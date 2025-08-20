中信銀發卡量狠甩玉山、統一伺機壯大icash！辜仲諒、羅智先聯手發卡背後盤算

撰文‧梁任瑋

為了打造更強大的 OPENPOINT生態圈，統一集團將集中資源，陸續終止與各家銀行發行的聯名卡，並由中國信託獨家發行一張全新的集團聯名卡，將使國內信用卡市場再度重新洗牌。

8月21日，中國信託銀行董事長陳佳文與統一企業集團董事長羅智先聯袂宣布，發行「中國信託uniopen聯名卡」，為信用卡市場投下一顆震撼彈。這張聯名卡預料將一舉讓中信銀的總發卡量突破千萬張大關，甩開緊咬不放的玉山、台北富邦銀行等追兵。

自從2023年5月，公平會同意統一併購家樂福之後，市場就預言，家樂福聯名卡將成為市場必爭的搶手貨。果不其然，羅智先挾著集團龐大的流通零售事業，包含7-ELEVEN、家樂福、星巴克、康是美等，組成「史上最大聯名單位」，透過與中信銀聯手，打造首張卡友可權益自選的聯名卡，共同創造點數經濟生態系。

中信花三年功 辜羅頻互動

中信和統一的淵源極深，早在2003年，中信金迎娶隸屬統一集團旗下的萬通銀行，一舉讓中信銀分行數從50多家增至102家；更重要的是，中信銀日後獨家取得統一超商全台分店設置自動櫃員機（ATM）的權利。20多年來，隨者統一超分店數逐漸成長，中信銀在超商的ATM據點已超過7千處。

如今，放眼國內銀行信用卡排名，前五大發卡行分別為中國信託、玉山、台北富邦、國泰世華及台新銀行。擁有momo電商平台的富邦銀，與統一在零售業務上存在競爭關係，雙方難以合作；而國泰世華已停止聯名卡策略，轉而主打CUBE卡。至於積極推動與新光金控合併的台新，原本也積極爭取，後則因內部忙於新新併整合，無暇顧及這塊大餅。

事實上，中信為了與統一集團合作發行聯名卡，已下了3年功夫，大股東辜仲諒甚至親自出馬，頻繁與羅智先餐敘談合作。「辜董與羅董頻繁互動，最終促成了這場備受矚目的強強聯手。」統一集團高層透露。

如今拍板定案，原發行家樂福聯名卡長達14年的玉山，無疑是受傷最重的一方。

銀行業者分析，由於家樂福聯名卡發行數高達一百四十餘萬張，是國內發卡數「百萬俱樂部」前五強之一，中信發行uniopen聯名卡之後，恐將衝擊玉山發卡總數。

不過，玉山也並非毫無準備。2023年統一集團收購家樂福後，玉山就已預感到合作難以延續，於是提前部署，2024年推出「玉山Unicard」應戰，並以創新的訂閱制回饋方案，力圖提高卡友續卡意願，陸續將家樂福聯名卡持卡人轉換為玉山Unicard，同時透過熊本熊卡、U Bear卡等熱門卡，力圖穩固其地位，估計至目前為止轉換率約75％。

中信與統一將透過這張聯名卡共同打造全台最大的「零售金融生態圈」。中信銀內部評估，以中信銀過往的能量，透過家樂福、星巴克等通路，預計新聯名卡發卡量「至少2百萬張，多則3百萬張，屆時發卡量絕對可一舉突破一千萬張」，中信銀也將因此在消費數據、客戶黏著度上建立起難以跨越的「護城河」。

此外，統一集團未來旗下電子支付工具icash動向也值得注意。長久以來，icash與中信在聯名卡、行動支付等領域已有深厚合作基礎。從早期的icash聯名卡到近期icash Pay串接中信行動銀行App，雙方在會員導流與支付服務上一直有緊密互動。

統一觸及金融相關事業合作

icash作為統一集團「OPEN POINT生態圈」的核心，其最大價值在於串聯集團龐大零售通路，打造「點數經濟圈」，如今透過與中信銀發行聯名卡，有意將icash功能從單純的點數累積，擴展到支付、信用循環等金融服務，為OPENPOINT生態圈注入新活水，藉此深化會員忠誠度。

消息來源透露，羅智先與辜仲諒接觸談判聯名卡合作時，也談及將icash、統一證等金融相關事業與中信銀進一步合作的可能性。市場盛傳，入股可能是其中一個選項。

中信金併購新光金宣告破局後，已另闢蹊徑擴張金融版圖，與統一集團是否有進一步合作，值得觀察。

可以肯定的是，「未來3至5年，中信銀行稱霸國內信用卡市場已經毫無懸念了。」一位熟悉信用卡市場的金融業者指出，中信結合統一集團零售通路的消費生態圈，將形成一道難以跨越的門檻，讓其他銀行難以望其項背，短期內競爭者將更難挑戰它的霸主地位。

