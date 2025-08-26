開學倒數A流疫情爆發！「雙病毒」讓併發症不只肺炎？看最新疫苗、免疫竊盜真相

【翁申霖 整理】

流感疫情再進入流行期！隨著開學日將屆，並進入秋季，據最新統計顯示，截至今年8月，2025上半年流感併發重症病例數量已是2023年同期的2倍，衛福部疾管署嚴陣以待。 專家分析現行趨勢，今年（2025）「殺傷力」較強的「A型流感H3N2病毒株」恐回歸與「H1N1病毒株」雙重流行，造成重症、死亡風險上升。 究竟首要預防措施為何？哪些人是流感高風險族群？《今周刊》本文帶讀者一次瞭解。

114學年度第1學期開學日：9月1日（一）；僅雲林縣提早至8月25日（一）開學

流感全年化趨勢

專家揭「免疫竊盜」真相

依照過去經驗，流感好發於秋冬，然而，目前已連續3年出現夏季流感，呈現流感全年化趨勢，據疾管署資訊，截至今（2025）年8月，上半年流感併發重症病例數量已是2年前同期的2倍。

針對流感疫情，台大兒童醫院感染科醫師黃立民指出，從每周公布社區病毒監測資料可看出，流感占比一直在前三名，顯見今年夏季流感根本尚未結束。

「目前看來，連續三年都出現夏季流感，可以說流感已常態化發展，除了天氣改變外，民眾感染新冠COVID-19後導致的『免疫竊盜』，不排除是原因之一。」

今年5月，黃立民就曾指出，「免疫竊盜」效應值得所有人警惕，主因在於，人體染疫後免疫力下滑，使人更容易反覆感染各種病毒。

A型流感「雙病毒」夾擊

併發症不只肺炎！

黃立民推測，A型流感「H1N1病毒株」應仍具重症主導性，而「H3N2病毒株」則逐漸開始恢復流行；他指出，H1N1至今已流行3年，依過往經驗可能進入「換季」，H3N2捲土重來的機率不容忽視，「兩者夾擊將提升整體重症與死亡風險。」

其中，流感通常約1-4天，平均為2天；出現併發症的時間約在發病後的1-2週內。

值得留意的是，流感併發症雖以肺炎最為常見，但兒童因流感產生中樞神經系統併發症（如腦炎、腦病變）的比例高於成人，且病程變化快速，容易被忽略。

據美國CDC（疾管署）最近一次流感季監測資料中，18歲以下兒童青少年流感死亡個案有13%為流感併發腦炎或腦病變；近15個流感季監測更發現，其中又以2至11歲佔比最高。觀察兒少流感併發腦炎及腦病變死亡個案中，超過一半（約54％）是沒有任何可能導致重症的風險因子的健康孩童。

感染流感很嚴重嗎？

據亞東醫院家庭醫學科醫師古君揚說明，大部分感染流感患者，多屬輕症，約一週內會痊癒，極少數人感染後病情迅速轉為重症甚至死亡。

所謂「重症」包括併發細菌性及病毒性肺炎、心肌炎、腦炎等。流感爆發時，比較容易併發重症的「高危險群」，包括：老年人、幼兒、患有心、肺、腎臟及代謝性疾病、貧血或免疫功能不全者。

須特別注意這些病患的「危險徵兆」，像是呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓。但嬰幼兒不善表達自己身體不適症狀，因此要觀察寶寶有無呼吸急促或困難、缺乏意識、不容易喚醒等。

流感疫苗10月開打

哪些人是高風險族群？

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵強調，兒童及青少年在家中傳播流感病毒的風險是成人的2倍，容易形成家庭與社區間的連鎖傳播，進一步把病毒帶到老年人或慢性病者身邊。

有鑑於流感疫苗將於10月開打，黃立民建議學齡前兒童、學生、65歲以上長者、高風險慢性病患者等高風險族群，應前往接種疫苗，以降低重症風險。

公費接種對象

65歲以上老人

6個月以上至國小6年級幼兒及學童

居住安養養護機構者

重大傷病證明或罕見疾病患者

從事醫事及衛生防疫工作及禽畜養殖相關工作者

「鼻噴式流感疫苗」首度引進

自費價格、接種族群、保護效果

除了傳統注射型疫苗，今（2025）年國內首度引進「鼻噴式流感疫苗」，主打無痛、免挨針等優勢，解決兒少因針刺帶來的不適、疼痛、焦慮及抗拒，盼藉此提升兒童與青少年族群的疫苗覆蓋率。

「鼻噴式流感疫苗」Q＆A

◆自費價格：1500-2000 元

◆接種族群：2-17 歲兒童及青少年

◆保護效果：鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗（Live Attenuated Influenza Vaccine,LAIV），較傳統注射型疫苗不同的是，對於上呼吸道及下呼吸道都能做到全面防護。

針對鼻噴式流感疫苗是否有副作用，據了解，鼻噴式流感疫苗最常見的不良反應，包括流鼻涕或鼻塞、發燒超過37.8°C，整體耐受性與針劑疫苗相當。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

啃老兒敗光家產，80歲老母僅存600萬退休金最痛頓悟：無私付出，反害他一生「等錢花光母子情也斷了」

存款有500萬，卻連車都捨不得換！從買車到買房，拆解你的理財盲點：決定「財富自由」的關鍵是？

星巴克買一送一「限時9小時」！那堤、星沁爽、「麝香葡萄星冰樂」都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

普發一萬領取時間、資格、發放方式5種可能、最新進度搶先看！12家ATM輸2組號碼人人能領？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】