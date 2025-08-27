手搖飲UG樂己製茶、路易莎烘豆 漁業養殖的海下監測！一窺台灣最神AI特工隊

撰文‧羅之盈 研究員‧林宣佑

千行百業瘋AI，當你還在躊躇如何起步時，你的競爭對手或許已實現應用。愈來愈聰慧的AI，正在偷偷地蠶食鯨吞既有模式，重新改寫人類生產樣態。

「現在幾乎不用清理殘料了，以前打烊時，總是得倒掉4~6桶。」新興手搖飲料品牌「UG樂己」的一位新北市李姓店主興奮表示，入行十多年，加盟過3個品牌，直到現在配備了AI（人工智慧）製茶機，這些以前不敢想像的「輕鬆事」，總算都實現了，「現在員工訓練時間也縮很短，以前得教兩個禮拜才能上手，現在兩小時就可以了。」

去年7月啟動的UG樂己，是全球門店數約500家的歇腳亭再次創業，母公司聯發國際董事長鄭凱隆，草根味十足，卻大力推進AI轉型。「AI製茶是產業趨勢，未來是比誰能用得最好，先開始累積數據、做訓練的我們，有機會領先。」鄭凱隆充滿信心地說。

這波AI浪潮，自2022年ChatGPT橫空出世之後席捲，3年來已滲透千行百業。根據彭博智庫（Bloomberg Intelligence）調查，生成式AI將是未來人工智慧發展的關鍵技術之一，占總技術支出的百分比，從今年的4％，將快速成長至2030年的11％，之後才慢慢進入相對平緩的高原期。

台灣產業的應用現場，不僅有手搖飲UG樂己導入AI製茶機；連鎖咖啡店路易莎也在兩座烘豆廠加入AI系統；台灣第五大茶廠的立宇茶葉，也導入AI品茗師；漁業養殖的海下監測也「AI」起來。

《今周刊》搜獵30個台灣在地應用，涵蓋20個產業，舉凡中油地下油管測漏、基隆港船舶靠泊軌跡、乳牛叫聲分析情緒、北港武德宮個性化解籤、環境部海岸廢棄物巡檢等，處處可以看到AI隱身在後。

「很多人將AI聯想成複雜昂貴的軟硬體投資，認為只有大公司才能負擔，但事實上，AI應用早已進入普及化階段，不少工具可以低成本上手。」台大商學研究所兼任教授詹文男表示，走到哪裡都會遇到焦慮的企業主，但從已有成果的企業實作來看，他們都是挑選應用題目時，有明確的業務目標，再加上領導階層的執行決心，成功讓AI成為自家企業的助力。

麥肯錫今年一月出版的AI賦能報告，分析具代表性的企業應用案例，推估AI長期應用，具備每年推升全球133兆新台幣（4.4兆美元）生產力成長的潛力。

回頭盤整台灣產業現況，愈是人力短缺、規模化相對困難的行業類型，AI解決方案愈多愈成熟，農林漁牧業正是典型。

「台灣農地比較破碎，比較難管理，我們的系統正好幫上忙，可以高效又準確地為農地進行『健康快篩』。」悠由數據創辦人吳君孝表示。

此外，埋首電腦的白領階層，也是另一種勞力密集產業，近年也開始加入AI小幫手。

IBM台港澳採購長曾瓊妮表示，採購是很繁瑣的職務，以往得靠Excel電話簿，或前輩口耳相傳，即使近年許多資料已經數據化，仍然散落各處，光是整理好一張供應商報表，集合出過往的合作項目、交期、合約、預期未來往來金額等，就要好幾人分頭洽詢多個窗口，或是進入不同資料庫中搜尋，耗費好幾天時間，才能完成一個可視化數據表格，「但現在AI協力下，只要幾分鐘就能完成。」

千行百業AI應用的時代，茶還是茶，養出的豬還是豬，差別在於背後協助完成的環節，AI的滲透將愈來愈深，務必讓它成為最強助攻手，並從中獲益。

