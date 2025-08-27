快訊

中職／看Julia熱舞眼冒愛心 陳晨威場邊高舉「是有的」應援

民進黨內擬發動綠委連署改選總召 黨內人士：賴清德要動柯建銘了

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

股票突被賣光 是稅務局出手！欠稅擺爛小心薪水、存款都被扣…真有困難怎辦？

聯合新聞網／ 今周刊
台中有位王先生發現，名下的股票竟被強制變賣。圖／ingimage
台中有位王先生發現，名下的股票竟被強制變賣。圖／ingimage

【文．胡肇芳】

不繳稅就賣光你的股票！台中有位王先生發現，名下的股票竟被強制變賣，急忙詢問稅務局才知道，自己還有欠稅沒繳納，遭法務部行政執行署辦理強制執行，導致股票被變賣。

其實，除了股票之外，包括動產、不動產、存款、薪資及保單等，都是強制執行的標的。而一旦被扣押的股票拍賣後，這筆錢將優先用來繳納本稅、滯納金；此外，還須負擔行政執行過程中產生的費用，整體金額遠高於原先稅額，可說是得不償失。

稅務局提醒，民眾若未依限繳納，每逾3天將按稅額加徵1％滯納金，如果超過30天仍未繳納，除加徵10％的滯納金外，還會被移送法務部行政執行署所屬分署強制執行。

收到稅單卻沒去繳，小心名下財產遭到強制變賣！台中市稅務局就有這麼一個案例。有位王先生來電詢問，本身持有的股票，為什麼被強制執行變賣？經查發現，原來是有逾期未繳納稅款，依法遭強制執行，因而股票遭扣押、拍賣償還稅款。

台中市稅務局說明，納稅義務人應繳納稅捐經合法送達後，如逾滯納期間仍未繳納者，將移送法務部行政執行署辦理強制執行，而對於義務人的動產、不動產、存款、薪資、有價證券及保單等，皆是強制執行的標的。

因此，如經移送執行並扣押其名下持有「有價證券-股票」，將予以變賣該股票後所得款項用以繳納滯欠稅款，但執行金額除了本稅、滯納金外，尚須負擔執行必要費用，整體金額將遠高於原先稅額。

忘記報要罰多少滯納金？

稅務局進一步說明，若未依限繳納，每逾3天將按稅額加徵1％滯納金，如果超過30天仍未繳納，除加徵10％的滯納金外，還會被移送法務部行政執行署所屬分署強制執行，民眾應如期繳納，才不會被加徵滯納金或額外繳納執行費用。

此外，每一種稅捐都有不同的繳納期限，像是使用牌照稅是4月，房屋稅是5月，地價稅則是11月。而土地增值稅、契稅有30日的繳納期限，遺產稅、贈與稅則有2個月的繳納期限，今年所得稅有2個月時間可以申報。

一時財務困難無法繳清怎麼辦？

財政部表示，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，填寫申請書並檢附相關文件向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間，不得逾3年。

納稅義務人因天災、事變或不可抗力之事由，致不能於規定繳納期間內提出申請者，得於其原因消滅後10日內申請回復原狀，並同時補行延期或分期繳納應繳稅捐申請。

其適用稅目有：土地增值稅、地價稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅所核定之本稅、滯納金、利息、怠報金及罰鍰。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

沒有富爸爸、前派出所長32歲存到1千萬！給年輕人的理財啟示：月存3千元，65歲退休就能月領2.3萬

00919配息0.72元？股價21.45破年線能買？達人公式揭甜價：月領股息1萬，本金只要這麼多

0.7元股息，價值不如0.3元的配股？以合庫金為例，帶算數字背後真正報酬：配股配息哪個好，存股族必看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

全球10大封測廠 7家都是客戶！高雄鐵皮屋工廠起家 「散熱片設備龍頭」如何登AI浪尖？

AI晶片功耗與散熱需求日益升高，竑騰憑技術創新與靈活布局，從鐵皮工廠躍升為自動化設備廠，在先進封裝與檢測領域持續拓展新機會。

和大組控股艦隊、攻CoWoS檢測設備...「齒輪大王」沈國榮如何聯手女兒打贏轉型仗？

人稱齒輪大王的沈國榮，選在經營逆風時，交棒給小女兒沈千慈。他將心力投入和大集團轉型，瞄準半導體，衝刺300億元營收。

手搖飲UG樂己製茶、路易莎烘豆 漁業養殖的海下監測！一窺台灣最神AI特工隊

千行百業瘋AI，當你還在躊躇如何起步時，你的競爭對手或許已實現應用。愈來愈聰慧的AI，正在偷偷地蠶食鯨吞既有模式，重新改寫人類生產樣態。

開學倒數A流疫情爆發！「雙病毒」讓併發症不只肺炎？看最新疫苗、免疫竊盜真相

流感疫情再進入流行期！

貝萊德曾評台市場風險高...謝宛芝用700天化解質疑 催動資產管理龍頭在台首發ETF？

今年九月，台灣將成為安碩與貝萊德合併15年來第一個新市場，為貝萊德在台布局畫下轉捩點。除了全力打響第一炮，過去7年在台灣相對低調的貝萊德，還有更多反攻大計。

台積電20倍本益比便宜？賺價差+領高股息！「大股票時代」這樣挑深度價值股

許多人想投資高股息ETF或高殖利率個股，卻總在「領息前還是領息後進場」交戰，如何做到股息、價差兩頭賺?今周刊《存股助理電子報》總編輯謝富旭在《毛利小姐變有錢》節目中分享「深度價值投資法」，替投資人解析一個前所未有的「大股票時代」，如何挖掘超額報酬潛力股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。