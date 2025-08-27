和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

撰文．曹悅華

人稱齒輪大王的沈國榮，選在經營逆風時，交棒給小女兒沈千慈。他將心力投入和大集團轉型，瞄準半導體，衝刺300億元營收。

「有鑑於階段性任務已完成，為加速集團轉型跟資源整合，決定請辭董事長一職……。」7月底，76歲的和大工業（以下稱和大）董事長沈國榮透過一封親筆信宣布，8月15日起將和大董座重擔交給女兒、和大執行長沈千慈，自己轉任和大集團總裁。

消息一出，震撼市場，因為沈國榮決定交棒之際，和大正遭遇強烈逆風。

2022年，和大營收突破73億元，創下歷史新高，但此後營收、獲利就逐年下滑，今年上半年營收只剩下23.6億元，較去年同期萎縮25％；每股稅後純益（EPS）是負1.91元，連續兩季虧損。

這位人稱「齒輪大王」、一手將台灣齒輪打進全球汽車供應鏈，還成為特斯拉變速齒輪箱零件獨家供應商的老將，為何在公司營運面臨重大挑戰時，選擇退位？

「公司（指和大）必須有人專心管理，我則是要去推動產業控股轉型，幫和大找出新的機會！」沈國榮接受《今周刊》專訪時直白回應。

沈國榮透露，過去十年來，他已經逐步將和大日常營運事務，交給沈千慈處理，舉凡與客戶、代理商的溝通聯繫到研發、品保，都由女兒決定；他只負責關乎公司營運方向的重大決策，「其實早就可以交棒了，只是在等一個合適的時機。」

過去兩年，汽車銷量不見起色，再加上今年以來的關稅與匯率夾擊，促使沈國榮面對公司轉型的迫切性，因此決定當機立斷交棒。

沈國榮分析，疫情解封後，國人搭乘大眾運輸工具比重增加，限縮了燃油車銷售動能；另一方面，中國電動車崛起也衝擊了特斯拉銷售，從原本挹注和大營收三成，掉到剩一成，都成為成長停滯的主因。當大環境劇烈轉變，和大不能毫無因應。

「面對轉型，我有不能輸的壓力。」沈國榮直言，在危機之下，自己不能繼續待在「舒適圈」，必須扮演帶領整個集團突圍的指揮官角色，因此毫不猶豫地將和大交給早已能獨當一面的沈千慈經營。

沈國榮的信心，來自沈千慈二十多年來為和大立下的種種汗馬功勞。

20年磨練 養成沈千慈接班路

2000年，沈千慈自美國加州大學畢業時，沈國榮正準備將和大的經營重心，從內銷機車轉向外銷汽車市場，決定在美國設立分公司，就近開拓國際訂單。與父親感情甚好的沈千慈，當時就成了初期僅有4人編制的美國分公司「第一號員工」，身兼業務、倉儲管理等多項任務，「就連堆高機都要自己開。」她笑著回憶。

當年，父女兩人聯手開拓美國市場，可說是合作無間，沈國榮負責在車展前線搶訂單，沈千慈則是最佳支援後勤單位，協助籌備參展資料。

例如為了敲開全球最大車廠通用汽車大門，沈國榮曾兩度親赴底特律，親手遞交傳動軸樣品給採購主管，靠著市價打三折、且品質穩定的優勢搶下訂單，也讓福特、克萊斯勒等大廠開始注意到這家來自台灣的齒輪製造商。一切風光背後，都有沈千慈默默努力的身影。

2005年沈千慈回台以後，負責與客戶、代理商接洽，作為磨練；當沈國榮出國拜訪客戶時，也指定沈千慈作為代班人，負責公司日常決策，考驗她是否有讓同仁服氣的能耐。

「她剛回台，只要我出差，每天都會接到電話，詢問事情要怎麼處理；約莫十年前開始，我出去半個月也接不到一通電話，代表她已經可以獨當一面。」沈千慈的成長曲線，貌似大而化之的沈國榮，其實都細膩地看在眼裡，因此早在十年前就認定，沈千慈是接班不二人選。

儘管早已準備好接班，但在危急時刻接棒，沈千慈仍坦言「壓力很大」，因為她預期未來兩年車市會持續低迷，必須想方設法和時間賽跑。一方面持續與客戶談判，適度轉嫁關稅衍生的成本；二方面從內部下手改善生產流程，降低不良率。

有沈千慈扛下責任，沈國榮才能專心站在集團總裁的制高點，思考如何讓有如一支艦隊的控股集團，發揮最大綜效，航向他設定的營收300億元目標。

併購策略 專挑不賺錢公司

多年來，沈國榮只要發現合適標的，就會積極出手併購。截至當下，和大集團關係企業與交叉持股公司合計10家，除了和大工業以外，還包含華豐、健信、瑞利、高鋒、聚大、達佛羅、邦泰，皆與汽車產業鏈相關，去年合計營收近200億元。

「他都喜歡挑不賺錢的公司來挑戰。」一位業內人士觀察，沈國榮經常併購「發生危機」的公司，扮演救火隊角色。

對此，沈國榮坦率回應，自己鎖定的公司，大多與汽車零件相關，具備整合綜效；就算經營曾遇挫折，也有翻轉空間。

他以三月底入主、專攻五軸加工中心機等高階工具機的達佛羅為例，儘管市場因俄烏戰爭而受限，去年營收從全盛時期的26億元，慘跌到5億元，但集團旗下高鋒手握亞洲、中東及中國通路，藉由聯合採購等策略，今年營收有望回穩。

但除了汽車產業，沈國榮也試圖透過機械本業的技術底蘊，跨足半導體設備，希望在成長潛力最強的半導體產業，占據一席之地。

去年底，透過工研院機械所牽線，和大與國內冷卻系統設備商虹宇對接，剛好對方正在尋找做整機設備的廠商，雙方一拍即合，不到兩個月時間就決定合作，攜手高鋒，搶攻CoWoS先進封裝檢測設備市場。

今年三月，和大持股四成、高鋒與虹宇各持股三成的「和大芯科技」正式成立，選定高鋒在中科的三廠先設立三條生產線。

「新進者 步伐要快兩步以上」

半導體設備，對雄踞汽車業多年的和大來說，是完全陌生的戰場，競爭廠商都是動輒布局2、30年的老面孔，沈國榮自認手中握有哪些致勝籌碼？

「身為新進者，一定要走在市場前面，步伐要快兩步以上！」沈國榮指著眼前四方形的桌子比劃，直言和大芯的機台面積比市面上的產品都小，機櫃式架構卻可以做到10層，容量是競品的2倍，冷卻速度則能比同業快3倍。

沈國榮也透露，和大芯產品九月將在半導體展首度亮相，近期也將陸續送交京元電、頎邦、華泰等封裝設備廠進行為期三個月的測試，最快明年四月可以正式出貨。若一切順利，第一年即可出貨300台，創造逾20億元營收。

但沈國榮插旗半導體設備願景，圈內人並不看好。

「隔行真的如隔山！」一名半導體設備大廠主管分析，就算和大芯能順利通過京元電這類封測廠驗證，還是得取得台積電、蘋果等終端客戶認可，預估明年就要出貨，略嫌樂觀。

「確實有可能最後沒辦法取得上游青睞。」沈國榮自承。不過，他認為，想要跨入半導體業，必須透過測試與競爭對手一較高下，如果初期就能取得設備廠認同，也能以較快速度介紹給上游客戶，有利於拓展知名度。

這個曾意氣風發打進特斯拉供應的男人，如今選擇在危機中交棒。接下和大重擔的沈千慈，還身兼和大芯董事長，究竟父女聯手能否締造新的高峰，市場都在看。

