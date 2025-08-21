「追求自由人生…」他從口袋只有3萬出發 原本賺20%就賣掉 悟出飆股要一直抱

快訊

成長股投資專家陳喬泓從月薪 3.2 萬上班族起步，憑藉對投資的熱情與自我摸索的策略，一步步走向財富自由。示意圖／ingimage
【文．李炳漢】

對許多辛勤上班族而言，提早退休不再為金錢煩惱，是人生目標。然而，在有限薪水下，這夢想似乎遙不可及。成長股投資專家陳喬泓從月薪 3.2 萬上班族起步，憑藉對投資的熱情與自我摸索的策略，一步步走向財富自由。在《毛利小姐變有錢》節目中，他毫無保留地分享自己從零開始的歷程，以及從一次次挫敗中領悟關鍵投資心法，提供小資族抓住飆股的選股策略。

善用複利且不用融資

陳喬泓的投資起點並不順利，他形容當時的自己：「只是一名小美工，工作內容完全受限於老闆的指揮，只能當『老闆的手』，與嚮往的自由相去甚遠。」有一天他偶然在書店翻到節目主持人鄭弘儀的書，初次接觸到「複利」概念，頓悟到只要找到年化報酬率20% 投資方法，複利威力就能帶來財富自由。

2006 年，他向家人集資 20 萬踏入股市，兩年內在多頭行情中滾到 160 萬。但他在實戰中發現：獲利 20% 就賣出股票短線策略，讓他錯失優質股長線漲幅，並在金融海嘯中讓百萬獲利又歸零。這次重創讓他徹底檢討，反轉過去一貫操作邏輯；他認為最合理投資策略：「手中獲利股票在發出危險訊號前一律不停利，讓獲利持續成長，並嚴守停損。」更重要是他堅持不開融資，如此一來才不容易被市場滅頂。期間他不斷自學，鑽研投資大師及理財書籍近200本。

不受關稅及政策影響的內需潛力股

在全球貿易壁壘與地緣政治風險升高當下，外銷產業不確定性顯著增加。陳喬泓認為，投資目光可轉向以台灣市場為主的「內需產業」，這類企業營收較不受國際關稅與出口需求波動影響。他看好旅遊業的雄獅（2731）與電梯產業崇友（4506）。

他認為疫後旅遊需求報復性回升，加上台灣人口結構逐漸老年化，高端團體旅遊客製化服務成為銀髮族首選。這群消費力最強的族群，偏好品質與服務到位的行程，而雄獅正具備這樣的品牌與服務優勢。今年第一季雄獅 EPS 已達 4.54 元，法人預估全年獲利動能強勁。

他看好崇友核心競爭力在於電梯安裝後續的維修保養合約，占營收比重高達八成，如同「訂閱制服務」穩定且毛利相對較高。維修業務毛利率甚至高於新電梯安裝，使崇友能在景氣波動中維持穩定獲利。此外，台灣大量都更計畫與舊樓加裝電梯需求，也有機會提供成長動能，攻守兼備。

給小資族的投資心法：準備自己，而非預測未來

對資金有限，又希望透過投資翻轉人生的小資族，陳喬泓在《毛利小姐變有錢》節目中分享他的心法。他認為重點不是預測市場，而是做好準備，就像是不去猜測地震什麼時候來，但淬練自己別成為容易震碎的花瓶；與其耗力猜測市場漲跌，不如建立穩健風險控管機制，持續投入資金與心力。

他建議先設定明確長期目標，例如：追求年化報酬率 10% 至 15%，再養成紀律，固定從薪水中撥出部分資金投入市場；每月投入一萬元，時間累積也能形成可觀資本，同時也別忘了要持續學習，找到適合自己個性的投資方法，一旦確定方向，就要堅持執行。

陳喬泓說明，短期內或許看不到驚人成效，但只要持續三到五年再回頭看時，大多數人會感謝當初勇於開始的自己。投資自己，是提升認知與技能；投資股票，則是讓資產為你工作。兩者並行，正是小資族突破階級、實現自由的最佳途徑。

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

