台灣大學生程度越來越差？李家同：時代已經變了「別再倚老賣老，看扁年輕人」

年輕人真的各個都是草莓族、吃不了苦？大學錄取率97%，人人都有學校唸，難怪大學生程度越來越差？對於社會上普遍唱衰年輕一代，靜宜大學前校長、清大榮譽講座教授李家同有話要說。

「我們不要倚老賣老，看扁青年人」李家同在臉書發文指出，台灣有一個很特別的現象，年紀大的人喜歡吹噓自己的一代，也同時數落下一代的不是。我一開始發現這個現象的時候，是有人來訪問我，他提出兩個問題：第一、現在的年輕人都是草莓族，怎麼辦？第二、現在的年輕人很不容易找到工作，怎麼辦？

李家同表示從不認為台灣的年輕人是草莓族，因為在我們的社會裡，大多數的年輕人能夠找到工作，已經偷笑了。

老一輩人的學問 很多都已經落伍

另外，也有很多年紀大的人說年輕人的學業程度越來越差，他們往往指的是大學生的程度。在很多年前（在他念書的時候），台北只有台大、政大和師大，台中只有東海大學，台南有成功大學，所以大學生的程度當然是會很高的，因為進大學相當不容易。

可是普設大學以後，有些大學生的程度必然比不上過去「這不能責怪下一代」。他常常想，台灣現在之所以能夠在世界上立足，有產品可以銷到世界各地去，如果沒有年輕人的參與，這是絕對不可能的事。

他也指出老一代的人也許曾經有過還不錯的學問，但是也必須承認自己的學問很多都已經落伍了。就像他在大學中所學到的電子學，和現在電機工程師在職場裡所用到的電子學，完全不同。

科技變化超快 年輕人要面臨多重挑戰

李家同更表示現在的科技變化非常之快，學生在學校裡學到的技術，畢業後不久就會被新技術所取代，所以我們的年輕人必須能應付這種挑戰。前些日子，他忽然心血來潮，問問學生在做什麽。結果發現他們所做的，都是在畢業以後所學到的，也就是說，我們的下一代很能夠吸收新的知識。這是我們老人應該感到慶幸的事。

「我們老人的確對國家有過一些貢獻，但是時代變了，火炬已經交給了下一代」，他並表示老人之所以能夠安享天年，乃是因為年輕人在打拚。他們面臨嚴峻的挑戰，還要應付嚴重的壓力，我們應該鼓勵他們。

