分業者則是藉「拉高當年配息到10％以上」，吸引大批資金申購基金後，在隔年旋即調降配息，這類現象也讓貝萊德對台灣始終懷有疑慮。謝宛芝直言，「這不是貝萊德的風格……，但有時候，也會被同業笑『不接地氣』。」

一名曾於境外資產管理公司任職的投信主管表示，對外資投信來說，若台灣市場夠大，自然可在集團中獲得重視，「但偏偏台灣在貝萊德全球業務當中只占一小部分，」他以大型外商集團的角度分析：「對貝萊德總部來說，台灣市場不要給集團帶來風險就好了，不求貢獻多少獲利。」

然而，在謝宛芝的努力下，總部對台灣市場的解讀，已然發生改變。

原來，謝宛芝回台後的這些年，與通路加強合作，不僅將2022年發行的環球動態趨勢多元資產組合基金重新養大，目前基金規模68億元，高於成立時的3.1億元，更將貝萊德全球智慧數據股票入息基金，培養成國人持有金額最大的境外股票型基金。

喊三年發8到10檔ETF

她強調，「這檔基金配息率穩定維持在7％之上，其中3％來自配息，另4％來自掩護性買權（Covered Call），且從來沒有配過本金。」相對於近年其他業者推出的高配息基金，這檔基金的配息率雖非頂尖，但以堅持不配本金、配息率穩定的特色，成功獲得台灣投資人認同，謝宛芝也終於能向總部說明，台灣市場仍有穩健發展的空間。

扭轉了集團眼光，反攻號角終於吹起。在籌備一年後，貝萊德正式在台發行第一檔ETF。雖然，此時推出ETF、推出的還是已被地頭蛇本土業者雄霸多時的被動式ETF，但謝宛芝不改反攻雄心，她強調，貝萊德預計未來3年要在台發行八至十檔ETF，包含股、債ETF，也不排除發行主動式ETF。

她強調，「我們希望提供完整的產品線給投資人，幫投資人做好資產配置。」因此，選擇可作為核心配置、囊括全球產業龍頭的iShares安碩標普五百卓越五十ETF，當成重啟攻勢的第一檔ETF產品。

謝宛芝對肩負台灣市場的開拓充滿鬥志，但談起這兩年的歷程，她笑道「困難比較多，成就感比較少。」

「說實話，外資業者這幾年在台灣，應該都滿艱辛，很多業者在撤出、縮編。」謝宛芝坦言，對外資業者來說，如何說服海外總部「台灣是一個好市場」，是開展業務的首要挑戰。但她認為，如今貝萊德引進安碩、在台擴編，對其他外資同業，應該都有部分振奮效果。期許台灣市場在更多外資業者積極參與下，加深國際的認同與重視。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1497期)

延伸閱讀》

砸660萬買40張鴻海，1年大賺192萬秘訣「買了忘記它」！一堂139萬的理財課：認賠學到的3件事

銀行協理65歲光榮退休，不到1年竟爆瘦17公斤…過來人嘆：退休後「最可怕」是這件事情

亞洲首創！台達協作型機器手臂「洗三溫暖」培育耐熱珊瑚，科技成珊瑚復育神隊友