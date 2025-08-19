鴻海一度站上200元！AI伺服器上季營收增60% 楊秋瑾：AI是長期成長趨勢

【文．劉煥彥】

鴻海（2317）受惠AI伺服器業績大增逾60%，不僅今年第二季總營收年增16%至1兆7934億元新高，同期淨利更翻揚27%至443.61億元，每股盈餘3.19元。 鴻海股價近期穩步攀高，在截至本周四（14日）的過去一個月累計翻揚24%，周四盤中一度站上200元大關，終場以199.5元作收。 首次出席法說會的鴻海輪值CEO楊秋瑾表示，從AI伺服器事業的強勁表現可以看出，AI相關業績「不只是一時的榮景，而是長期的成長趨勢」。

鴻海估計，本季AI伺服器機櫃業績將季增300%！

鴻海周四的線上法說會中，最令人振奮的消息，就是AI伺服器事業依然強強滾，不僅上季營收年增逾六成，預計本季年增更將加速超過170%，而且第三季光是AI伺服器機櫃的營收季增可望高達300%。

因此，鴻海樂觀預估，AI伺服器全年營收將超過兆元台幣，意味光是這塊業務就將創造鴻海將近1/7業績。

談東元合作案，楊秋瑾：進一步提升在AI伺服器供應鏈的附加價值

楊秋瑾在法說會中表示，AI伺服器的強勁需求是一直未改變，「而且是持續在加強」，其中多家大型CSP（雲端服務供應商）的資本支出展望持續調高，且各國政府的主權AI專案也陸續展開，顯示整個AI的產能跟產業，都處於供不應求，而鴻海正積極大建產能以滿足快速攀升的市場需求。

對於近期與東元共同宣布的合作案，楊秋瑾說明，雙方策略結盟「進一步提升公司在AI伺服器供應鏈的附加價值，希望從原本的AI伺服器製造跟整櫃交付，延伸到模組化資料中心的建置，這樣可以提供客戶更完整的解決方案」。

在AI伺服器生產的市佔率方面，鴻海一直是主要客戶新產品的共同開發夥伴，確保鴻海能參與下一代、下下一代產品的開發，「每一次AI伺服器機櫃迭代，都提供我們新的機會，可以取得新客戶、新訂單」。

「從中長期來看，模組化資料中心的發展趨勢，也有助加快AI伺服器機櫃出貨進度，預期隨著整個市場規模擴大，我們產能的提升，以及在AI伺服器領域的市佔率，都將會持續提升。」

鴻海將持續擴大在美國伺服器產能

楊秋瑾在回答法人對於美國布局提問時表示，目前全美12個州都有據點，業務涵蓋了四大產品的領域，在德州與威斯康辛州都有伺服器的製造據點。

「依照AI伺服器未來這兩年的能見度，我們將持續在德州、威州繼續擴產，包含AI伺服器、液冷測試等產能。另外我們在加州及俄亥俄州的廠區，都會增加雲端網路相關的產能，透過這些佈局來滿足客戶的強勁需求。」

「越來越多客戶自行開發ASIC解決方案，與GPU相匹配」

對於外界矚目的AI伺服器業務，除了大家熟知的輝達資料中心，還有部分業者的ASIC資料中心業務，對此楊秋瑾說明，2024年AI伺服器營收有兩成來自ASIC的解決方案。

「高單價GPU AI的伺服器（業績）是快速成長了，但ASIC市場本身也在快速成長，它的絕對營收金額依然非常可觀。我們很早就開始承接客戶自己研發的AI晶片伺服器，目前跟主要CSP客戶都有ASIC伺服器（晶片）的合作。」

「我們提供的不僅是伺服器，其實從主機板、伺服器到機櫃系統，整個垂直的服務我們都在做，這就是我們的核心競爭力，也是客戶現在最看重的價值。」

「所以，除了提供美國產能，我們也在建置液冷測試系統，要滿足客戶在下一代液冷ASIC伺服器系統的生產需要。我們看到一個非常明確的趨勢，就是GPU需求大幅增加的同時，也會有越來越多客戶自行開發ASIC解決方案，與GPU相匹配。」

「在客戶方面，我們ASIC客戶基礎不斷擴大，這兩年都增加新客戶、新的ASIC專案。基於我們在技術產能、客戶關係的優勢，預期我們在ASIC AI伺服器成長性，會優於產業的平均。」

