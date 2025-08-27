股票突被賣光 是稅務局出手！欠稅擺爛小心薪水、存款都被扣…真有困難怎辦？

【文．胡肇芳】

不繳稅就賣光你的股票！台中有位王先生發現，名下的股票竟被強制變賣，急忙詢問稅務局才知道，自己還有欠稅沒繳納，遭法務部行政執行署辦理強制執行，導致股票被變賣。 其實，除了股票之外，包括動產、不動產、存款、薪資及保單等，都是強制執行的標的。而一旦被扣押的股票拍賣後，這筆錢將優先用來繳納本稅、滯納金；此外，還須負擔行政執行過程中產生的費用，整體金額遠高於原先稅額，可說是得不償失。 稅務局提醒，民眾若未依限繳納，每逾3天將按稅額加徵1％滯納金，如果超過30天仍未繳納，除加徵10％的滯納金外，還會被移送法務部行政執行署所屬分署強制執行。

收到稅單卻沒去繳，小心名下財產遭到強制變賣！台中市稅務局就有這麼一個案例。有位王先生來電詢問，本身持有的股票，為什麼被強制執行變賣？經查發現，原來是有逾期未繳納稅款，依法遭強制執行，因而股票遭扣押、拍賣償還稅款。

台中市稅務局說明，納稅義務人應繳納稅捐經合法送達後，如逾滯納期間仍未繳納者，將移送法務部行政執行署辦理強制執行，而對於義務人的動產、不動產、存款、薪資、有價證券及保單等，皆是強制執行的標的。

因此，如經移送執行並扣押其名下持有「有價證券-股票」，將予以變賣該股票後所得款項用以繳納滯欠稅款，但執行金額除了本稅、滯納金外，尚須負擔執行必要費用，整體金額將遠高於原先稅額。

忘記報要罰多少滯納金？

稅務局進一步說明，若未依限繳納，每逾3天將按稅額加徵1％滯納金，如果超過30天仍未繳納，除加徵10％的滯納金外，還會被移送法務部行政執行署所屬分署強制執行，民眾應如期繳納，才不會被加徵滯納金或額外繳納執行費用。

此外，每一種稅捐都有不同的繳納期限，像是使用牌照稅是4月，房屋稅是5月，地價稅則是11月。而土地增值稅、契稅有30日的繳納期限，遺產稅、贈與稅則有2個月的繳納期限，今年所得稅有2個月時間可以申報。

一時財務困難無法繳清怎麼辦？

財政部表示，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，填寫申請書並檢附相關文件向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間，不得逾3年。

納稅義務人因天災、事變或不可抗力之事由，致不能於規定繳納期間內提出申請者，得於其原因消滅後10日內申請回復原狀，並同時補行延期或分期繳納應繳稅捐申請。

其適用稅目有：土地增值稅、地價稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅所核定之本稅、滯納金、利息、怠報金及罰鍰。

