高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！7檔AI黑馬出列

受惠AI伺服器的強勁需求，帶動相關科技概念股掀起上漲狂潮，連成功轉型的AI傳產供應鏈也開始發動漲勢，專家分享後續尚有表現空間的口袋名單。

台股AI伺服器概念科技股漲勢不衰，「賣鏟子」的傳產供應鏈也接棒成為「AI黑馬」，例如南亞（1303）、定穎投控（3715）都因旗下產品切入AI領域，近來漲勢凌厲最高超過五成。專家認為，除了「AI科技正規軍」，這些提供鏟子給淘金者的傳統台股，基期相對低，的確有機會成為轉機黑馬。關鍵是，哪些是未來還有漲勢空間的低基期、AI傳產轉機股？

操盤贏家、資深分析師陳榮華端出的口袋名單，首選南亞、富喬（1815）、建榮（5340）、東元（1504）4檔個股。

隨著AI伺服器平台從GPU轉向AI ASIC，高階材CCL（銅箔基板）、玻纖布材料展現強勁的需求，特別是Low Dk與Low CTE（T-Glass）高階布等，是富喬、建榮、南亞入選的重要底氣。

富喬、建榮大啖玻纖布訂單

市場預估，今年M8等級CCL需求年增三倍，但高階玻纖布供給僅年增1.5倍，加上日廠日東紡集團將產能轉往更高階的Low Dk2，使得Low Dk玻纖布供貨更緊俏。

目前富喬在高階Low Dk八○○G交換器及M8高階CCL需求產品已通過客戶認證，下半年將提升高階Low Dk產品出貨比重，可望從目前的20％提升逾50％，這也讓富喬的營運去年終於「虧轉盈」，EPS（每股稅後純益）達0.13元。

今年在最大客戶、CCL大廠台光電強力拉貨下，富喬積極擴充產能與提升高階產品占比，接下來成長潛力值得關注。法人預估，明年富喬營收可達50.26億元，毛利率以24.38％估計，EPS上看4.63元，目標價至少70元。

建榮工業則是日東紡在台灣的重要子公司，主力產品為電子級與工業級玻纖布，雖然公司沒有自有紗廠，必須仰賴集團另一家福隆提供NE玻纖紗，因此毛利率表現長期低於同業富喬。

但在母公司日東紡支持下，建榮今年第四季預計將完成設備更換，未來高階產品生產力可望明顯提升，高階產品營收占比有機會拉升到50％以上，營運可望隨之好轉，建議布局價位44元，目標價上看57元。

而南亞轉型跨度更大，在電子材料經營首見成績，旗下銅箔基板、玻纖布都是AI伺服器PCB（印刷電路板）所需的關鍵材料，加上化工本業出現止穩跡象，EG（乙二醇）主要生產廠商採取減產保價措施，也有助減緩供給過剩壓力，預期虧損不再擴大，使南亞具備轉機向上的動能。

目前南亞的電子材料營收占比已突破四成，股價淨值比在0.8倍歷史低點，股價基期相對較低，建議35元附近布局，目標價先看45元。

至於受惠於川普「美國製造」政策、在美國擁有馬達產品20％市占率及在地工廠的東元，成功切入美系CSP包括谷歌等資料中心工程，建置容量達178MW。隨著鴻海入股10％的結盟力道，可吸引更多CSP客戶。

據估計，美國資料中心用電量未來十年年複合成長率18％，換算下來，東元可切入的市場規模達1820億美元。法人預估，東元今明兩年EPS分別為2.91元與3.23元，建議布局價位50.8元，目標價上看65元。

中興電成台電標案大贏家

資深分析師蘇威元則點名看好中興電（1513）、長興（1717）、華新（1605）三家公司。

蘇威元分析，中興電是台灣唯一的高壓GIS（氣體絕緣開關）設備商，直接受惠台電強韌電網計畫及海外市場需求，GIS用以取代傳統的開關設備（AIS），近年台電陸續釋出的345kV和161kV GIS標案幾乎均由中興電得標，以21倍本益比估，目標價約185至195元。

而長興不但是CCL製程所需的環氧樹脂最主要供應商，也是「特用化學材料」供應要角，隨著PCB製造（包括CCL）的需求放大，可穩健貢獻獲利，加上旗下小金雞子公司長廣精機（7795）已於7月21日送件申請股票上市，雙重利多下，建議在26元附近逢低承接。

至於華新，受惠於強韌電網計畫、銅價上漲與AI用導線材需求持穩的拉抬，電線電纜部門業務表現穩健，接單維持穩定成長，股價淨值比0.64倍左右，目前股價實屬低估，建議20元附近可逢低承接。

