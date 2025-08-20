鎖定放射治療商機 禾榮科強攻癌療利基！漢民科董座投資國產核子醫療

撰文‧譚偉晟

將在第三季底興櫃轉上市的禾榮科，因鎖定特殊放射治療設備、大股東漢民科技加持，備受市場期待。它能在歐美壟斷的醫療設備市場有所突破，成為台灣生技業奇兵嗎？

成立以來尚未獲利、今年前七個月營收僅3百多萬元的生技公司禾榮科技，股價為什麼能自去年11月興櫃以來，一路飆漲，甚至一度逼近千元？

其中一項原因，是禾榮科開發的放射治療設備，應用於硼中子捕獲治療（BNCT）這項正快速普及的癌症療法。根據調研機構GII報告，全球BNCT市場規模，可望從2023年的1.74億美元，擴大至30年的21.99億美元，2024年至30年間年複合成長率高達41.77％。

但讓資本市場看好這家醫療設備廠的真正關鍵，或許是持股禾榮科逾八成的大股東漢民科技。

全球僅五家 頂尖技術上榜

漢民科董事長，是曾在2016年將台股股后、半導體設備廠漢微科，以三十億美元高價賣給艾司摩爾（ASML）的黃民奇。儘管黃民奇本人並未掛名禾榮科任何職務，但光是這位半導體設備傳奇人物願意全力支持，就足以讓業界期待禾榮科能在新興領域，做出全球頂尖的儀器。

「目前，全球只有5家業者有能力開發BNCT設備，美、中、日、韓各一家，另外就是禾榮科。」禾榮科總經理沈孝廉表示。

BNCT技術的源頭，是原子科學。打從2010年，清華大學就開始運用校內的原子爐產生中子射線，治療預先服用含硼藥物的癌症患者。

然而，要病患往返醫院與大學校園多所不便，原子爐占地龐大，又不可能放進醫院，因此清大與工研院合作，探索適合進入醫院的「加速器型BNCT」。

2017年，雙方研究已臻成熟準備技轉時，黃民奇恰好得知這項資訊，積極尋找新投資機會的他，立刻決定拿出8億元成立禾榮科，投資這項已有治療實績的技術。

「漢民認識很多廠商，也會分享系統整合的經驗。」禾榮科研發工程中心副總經理陳韋霖說明，禾榮科藉此能很快找到適合的材料與部件供應商，確保開發進展，「像是我們需要的加速器，用國外廠商既有的型號，就可以滿足。」

2019年，禾榮科產品開發完成、進入建置的階段。為確保獲得數據、替未來對醫院銷售鋪路，禾榮科四處探詢願意提供試驗場地的醫院。但當時禾榮科的設備尚未通過驗證，一開始處處碰壁。

「那個時間點，剛好中國醫大在竹北有塊地要規畫。」沈孝廉回憶，當時黃民奇決定親自出馬，說服中國醫大董事長蔡長海攜手合作，由禾榮科投入資金，建置第一套加速器型BNCT設備。

運用中國醫大新竹附醫內的設備，並採用恩慈療法等方式收病患、取數據，逐漸累積成果，截至今年8月，已治療上百位癌末病患。

輻射殘留少 治療效率贏日美

「我們的設備，每次照射完後只要等10分鐘，人員就可以進入。」沈孝廉解釋，由於放射治療會產生輻射殘留，國際大廠設備進行治療後，通常須等待兩個小時後，才能放行人員進入，而禾榮科在材料選用、中子能量調節上的獨門設定，則能減少殘留輻射。

沈孝廉指出，這讓禾榮科自信能在相近的價格上，與日、美大廠競爭，「同業可能一天只能做兩位病患，我們能治療6到8位。」

為了布局臨床試驗、擴大收案來源，黃民奇去年還自掏腰包，拿出12億元將一套設備捐贈台北榮總。去年6月，禾榮科也取得衛福部食品藥物管理署（TFDA）的醫材許可證，與日本住友重工，成為國內唯二具有加速器型BNCT設備醫材資格的業者。

只不過，要做到搭配藥物的完整治療方案，禾榮科仍須完成臨床試驗，並朝美國食品藥物管理局（FDA）藥證申請前進。目前禾榮科針對腦瘤與頭頸癌的一、二期各項臨床試驗，仍在收案階段，「東南亞、東北亞，我們都會去（收病患）。」沈孝廉說明，透過自行開發的藥物，目標是明年底先取得TFDA的國內藥證。

對於外界關心禾榮科何時能有穩定營收。沈孝廉則回應，未來目標是在臨床試驗有具體進展後，積極開拓全球市場、打破由歐美盤踞的醫療設備領域；短期內恩慈療法的收費，也可望貢獻營收。

黑木投資合夥人羅敏菁分析，因為日本、中國都有自行做出設備的能力，作為後進者的禾榮科，布局重點應該瞄準越南、泰國等東南亞國家，並以價格優勢作為競爭力核心，從公司的收案範圍，也可看出禾榮科對東協市場的期待。

