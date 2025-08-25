台積電股價殺下來能買？美政府入股「2劇本」推演：最壞狀況又跟英特爾有關

文．林韋伶

週三(8/20)傳出美國總統川普擬以「補貼」轉「股權」的方式入股台積電，消息一出，讓近期股價在創高後進入盤整的台積電(2330)，收盤下跌50元或4.22%，收在1135元，對此專家模擬兩套可能劇本，認為投資人不用太擔心。

對於美國政府想直接入股台積電，外界憂心，這是否意味台積電將被迫與政治掛鉤，甚至面臨股權稀釋的壓力。對此，市場專家與法人提出不同解讀，台積電本身則表示不回應假設性問題。

台積電仍具談判力，短期「too early to say」

對於美方可能的入股舉動，凱基投信副投資長歐陽渭棠認為，仍需回到產業競爭力來觀察，「我覺得台積電本身還是有談判的力量，他們應該會盡量避免直接被政治介入。」他強調，未來兩到三年，全球對台積電的需求依舊強勁，公司也會靠自身能力抵擋不必要的政治風險。

他進一步指出，台積電早已建立政治風險管控團隊，對於可能的政策變化不會毫無準備，「因此，現在要評論還太早（too early to say）。」

台積電股價承壓？回檔是進場機會

近期市場也關注，美國若真入股，是否會對台積電股價帶來壓力。一名資深分析師持相對樂觀態度，「在我來看，這種回檔都是機會，因為我看的是基本面。至少在未來一年，台積電的基本面仍非常好。」

劇本一：僅單純投資、不介入營運

針對美國政府入股台積電可能出現的幾套劇本，第一種是美國雖入股但信守不介入營運的情境。

對此歐陽渭棠認為，若美國政府真的只是單純的投資者，影響有限，且若所有一線半導體公司都面臨相同情境，對本益比的影響也會趨於中性。「如果同業大家都一樣、風險程度都一樣，對本益比的影響就會比較小。」

因此，他認為，以週三台積電的跌勢來看，市場早有「台積電太貴」的聲音，目前美股S&P 500指數本益比接近22倍，台股則約17倍多，「等於是給大家一個獲利了結的理由。」

劇本二：牽涉技術移轉

相較於股價短期震盪，歐陽渭棠認為，真正對台積電不利的情境是，若美國入股與「技術轉移」掛鉤，「如果要把技術拿去輔導英特爾，這就是我們最不希望看到的情況。」

不過，他也指出，半導體產業與金融業相似，「人」是最重要的資產。即使台積電將製程的「正確答案」攤在英特爾面前，英特爾也未必能複製成功，「川普應該也清楚這件事。我常開玩笑說，兩、三年後再來檢視，到底有多少公司真的會在美國成功設廠。因為就算這些廠商在美國創造了就業，美國人也不見得能勝任這些製造業的工作。」

對此，他直言川普的動作「很符合他的風格」，「他本質上是重商、重視資本市場的人，只是做法誇張，像在做一場秀。」

最直接利空就是股權稀釋，被入股也很難把它請走

一名不願具名的資深分析師則持較為保守的看法，直言：「這消息肯定是利空，對台積電股東來說，最直接與實質的利空就是股權稀釋。」

該分析師以台積電目前約2593億元的股本為例，若美國政府要求入股5%，公司勢必要增發相同規模的新股，「股本膨脹5%，但獲利不變，EPS就會被稀釋。簡單說，就是分母變大，分錢的人更多，股東分到的自然變少。」

他更指出，若入股是換取零關稅的條件之一，「台積電還不如繳關稅好了，繳三年關稅就結束，但被入股的影響是長遠的，以後不知道怎麼把美國政府請走。」

分析師：錢早就用在蓋廠，補助換股權「不是土匪是什麼」

根據美國官方資料，台積電目前已獲得核定補助66億美元。市場傳出，美方可能以補助金額換算股權；對此，該名分析師直言：「這些錢早就用在蓋廠，現在再拿來要求股份，這不是土匪是什麼？」

若以66億美元計算，約可換得1.83億股台積電股份，持股比例約0.71%，仍無法躋身前十大股東。然而，分析師認為，是否能通過台積電董事會，仍存高度疑問。

市場觀察人士指出，若美方真要入股，除了涉及公司治理與股東權益，更可能牽動地緣政治與產業供應鏈的重新洗牌，在這場政治與市場的角力中，台積電是否有機會化解危機，將是投資人關注的焦點。

