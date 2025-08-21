平準金新制上路 11檔月配型ETF真假配息總體檢！投資人3指標買到好商品

【文．林怡妏】

高股息ETF因月配熱潮吸金，但雙位數配息率也引發「配息真實性」疑慮。 隨著金管會新指引上路，市場將迎來一場高息檢驗。

訴求提供穩定現金流的「高股息ETF（指數股票型基金）」向來深受存股族喜愛。尤其過去三年，在投信業者積極推動下，加上「月配型」ETF的推出，更讓市場資金趨之若鶩。而熱絡的市況也讓各檔基金力拚配發亮眼股息，根據證交所統計，目前21檔台股高股息ETF中，有4檔在2024年的年化配息率突破10％，其中復華富時高息低波更創下14.8％的年化配息率。

但這些動輒超過雙位數的高配息，也讓市場開始擔心，懷疑這些收益是否來自投資標的所創造的實際盈餘，或者只是業者透過資本利得與收益平準金堆砌出來的短期幻象？

檢驗真實獲利

高息基金恐現「校正回歸」

為落實金管會於2023年函示關於收益平準金的相關原則，投信投顧公會於今年7月4日發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，經由公會與業者討論後重新公告執行細則，讓業者有所依循，避免市場出現配息失真的亂象。

隨著新規上路，究竟哪些以高息為訴求的ETF，過往配息的參考意義可能面臨「校正回歸」，想必才是投資人最關注的焦點。

以這份指引的逐項原則來看，「原則一」規定，ETF的「實際配息率」不能超過「參考配息率」。所謂「參考配息率」即指ETF所追蹤指數的「當期總報酬率」減去「當期價格報酬率」，相當於指數的真實股利率。

從指引所公布的違規態樣案例中可見，過去因為對「參考配息率」缺乏明確公式，留給業者各自表述的空間，因此衍生各基金標準不一的現象。部分業者以基金追蹤指數「過去三年」的最高指數息率作為參考，亦有業者以基金追蹤指數「成立以來」的最差收益率等作為參考配息率。

指引中進一步舉例說明：「若指數Ａ在2024年第四季總報酬率為15％，價格報酬率為10％，二者差距為5％，亦即ETF的參考息率為5％。」換言之，對主管機關來說，假設某檔ETF為季配型，則參考配息率應為當月的指數總報酬率減去指數價格報酬率。

然而，此想法也引來業者異議。國泰永續高股息經理人游日傑指出，台股有除權息淡旺季，多數公司除息月分集中在6、7、8月，若以單月或單季數據作為「當期指數息率」，那麼，「淡季月分便可能出現參考息率為零的情況。」

富邦特選高股息經理人黃煜翔表示，若主管機關採最嚴格標準認定「當期」，在除息淡季可能出現參考息率偏低而無法動用平準金，倘若當時又遇上大額申購，就會變相傷害到投資人的權益。他認為，「不能因為要控管平準金的配發，就把當期的定義訂得過分嚴格，這樣有些矯枉過正。」

對此，投信投顧公會也在函令公布後隨即發放問卷徵求業者看法，多數投信業者皆認為，應採用「過去12個月」作為當期基準，「通常在看一檔標的報酬時，大部分會看過去一年，所以在算指數息率應該也要用過去十二個月去計算。」黃煜翔說。對上述意見，金管會目前仍在研議中，預料不久後即有定論。

若以業界普遍支持的「過去12個月指數息率」為基準來觀察，目前11檔月配型ETF中，僅復華台灣科技優息的過去12個月配息率高於指數當期息率。這代表此檔ETF的配息金額超過了指數實際產生的收益，而這些「多配」的資金源自哪些科目？對此，復華投信表示此檔ETF過去12個月配息來源主要以股息為主。然而實際檢視去年7月收益分配，其股利所得占比逾36％，另有逾52％來自資本利得，10.5％來自收益平準金。

圖／今周刊

新規定衝擊季配型

高息產品面臨調整壓力

接著，指引的「原則二」規定，只有當ETF在兩次配息期間「淨申購量增加到一定比例」時，才能動用收益平準金。此規定旨在恢復平準金「避免新資金稀釋原有股東股息」的初衷。

然而，指引中對於「一定比例」仍未明定。證期局對此解釋，比例的訂定屬業者內控機制範疇，各家在新產品送件時，仍會經主管機關審核。但本刊實際詢問多家投信業者，普遍表示，實務上多以10％為標準。若以此為檢視標準，今年7月11檔台股月配型ETF均未達到平準金的起用門檻。

那麼，下一步便是要檢視「原則三」所規定之收益分配優先順序。進一步來說，此規定要求業者在決定收益分配來源科目時，應優先配發股息、債息及資本利得，僅在達到收益平準金啟動條件時，才能使用平準金。

然而，過去部分業者「實際配發的股息或債息」相對於「可配發的股息或債息」比率較低，並在達到原先自己設定的收益平準金啟動標準後，便動用了收益平準金。因此，在此次指引中，主管機關進一步解釋，業者須依配息頻率估算優先科目的使用金額。以季配息為例，每科目須配發四分之一的資金，才可動用下一順位的資金。

從7月配息情形觀察，11檔月配型台股高股息ETF中，除了富蘭克林華美台灣ESG永續高息ETF，其餘各檔ETF收益分配來源幾乎全部來自股息所得。至於富蘭克林華美台灣ESG永續高息ETF，因其去年十月發行時已錯過除息旺季，另外自去年10月至今年7月基金首次配發股息前，台股大盤跌逾3％，資本利得有限，且七月受益人數暴增逾250％，便須動用平準金，最終形成「股利占27％，平準金占72％」的分配結構。

除了月配型ETF外，衝擊最明顯的莫過於配息率與配息金額較高的季配型ETF。若以新指引「原則一」檢視，台股六檔季配型高息ETF過去十二個月配息率均高於指數息率。其中以大華優利高填息三○超出約7％最為明顯。某業界人士透露，自己同樣是高股息ETF投資人，但已在本月初陸續獲利了結，因為他認為新制度上路後，現行配息率較高的季配型產品恐將面臨更大的調整壓力。

圖／今周刊

挑選ETF三準則

觀察組合、填息力與波動性

游日傑表示，過往業者配發股息時，作法各異，導致部分ETF配息水準常出現波動。此次公布的函令便是為了回歸收益平準金的初衷，「避免追求名目上過於誇大的高配息率，而犧牲穩定性。」他也建議投資人未來在選擇高股息商品時應著重三項關鍵指標：「投資組合的內涵」、「填息力與長期總報酬」，以及「股價的波動性」。

游日傑解釋，投資組合的內涵是指該檔ETF是否透過其投資配置，將資金投入「長期有資本增值潛力」的產業和公司。另外，填息力衡量的是ETF在配發股息後，其股價或淨值能否回復到除息前的水平。「雖然月配型商品因每月配發金額不多，較容易達成帳面上的填息，但投資人必須檢視『實際的填息』」。若股價長期下跌，即使因為每月配息金額很小而能「填息」，但長期下來總體價值卻不斷縮水，這樣的填息較不具實質意義。

黃煜翔則提醒，投資人應觀察高股息ETF過去股息分派和收益的分配來源。有些ETF配息率很高但主要配息來源是資本利得，然而，「特別是當前加權指數在相對高點，市場又存在諸多不確定性，資本利得的好光景，不見得能一路延續。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00878配息降到0.4，股價會跌破20元？國民ETF還能存股？從殖利率、總報酬到成分股，4大體檢抓漏

檳榔攤女孩1萬元起家做網拍，夜市穿小可愛、安全褲就直播，翻年營收3億女王：我沒讀書，但很敢試

美國要入股台積電？專家狠打臉：一句話「辦不到」！為何就算綁架1.2萬名工程師去英特爾也難成功？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】