元大0050市值衝進台灣前10！日月光被擠下 謝金河：ETF進入新時代

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
【文．謝金河】

元大0050搖身變成台灣市值第十大企業

這些年，台灣股市生態出現顯著變化，被動、市值型ETF成為資金挹注最大焦點，很多專家分析ETF，成為市場散戶追逐的焦點。

過去散戶在市場單打獨鬥，往往傷痕累累，現在大家發現把錢放在ETF，回報穩定，又可以高枕無憂。於是，愈來愈多的人把錢投入ETF。元大0050在一拆四之後，更成為市場資金聚焦的目標。

到8月14日為止，整個ETF市值出現很大的變化，市值第一的元大0050，已經跑到6880.8億元，如果元大台灣50是一家公司，這個市值已經超過日月光的6545億元，成為台灣第10大市值的「公司」。

排在0050後面的是元大0056(元大高息股)，市值4868.83億元，大約和華碩差不多。元大這兩檔ETF加起來，規模達1.1749兆元，這跟富邦金的市值差不多。

再往下是00878(國泰永續高股息)，規模4480.46億，群益台灣精選高息（00919），規模來到4120.15億元。加到第5名的富邦台灣50(006208)，規模2470.76億元。台灣前5大ETF市值加起來是2兆2831億元。

台灣被動型ETF規模愈來愈大，已逐漸取代過去外資在台股的角色，很多大型績優、成長股，被ETF推著一直往前跑。每一次投信調整ETF持股，一定會在市場造成巨大波動。

這次元大0050市值打敗日月光，也意味著ETF市場進入新時代！

