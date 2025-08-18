台灣進第3波投資大浪！謝金河籲「化被動為主動」組投資美國台灣隊

文．謝金河

台灣進入關鍵的第三波投資大浪。 今天下午詳細讀完財訊雙週刊的封面故事報導，這期從投資美國的角度深入調查報導，標題是：跟著美國再偉大！台商轉骨時刻！非常值得大家深入研讀。 川普揮舞著關稅大旗，全世界都慌亂手腳，台灣甚至演成政黨攻防的戲碼。其實，川普的關稅戰有兩大主軸，一個是川普要打開市場，全球主要國家都要對美國零關稅，台灣恐怕逃不掉。另一個是川普要求全世界投資美國，他要各國以企業投資及政府採購來換低關稅。

例如，阿拉伯聯合大公國宣布投資採購1.4兆美元，卡達1.2兆美元，沙烏地阿拉伯6000億美元，歐盟投資6000億美元加7500億美元的能源採購，日本是投資5500億美元，6000億美元採購，南韓投資3500億美元，採購1000億美元天然氣，連馬來西亞也宣布直接投資700億美元及採購1500億美元⋯⋯

不管是主動還是被動？全世界各國相繼宣布大規模的投資美國行動。台灣除了台積電宣布1650億美元外，台灣可能要有心理準備，加碼投資美國，與其被動被川普政府要求，不如主動提出相對備案：投資美國台灣國家隊！

從1990年以來，台灣已經經歷過兩個大波的脫胎換骨，第一波是1990年前後的大西進，1989年六四天安門事件，西方世界撤離中國，台商卻全力挺進。90年代的深圳東莞，石碣，長安，惠州等地都是荒煙漫草，中國工資便宜，勞工勤奮，土地半買半相送，加上稅負的五免三減半，台商奮力耕耘，迅速翻轉中國經濟，很快中國成為世界工廠。

我記得1996年前後，章家敦出了一本書，書名是「中國經濟即將崩潰」，李前總統找我去問我的看法，我說中國會快速崛起，可能會好卅年！李前總統聽完很不高興。

這股西進狂潮一直到2017年前後！90年代最具代表性的投資是郭台銘在深圳龍華建立龐大的生產基地，我忘了哪一年去看剛剛建廠的龍華廠，我對郭董的辦公室鐵椅子留下深刻印象。

因為西進，很多台商企業由小變大，西進帶給台商空前機遇。不過也衍生一些後座力，企業的投資都在中國，台灣的人流，物流，金流全流向中國，台灣呈現被掏空狀態。於是小英總統當家後推出台商回台投資三大方案，執行這個計劃的靈魂人物是經濟部長到行政院副院長的沈榮津。

台商回台投資三大方案到現在仍然持續中，共有1680家台商回台投資，金額達2.546兆元，台灣因為台商回台投資又壯大實力，台股在2020年相隔卅年後終於越過1990年高懸卅年的12682，台積電也是在這一年搖身變成台灣的護國神山。

這一次的大浪，主題是投資美國，這是台商幾十年不敢想像的事。投資美國門檻很高，一般中小企業想都不敢想。但是經過西進及投資台灣兩波大浪後，台商羽翼漸豐，除了台積電，鴻海，緯創，緯穎，光寶科技，和碩，英業達，台達電，及環球晶，帆宣，漢唐等都已經宣布在美國投資⋯⋯

其實賴總統可以把這些台商邀集在一起，公開告訴川普政府，投資美國台灣隊已經成型，台灣可以繼續以台商回台三大方案的版本，在融資，租稅等給投資美國的企業優惠，獎勵！

川普用保護主義，正在重塑世界經濟版圖，今年以來，企業宣布在美國投資100億美元以上的項目，金額已達到2.5兆美元以上，川普要打造的戰略產業，包括Ai資料中心，半導體，記憶體，製藥，能源，重電，iPhone製造⋯⋯

這些產業都是台商的強項，台灣應該要主動出擊，而不是被動回應！投資美國一定比西進更困難，但值此歴史關鍵時刻，這是卓越台商再創奇蹟的機會。90年代以來，大家對中國概念股耳熟能詳，接下來是台灣會誕生很多的美國概念股！

台灣進入關鍵的第三波投資大浪 今天下午詳細讀完財訊雙週刊的封面故事報導，這期從投資美國的角度深入調查報導，標題是：跟著美國再偉大！台商轉骨時刻！非常值得大家深入研讀。 川普揮舞著關稅大旗，全世界都慌亂手腳，台灣甚至演成政黨攻防的戲碼。其...

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

2025重陽敬老金最高領2萬！領取資格、領多少、何時領…全台重陽禮金發放資訊一次看「北市有加碼」

0050 V.S主動式ETF新秀00981A該買誰？3個月能漲3成，施昇輝解析：3種人沒懸念選它

月領4萬「不用投資」只做一件事：65歲戶頭超過700萬！退休金3本帳怎麼算一次看

0056、00878接連降息，下一檔00919？她靠1招「滾動式調整」，3年存股450萬：配息現金流缺口這樣補

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】