台積電20倍本益比便宜？賺價差+領高股息！「大股票時代」這樣挑深度價值股

許多人想投資高股息ETF或高殖利率個股，卻總在「領息前還是領息後進場」交戰，如何做到股息、價差兩頭賺?今周刊《存股助理電子報》總編輯謝富旭在《毛利小姐變有錢》節目中分享「深度價值投資法」，替投資人解析一個前所未有的「大股票時代」，如何挖掘超額報酬潛力股。

大股票時代來臨！股市是小資翻身捷徑

「大股票時代來臨，可能會持續10~20年！」謝富旭指出，由於台灣經濟結構轉變，他回憶民國60年代，雖經濟成長率高達8%-9%，但整個國家幾乎沒有「超額儲蓄」，當時無論企業或政府，都充滿積極投資動能，整個社會資金，都投入在實體擴張與建設上。

時至今日情況截然不同，台灣去年超額儲蓄相較以往大幅成長，除少數企業如台積電仍在進行大規模投資，大部分傳產與電子公司，其賺錢速度已遠超過投資速度，加上政府大型公共建設趨於飽和，這數兆元資金，勢必要尋找其他投資出口。

謝富旭認為過去20年，房地產是投資首選標的，但隨房價高漲及政府打房政策，租金報酬率漸漸難以抗衡通貨膨脹，加上實體創業門檻與競爭壓力也日益增高，利潤空間不斷被壓縮。因此這些龐大閒置資金，最終流向股票市場。謝富旭認為在大股票時代下，比起創業或購買房地產，投資績優股已成現代人翻身致富最佳方式。

如何挑出深度價值股？達人點名五檔

面對大股票時代，謝富旭建議挖掘三種類型「深度價值股」：

首先是「次產業龍頭股」，例如：帝寶（6605），雖不常在鎂光燈焦點下，其獨特利基市場，享有絕對壟斷或寡占地位；其次是具備大幅成長潛力公司，這些公司常因特定機遇或重大投資，正處於獲利爆發前夕。例如：他曾投資崇友電梯（4506），因政府修法將電梯維修從1年1次改為2次，使其維修收入倍增；最後是受惠趨勢企業，以群益證（6005）為例，搭上「大股票時代」順風車，當台股日成交量從過去600億，變成現在動輒3000~4000億常態，券商產業同步受惠。

謝富旭在節目中分享目前依此邏輯建立五檔核心持股：長榮（2603）、帝寶（6605）、豐祥-KY（5288）、臻鼎-KY（4958）、榮運（2607）。

使用本益比法的正確方式：找同質公司作比較

不少投資人以本益比作為買進與否指標，謝富旭強調，本益比重點非絕對數字，而在於找出同質性相近公司相比。

「我為什麼認為現在台積電20倍本益比是便宜呢？」謝富旭解釋，像台積電等級的國際級科技大廠，如：AMD、德州儀器、微軟、蘋果，當這些公司本益比是20到30倍時，台積電本益比若只有20倍，股價就顯得相對便宜。

想了解預估公司未來獲利方法、如何設定不同股票評價區間，更多存股操作心法，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》。

