一場好戲演100場是必須的！《人間條件》意外成功 綠光劇團轉型往哪靠攏？

綠光創藝宣告全面企業轉型，從單一劇團，成為「創作、投資出品、品牌經營與整合」的文化內容平台。 2025年下半年起，綠光創藝將推出3大戲劇計畫，包括綠光劇團《八月，在我家》、嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》、 C MUSICAL作品《小王子》、《My Bucket List》、《砰——》，都由綠光創藝擔任出品單位。 同時，積極引進韓國TOP10的音樂劇，企圖建立從內容製作到觀眾經營的完整生態鏈。

綠光創藝董事長吳念真表示，自從綠光於2022年公司化後，一直在思考能否更多角性經營，「這幾年一直在忙，都沒有去做。」

直到去年，終於將構想化為現實，加上資金到位，於是引進年輕劇團、共同合作，「他們的製作及宣傳資源都不夠，綠光有一定的會員，當他們在製作時，缺少什麼，我們站在長輩的立場，儘量提供可能的協助。」

劇場有其魅力 內容好、觀眾就出現

綠光創藝董事雷輝指出，台灣的劇場還有很大的空間可以開發，「過去台灣觀眾為何不走入劇場，不是觀眾的問題，是內容的問題。」

「像吳導說的，除了戲要好看，還要很多人都看得到。」為此，綠光創藝投資嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，他說明，團隊看完這齣戲時都覺得很不錯，故事也很符合綠光的族群。

今年度C MUSICAL也將加入綠光大家庭，雷輝說明：「我們相信綠光出品的東西，一定會達到某個水準；只要找到對的族群，內容是好的，我個人對劇場還是非常有信心的。」

他強調：「劇場的氛圍、表演形式是無可取代的，過去幾年線上平台提供很多影片，在家就能觀看，但如果去百老匯、倫敦等劇場，疫情後票房仍然在成長。」

「很多人還是想要走到劇場，享受劇場的氛圍，這是無法取代的，有它的魅力。」他認為，台灣在劇團仍有很大的發展空間，這次和2個很年輕的團隊合作，會共同開發出好的內容並找到對的觀眾群。

一場好戲演100場 是必須的

雷輝表示，和劇團的合作未來會有商業性的演出，不只是在北、中、南演出 7~8場就結束，還要做到一定的規模。

「綠光首演是25~30場，未來要百場。」他強調：「一齣好戲100場是基本的要求，我相當有信心可以，像《小王子》已經演出99場。」

不過，他說明：「定位為100場為商業性演出，不是一年就要做到，可以花2~3年。」

「我們想協助台灣的表演事業真正變成是一個產業，公司才能維持50年、百年。」

《人間條件》吸粉無數 和兩新劇團合作

綠光創藝內容開發總監吳定謙表示，將綠光創藝變成平台是吳念真想做的事，「《人間條件》是個很意外的成功，推出1時並不知道會有1~8。」《人間條件》的成功，讓綠光擁有許多粉絲，有餘裕可以完成更多想法、做更多事。

他說：「台灣劇團的困難是只有1、2周檔期，演完就再也不見，這是相當可惜。」他希望能協助創作者，從概念孵出作品，並將台灣好的作品輸出到日本、東南亞等國。

「做內容開發很像在養小孩，每個作品都是不同個性的孩子，可以給他們一些指導，會發展出更好的部分；我們能做的就是陪伴，陪伴熱愛劇場的創作者，陪著他們的作品一起長大。」

他舉例，C MUSICAL已了10多年，持續引進韓國音樂劇作品，「在韓國，音樂劇真的走入人們生活，希望有一天在台灣也能發生。」

他以《小王子》為例舉出，從2022年引進台灣後，即將在高雄演出第99場。因為小王子迷很多，吸引70%以上從來沒有進入劇場的人來看戲，不喜歡看音樂劇的人進場。

綠光劇團表示，除了經典演出的《人間條件》系列，持續重演並維持票房之外，綠光創藝透過出品與投資，積極拓展觀眾輪廓、開發分眾市場。預計於2027年推出全新原創年輕品牌，聚焦年輕觀眾與跨界合作，進一步打開劇場的分眾市場能。

