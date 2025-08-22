全球鞋業大洗牌！Nike、Adidas股價下跌 謝金河點名這品牌成最大贏家

快訊

今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
【文．謝金河】

全球鞋業後浪推前浪。

這個禮拜，我把陪著我征戰多年的鞋子汰除，第一代的HOKA穿到現在，都沒有穿壞，倒是晚一年半的Nike鞋底開口，鞋面和鞋底的縫合裂開了，看起來是Hoka比較耐穿。

這些年，台灣是國際知名鞋廠代工重鎮，代表的品牌旺不旺？一定會影響股價。像是一直為Nike代工的豐泰，股價從254跌到91元。過去盛況空前的Hoka，這兩年有轉弱，今年股價下跌48.82%，也連累代工的來億，股價從538跌到222元。

全球鞋業後浪推前浪，過去叱吒風雲的老牌鞋廠都面臨壓力，像是Nike過去5年，股價下跌30.59%，愛迪達跌34.76%，Hoka的母公司Deckers，過去5年上漲200%，最有威力的是日本的亞瑟士，過去5年股價大漲1096.6%，Asics異軍突起，成為全世界的奇葩。

這些年，年輕人喜歡時尚的潮牌鞋款，各式各樣的鞋，隨著運動，穿戴，出現非常巨大的變化，像是瑞士的昂跑（On On）這些年在美國上市，股價一度暴漲，現在在45美元左右，市值有147億美元。

但最厲害的仍是亞瑟士，這家日本鞋廠在2023年8月市值破一兆日圓，24年7月破2兆日圓，這兩天又再突破3兆日圓！這是全世界鞋業最大的贏家！

