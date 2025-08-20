川普揚言300%半導體關稅 環球晶為何老神在在？被蘋果指名合作 徐秀蘭揭關鍵

【文．黃靖文】

232調查尚未出爐，美國總統川普卻預告，將針對半導體與其製品、製造設備，課徵超過100%的稅率。 矽晶圓供應商環球晶(6488)已搶先卡位，董事長徐秀蘭直言，公司具有「環球優勢」，即便半導體關稅上路，美國客戶反而會因此優先考慮環球晶產品。 徐秀蘭直言，美國現有最新的12吋矽晶圓廠，是21年前建造。環球晶在德州落成的新廠，目前已開始送件給客戶驗證，明年起美國市場將成公司營收成長的重要動能。 值得留意的是，蘋果執行長庫克在與川普的會面中，特別點名環球晶為十大供應鏈之一。 徐秀蘭直言，這並非2家公司首次合作，過往都是透過台積電、德儀等方式間接供應，這次蘋果想特別強調「美國製矽晶圓片」，未來是否會透過簽約或其他方式，鼓勵蘋果供應鏈使用環球晶產品，未來將討論。

櫃買中心周一舉辦(8/18)業績發表會，邀請環球晶(6488)、中美晶(5483)等說明公司營運狀況。其中，由於對等關稅談判正在進行，加上美國232調查，劍指半導體、多晶矽而來，法人格外關注兩家公司看法。

環球晶2025年第2季營收寫下160億元，季成長2.7%，為歷年同期第三高。上半年營收316億元年增3.9%，同樣是歷年同期第3高。第2季每股盈餘為3.52元、累計上半年6.56元。

端看數字，表現雖不比過去幾年亮點，環球晶強調，主要是近年在多國擴廠，攤提成本增加，影響公司毛利率。

川普揚言對半導體徵300%稅率 環球晶為何沒在怕？

環球晶於2022年響應美國晶片法案，宣布將對美投資千億美元，建造矽晶圓產線。徐秀蘭直言，美國原有12吋晶圓廠，是21年前建造，當年並沒有奈米級的先進製程，未來，環球晶圓將擁有美國境內唯一的先進12吋廠。

徐秀蘭指出，若232調查出爐，半導體關稅出爐，對海外進口矽晶圓的客戶帶來成本壓力，就會優先考慮環球晶在美國生產的晶圓片。只是，由於目前結果未定，因此仍較難評估。

環球晶美國德州新廠已啟用，產品已陸續送樣，另於密蘇里州的MEMC LLC同樣進入送樣，是美國唯一的先進SOI晶圓生產線，預計2025下半年至2026上半年，開始貢獻營收。徐秀蘭指出：「未來美國將成為公司重要成長動能來源。」

美國建廠成本粗估多台灣4倍… 晶片法案+大而美方案也難補足

環球晶2025年第二季毛利率為25.8%，上半年毛利率為26.1%，明顯低於過往水準。徐秀蘭坦言，主要正是因為在各國建廠，因此這兩年都會處於折舊攤提較高的狀況。未來，補助金會成為固定資產減項、改善毛利率。

根據美國晶片法案，環球晶將獲得4.06億美元補助，目前已獲得2億美元補助、2025年還會有25%的稅負補貼。此外，由於美國川普提出「大而美方案」，預計2026年將有稅負補貼將提高至35%。

只是，在美國建廠的成本遠高於其他國家，尤其與台灣相比粗估高出4倍，徐秀蘭舉例，在美國不論建造無塵室、超純水的技術工人相當難找，即便之後美國建廠的學習曲線，讓成本慢慢降低，但成本依舊仍會高於台灣2倍。

蘋果點名十大供應商 環球晶赫然在列

此前，蘋果執行長庫克前往白宮，與美國總統川普共同召開記者會，宣布加碼投資美國千億，更羅列十大供應商，其中，環球晶赫然在列。其實，環球晶近年美國投資金額也超過千億，投資金額在台廠僅次於台積電。

徐秀蘭說明，此次是蘋果主動宣布，其實過往環球晶的產品，一直透過台積電、德儀等公司，間接供貨給蘋果，雙方並非首次合作。

只是，蘋果公司這次特別強調，將使用美國製造的矽晶圓片。因此，未來是否會有鼓勵措施或是簽訂合約，鼓勵蘋果供應鏈使用環球晶美國廠生產產品，仍在討論中。

12吋晶圓需求爆發

對於全球半導體景氣展望，徐秀蘭點出，未來3年預計將有59座新的12吋量產晶圓廠投入營運，使總數在2028年達到249座。全球12吋晶圓產能預估將以7%的年複合成長率成長，至2028年達到每月1,110萬片。

環球晶指出，主要成長動能，來自先進製程產能（7奈米及以下），預計至2028年將從每月85萬片，增加至140萬片，年複合成長率約14%。其中，受惠AI需求強勁，2奈米及以下的產能可能大幅增加。

隨環球晶持續擴充產能，擴廠前12吋晶圓占產品組合與營收約50%，未來可望提升至67%。

