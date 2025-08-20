漁電共生為何變雙殺？養殖戶憤慨：規定說改就改、案場3年原地打轉

撰文．今周刊編輯團隊

7月上旬，丹娜絲颱風重創南台灣，嘉南魚塭滿目瘡痍。順著台84線，穿過沿途被颳倒的「路障」，來到位於台南學甲的南瀛養殖生產協會。

眼前15口魚塭的主人、協會理事長蔡阿玉滿面愁容，投入養殖30多年的她，早已見慣風浪，此刻讓她煎熬的，不是颱風攪局，而是一場比天災更不可測的「人為風暴」。

颱風過境幾周前，農業部召開了一場閉門會議，將行之有年的漁電共生案場鋪排光電板規則推翻。一紙會議紀錄，讓「阿玉姊」手中正在跑行政流程、快走完最後一哩路的案場，極可能被迫退回重新設計，開工遙遙無期。

2019年，政府關閉農地變更大門，換軌力推「漁電共生」，作為地面型光電的發展主力。阿玉姊起初對光電極力排斥，直到自己認真爬梳資料，研究光電板、基樁和設備，發現只要案場規畫得當，漁電可以共存互惠。

為了不被光電業者主導開發案，她帶著南瀛養殖協會漁民，自行規劃設計案場，挑選合適的光電業者合作，努力催生全台第一座由漁民主導的漁電共生案。原本，阿玉姐期待3年內作出示範案場，讓各地養殖協會參考新的漁電模式。

諷刺的是，3年多來，因為法規不斷變動，地方審查無限上綱，她的案場至今仍被卡案，遲遲無法動工。

「規定一改再改，完全漠視漁民的權益，我們這些努力配合綠能政策的人，過程多辛苦，案子到現在還被層層卡關，政府放我們自生自滅。」阿玉姐深嘆一口氣，參與漁電共生至今，她自覺漁民的努力，不斷被政府踐踏，「現在我們的處境是前方沒路，後方也無退路。」

阿玉姊的憤慨與不平，不過是漁電共生政策推行5年來，眾多血淚故事的冰山一角。

在能源轉型政策下，政府訂出2025年太陽光電設置量達20GW的目標，其中漁電共生扛下4.4GW重責。然而截至2025年6月，總進度僅22.7%；政府劃出的2萬公頃漁電專區、4700公頃「先行區」，至今併網面積不到8%，只施作完成362公頃土地。

政府勾勒的那張漁電美好藍圖，如今像是一場幻影。

若將視角轉向各個縣市，會發現全台漁電案場，幾乎都面臨卡關困境。許多案件因農業單位審查過嚴，動輒延宕兩三年；即使併網後，仍面臨繁複的「養殖事實認定」查核。

漁民被要求照養殖經營計劃書行事，不能隨意更換物種，不能任意停養，還得達到產量標準，「最近有漁民的太太生病，要求暫時停養幾個月，但我們卻不能放行。」業者兩手一攤無奈大嘆，現實難處就是政府不允許停養，為了不讓整座案場被撤照，即使不通情理，也只能硬著頭皮履行義務。

地方政府極盡所能刁難案件，是因光電弊案頻傳，基層公務員為求自保，乾脆不蓋章、不核准，導致行政審查停擺。一名外商業者氣憤說，台灣法令一直變動，農業單位不斷扯綠能後腿，「如果連主力發展的漁電都被堵死，到底還能做什麼？台灣政府若不想推光電，請明確告訴外資，不要叫業者來投資，又坑殺我們！」

本應提升養殖產業、吸引青年返鄉的漁電政策，如今重重壓垮漁民與業者。政策方向不明確，中央、地方執行標準不一，讓原本有機會共存互惠的漁電共生，走向「雙輸」局面。

如同一再被颱風與豪雨重創的嘉南漁村，國內綠能政策也在一次次重擊下搖搖欲墜，此刻台灣就像站在失序的十字路口，不知這台綠能大車將開往何方，需要掌舵的政府給出明確指引。

