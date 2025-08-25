台股大跌摜破月線怎麼了？美金匯率3個月新低 大佛李其展：可能測這價位

文．林韋伶

台股周三(8/20)在前一晚美國科技股重挫、那斯達克指數創8月以來最大單日跌幅影響下，大盤指數創歷史新高後開低走低、一路下殺超過733點或3%、最低來到23620.24點，摜破月線。 終場收在23625.44點，下跌728.06點或2.99%。三大法人合計賣超687.03億元，其中外資爆砍626.25億元，創今年以來第2大賣超紀錄。 原本強勢的AI股都下殺一波，傳產金融也走疲。台股拉回的主要原因，除了傳出美國政府將要入股台積電(2330)外，還有一份MIT研究提出，95%投資生成式AI恐怕難以帶來實質價值，讓投資出現信心危機。 而台幣也隨著台股走貶，兌美元最低來到30.309元，終場收在30.308、貶值1.88角，大佛李其展在臉書上分析，台幣創近3個月新低，主要是台股修正壓力浮現，讓原本就緩貶的台幣剛好進一步走弱，或許可能回測5月中的30.455元。

利空一：MIT研究：95% 投資生成式 AI 機構尚未獲回報

細究美國科技股走跌的原因，國外交易員分析，主因是一份麻省理工學院（MIT）發布的研究。該研究指出，95% 投資生成式 AI 的機構尚未獲得回報，僅有 5% 的試點計畫帶來實際價值，消息一出，讓投資人信心受挫。

利空二：美國政府擬採用補貼轉「股權」方式入股台積電

此外，除了MIT這份AI不賺錢的報告以外，週三早上還傳另一個重磅消息：美國政府擬採用「補貼」轉「股權」的方式入股台積電。消息一出，讓近期股價再創高後進入盤整的台積電股價在午盤走跌約45元、走跌3.8%，來到約1140元。

分析師：實質利空就是稀釋台積電股權，公司：不回應假設性問題

一名不願具名的資深分析師表示：「這消息肯定是利空，對台積電股東來說，最直接與實質的利空就是股權稀釋。」

不過，台積電則是表示，不回答假設性問題。

該名分析師指出，由於目前台積電股本固定，若突然被要求讓美國政府入股，儘管目前入股比例不明，但他以5%舉例，「如果要給美國政府入股5%，那台積電就必須再發行5%的股票，以目前台積電股本約2593億元來說，股本膨脹5%，未來獲利如果沒有跟著再成長，每股盈餘(EPS)就會被稀釋」。

他用更簡單的方式比喻說明：「股本被稀釋就是說分母變多了、分錢的人變多了，股東分到的錢自然就變少了。」

被入股影響非常長遠的，以後不知要怎麼把他們請走

該名分析師也認為，如果讓美國政府入股是換取零關稅的條件之一，他直言：「那台積電還不如繳關稅好了，繳關稅也不過就繳3年，被入股的影響是非常長遠的，以後不知道要怎麼把他們請走。」

他也認為，美國政府此舉真的很嚇人，「我沒有想過政府可以對民營企業做這種事，哪有人這樣直接說要股權就要股權」。

他分析，目前有一說是美國將以當初給台積電補助的金額來換算為股份比例，「但這些錢都已經拿去蓋廠了，而且只有補助部分的資金而已，現在還來要換成股份，這不是土匪是什麼？」

根據美國官方數據，目前台積電已經獲核定的補貼款為66 億美元，若以此金額來計算，大概可以換得1.83億股台積電股份。觀察台積電2024年年報的資料，以此持股比例約0.71%來說，尚排不上前10大股東之列。

不過，該名分析師也持保留態度表示，相當懷疑這樣的提案是否能通過台積電董事會那一關。

台幣兌美金貶值至30.308元，大佛李其展：還要觀察周五央行年會

至於台幣走勢，週三終場收在30.308、貶值1.88角，大佛李其展在臉書上提到，這價位是5月16日以來新低，後續可能會看到5月中的30.455，「不過即使這兩天去挑戰，週五也還有全球央行年會，Fed主席鮑爾是否鬆口轉向降息的衝擊、有投資美元獲利的朋友可以繼續觀察，後續期待台幣回貶能在下半年替出口跟製造業帶來好成績」。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

72元買進鴻海，跌到68就嚇到快落跑...散戶為何總是在賠錢？他望著200元股價嘆氣：有3大致命關鍵

投資20年為何越來越窮？股市魯蛇血淚告白：犯了3大致命錯誤，退休金312萬變280萬...領悟1事，7年翻身財務自由

國定假日多5天總統公布了！今年教師節全民一起放假，還有哪些天能連休快看

影／威廉波特少棒奪冠，最後一出局數教練一句「上來帥一下」化解緊張！等了29年東園國小7:0完封美國

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】